«Φωτιά» στις τιμές των οπωροκηπευτικών και των φρούτων - Ντομάτα από… χρυσάφι

Ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 100%. Η ντομάτα φτάνει μέχρι 3€/κιλό και τα αχλάδια μέχρι 4€/κιλό, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να δυσκολεύονται να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Οι παραγωγοί εξηγούν ότι οι αυξήσεις οφείλονται εν μέρει στην εποχικότητα, αλλά κυρίως στην εκτόξευση του κόστους παραγωγής.

Στις λαϊκές αγορές, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν ανατιμήσεις έως και 100% μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα. Χαρακτηριστικά, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: ντομάτες έως 3€/κιλό, αχλάδια έως 4€/κιλό, μήλα Λάρισας περίπου 3,50€/κιλό, πιπεριές Φλωρίνης περίπου 2,89€/κιλό, και μελιτζάνες σε παρόμοια επίπεδα.

Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι η συνολική εικόνα της αγοράς έχει επιβαρυνθεί σημαντικά, με τον πρόεδρο της Β’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών, Δημήτρη Μουλιάτο, να εκφράζει την ελπίδα ότι «μέσα σε δύο εβδομάδες οι τιμές θα αρχίσουν να πέφτουν».

Ωστόσο, οι αυξημένες τιμές λιπασμάτων και καυσίμων μετακυλίονται αναπόφευκτα στον καταναλωτή, όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί.

Διαβάστε επίσης