Wall Street: Η τεχνητή νοημοσύνη «έσβησε» τις ανησυχίες για τη Μέση Ανατολή

Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (11/5) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η αισιοδοξία που σχετίζεται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης παραμέρισε προσωρινά τις ανησυχίες για την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 95,31 μονάδων (+0,19%), στις 49.704,47 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 27,04 μονάδων (+0,10%), στις 26.274,12 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 13,91 μονάδων (+0,19%), στις 7.412,84 μονάδες.

