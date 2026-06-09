Nτομάτα: Νέο σημείο τριβής μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου - Εμπορικός «πόλεμος» Παρισίου - Ραμπάτ

Υπάρχει ντομάτα και... ντομάτα. Η κλασική, στρογγυλή ντομάτα που δεν παράγεται φυσικά τον χειμώνα στη Γαλλία και η μικρή ντομάτα «τσέρι», η οποία χάρη στο μάρκετινγκ κατέκτησε ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται για το προϊόν που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο μιας νέας εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου.

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο η ένδειξη «Προέλευση: Μαρόκο» έχει εξελιχθεί σε εργαλείο οικονομικής επιρροής του Ραμπάτ και αν η αυξανόμενη παρουσία των μαροκινών αγροτικών προϊόντων αποτελεί πλέον πηγή ενόχλησης για το Παρίσι και τις Βρυξέλλες, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της γαλλικής Le Point.

Το Μαρόκο ως «λαχανόκηπος της Ευρώπης»

Στις ακτές της Δυτικής Σαχάρας, κατά μήκος του Ατλαντικού Ωκεανού, εκτείνονται χιλιόμετρα θερμοκηπίων ντομάτας. Το Μαρόκο επιδιώκει εδώ και χρόνια να εξελιχθεί στον βασικό προμηθευτή φρούτων και λαχανικών της Ευρώπης.

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή προκαλεί ανησυχίες ακόμη και στο εσωτερικό της χώρας, καθώς η κλιματική αλλαγή και η λειψυδρία ασκούν έντονες πιέσεις στους υδάτινους πόρους. Η παραγωγή ντομάτας στο Μαρόκο μειώθηκε κατά 11% το 2025.

Παρά τη μείωση της παραγωγής, η αγορά παραμένει ιδιαίτερα επικερδής. Σύμφωνα με στοιχεία της Morocco Foodex, η παγκόσμια αγορά ντομάτας αναμένεται να αυξηθεί άνω του 20% την περίοδο 2026-2029. Το 2025 οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 217 δισ. δολάρια και εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 261 δισ. δολάρια έως το 2029.

Σήμερα, το Μαρόκο αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο εξαγωγέα ντομάτας παγκοσμίως, με μερίδιο αγοράς 11%, ενώ στην ευρωπαϊκή αγορά κατέχει το 23%, πίσω μόνο από την Ολλανδία.

Οι καταγγελίες για αθέμιτο ανταγωνισμό

Οι Γάλλοι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι αδυνατούν να ανταγωνιστούν τις τιμές των μαροκινών προϊόντων.

Η Ένωση «Tomate & Concombre de France», που εκπροσωπεί περίπου 500 παραγωγούς, ξεκίνησε νέα εκστρατεία προώθησης των γαλλικών ντοματών. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης διαθέτει συσκευασίες ντοματίνια με γαλλική σήμανση στην τιμή των 1,29 ευρώ, έναντι περίπου 1 ευρώ για αντίστοιχο προϊόν προέλευσης Μαρόκου.

Βασική αιτία της διαφοράς είναι το εργατικό κόστος. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, η ωριαία αμοιβή στον κλάδο ανέρχεται περίπου στο 1 ευρώ στο Μαρόκο, ενώ στη Γαλλία ξεπερνά τα 11 ευρώ.

Η συμφωνία ΕΕ – Μαρόκου

Η ανάπτυξη των μαροκινών εξαγωγών δεν είναι τυχαία. Βασίζεται στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου, η οποία ισχύει από το 2000 και προβλέπει σταδιακή απελευθέρωση του εμπορίου αγροτικών προϊόντων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ευνοϊκές ρυθμίσεις για το Μαρόκο, με στόχο τη δημιουργία μιας ευρύτερης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών.

Για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, αυτό σημαίνει πρόσβαση σε φθηνότερα φρούτα, λαχανικά και αλιευτικά προϊόντα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους πληθωριστικών πιέσεων.

Πολύ περισσότερα από μια ντομάτα

Η διαμάχη για την ντομάτα αποτελεί μόνο μία πτυχή των στενών οικονομικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Μαρόκου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Μαρόκου, απορροφώντας περίπου το 60% των εξαγωγών του, ενώ παράλληλα αποτελεί τον βασικό επενδυτή στη χώρα.

Η Γαλλία παραμένει ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στο Μαρόκο και μετά την αναγνώριση της μαροκινής κυριαρχίας στη Δυτική Σαχάρα έχουν υπογραφεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη συμφωνίες συνολικής αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Έτσι, η αντιπαράθεση για τις ντομάτες δεν αφορά μόνο την αγροτική παραγωγή. Αντανακλά το ευρύτερο δίλημμα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη: να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη των γειτονικών χωρών της Βόρειας Αφρικής ή να επιδιώξει μεγαλύτερη αγροτική αυτάρκεια εντός των ευρωπαϊκών συνόρων.

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