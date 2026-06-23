Συντάξεις Ιουλίου: Εβδομάδα πληρωμών – Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Ιουλίου 2026 για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πληρωμές - Συντάξεις
Δείτε τις ημερομηνίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι συντάξεις Ιουλίου 2026 για τους μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 από τον e
  • ΕΦΚΑ και τα αντίστοιχα Ταμεία (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).
  • Οι συντάξεις Ιουλίου 2026 για τους μισθωτούς θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 από το ΙΚΑ, Δημόσιο και άλλα Ταμεία όπως ΝΑΤ, ΕΤΑΠ
  • ΜΜΕ, ΔΕΗ, και ΟΤΕ.
  • Οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα και του Δημοσίου θα καταβληθούν αντίστοιχα στις 25 και 29 Ιουνίου 2026.
  • Οι συνταξιούχοι θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή από Τετάρτη 24 Ιουνίου και Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.
  • Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2025.
Snapshot powered by AI

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιουλίου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Συντάξεις Ιουλίου 2026 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουλίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Συντάξεις Ιουλίου 2026 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουλίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2025.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας,δηλαδή από την Τετάρτη 24 Ιουνίου και την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΕΛΛΑΔΑ

Δεν εκδίδεται στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας - Τι λέει η οικογένειά του

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα: 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (23/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτιές στην κυβέρνηση με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά Αβραμόπουλου – Τι στάση θα κρατήσει το Μαξίμου;

07:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στους Μαϊάμι Χιτ ο «Greek Freak»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι και η επιβολή «τσουχτερών» προστίμων

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καταδίωξη στα Χανιά: 18χρονος προσπάθησε να διαφύγει από μπλόκο της ΟΠΚΕ, βρέθηκε με Magnum

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Το «BLUESTAR» των εγκληματολογικών εργαστηρίων εξιχνίασε το φονικό - Είχαν εντοπίσει το χωράφι που την έθαψε ο Σκοπιανός πριν το υποδείξει

06:52LIFESTYLE

Αυλαία για τις ψυχαγωγικές εκπομπές - Πότε λένε «καλό καλοκαίρι» οι παρουσιαστές

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα τελευταία δεδομένα του UKMO OSTIA - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από το super El Nino

06:44ΚΟΣΜΟΣ

«Καμίνι» η Βρετανία - Πάνω από τους 40 ο υδράργυρος, έκτακτα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (23/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Με την εξέταση στα Γαλλικά συνεχίζονται οι πανελλαδικές στα ειδικά μαθήματα

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Εβδομάδα πληρωμών – Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν λίγο τα μελτέμια την Τρίτη – «Εκτός πυρήνα καύσωνα» η Ελλάδα

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Στην επιτροπή υψηλού επιπέδου περνά η τελική συμφωνία

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 2,6 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 26 Ιουνίου

05:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2: Ο Χάαλαντ με δύο γκολ έστειλε τους Σκανδιναβούς στα νοκ άουτ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Συμμορία 40 ανηλίκων έσπειρε τον τρόμο με ρόπαλα και μαχαίρια - Επιτέθηκαν σε παιδιά

21:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών ο καύσωνας που θα «χτυπήσει» τα Βαλκάνια - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό το επόμενο 10ημερο

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Το «BLUESTAR» των εγκληματολογικών εργαστηρίων εξιχνίασε το φονικό - Είχαν εντοπίσει το χωράφι που την έθαψε ο Σκοπιανός πριν το υποδείξει

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τι ισχυρίζεται φίλος του βασικού υπόπτου

22:43LIFESTYLE

Ντέρτι: Οι πρωταγωνιστές της μεγάλης παραγωγής του ΑΝΤ1

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου - Βρέθηκε νεκρός στο Γουδή

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στους Μαϊάμι Χιτ ο «Greek Freak»

20:52TRAVEL

Ένα ελληνικό νησί με δωρεάν διαμονή, υπό μία προϋπόθεση

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα τελευταία δεδομένα του UKMO OSTIA - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από το super El Nino

03:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία – Ιράκ 3-0: Ποδοσφαιρικός... μαραθώνιος και νέο σόου Μπαπέ!

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Έκτακτη προσγείωση επιβατικού αεροσκάφους

12:15WHAT THE FACT

Πούλησαν την εταιρεία τους για 1,38 δισ., την αγόρασαν πίσω για 415 εκατ. και την απογείωσαν με AI

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη, δεν φτάνει στη χώρα μας – Ο Μαρουσάκης εξηγεί

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν λίγο τα μελτέμια την Τρίτη – «Εκτός πυρήνα καύσωνα» η Ελλάδα

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Εβδομάδα πληρωμών – Πότε θα μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

19:08LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Καίτη Γαρμπή: Ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της - «Ζητώ την προσευχή σας»

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb

21:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βίντεο: Ο Μέσι πέρασε στην αιωνιότητα – Σκόραρε κόντρα στην Αυστρία και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ