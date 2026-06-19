Κέρδη στη Wall Street στον απόηχο της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της υπογραφής του μνημονίου συνεννόησης (MoU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 72,15 μονάδων (+0,14%), στις 51.564,70 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 496,27 μονάδων (+1,91%), στις 26.517,93 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 80,48 μονάδων (+1,08%), στις 7.500,58 μονάδες.