Συντάξεις Ιουλίου 2026: Σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους
Από το απόγευμα της Παρασκευής θα μπαίνουν σταδιακά τα πρώτα λεφτά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων.
Snapshot
- Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 ξεκινούν οι προπληρωμές των συντάξεων Ιουλίου για 1,7 εκατ. μισθωτούς συνταξιούχους.
- Οι πληρωμές των συντάξεων Ιουλίου 2026 για 2,6 εκατ. μη μισθωτούς ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.
- Οι συντάξεις μισθωτών καταβάλλονται από φορείς όπως ΙΚΑ, Δημόσιο, Ενόπλων Δυνάμεων και άλλους τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.
- Τα χρήματα μπαίνουν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
- Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2025.
Σήμερα ξεκινούν οι προπληρωμές στους λογαριασμούς 1,7 εκατ. συνταξιούχων.
Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Συντάξεις Ιουλίου 2026 - Μη μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουλίου 2026 διενεργήθηκαν για 2,6 εκατ. μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.
Συγκεκριμένα:
- Ο ΟΑΕΕ κατέβαλε τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
- Ο ΟΓΑ κατέβαλε τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
- Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) κατέβαλε τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
- Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) καταβλήθηκαν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) καταβλήθηκαν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
Συντάξεις Ιουλίου 2026 - Μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουλίου 2026 θα διενεργηθούν σε 1,7 εκατ. μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.
- Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
- Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
- Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
- Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
- Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
- ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
- Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
- Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2025.
Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς
Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τετάρτη 24 Ιουνίου και σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου.