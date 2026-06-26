Συντάξεις Ιουλίου 2026: Σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

Snapshot Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 ξεκινούν οι προπληρωμές των συντάξεων Ιουλίου για 1,7 εκατ. μισθωτούς συνταξιούχους.

Οι πληρωμές των συντάξεων Ιουλίου 2026 για 2,6 εκατ. μη μισθωτούς ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Οι συντάξεις μισθωτών καταβάλλονται από φορείς όπως ΙΚΑ, Δημόσιο, Ενόπλων Δυνάμεων και άλλους τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

Τα χρήματα μπαίνουν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2025. Snapshot powered by AI

Σήμερα ξεκινούν οι προπληρωμές στους λογαριασμούς 1,7 εκατ. συνταξιούχων.

Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Συντάξεις Ιουλίου 2026 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουλίου 2026 διενεργήθηκαν για 2,6 εκατ. μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ κατέβαλε τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

κατέβαλε τις συντάξεις την Ο ΟΓΑ κατέβαλε τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

κατέβαλε τις συντάξεις την Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) κατέβαλε τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

κατέβαλε τις συντάξεις την Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) καταβλήθηκαν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

καταβλήθηκαν την Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) καταβλήθηκαν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Συντάξεις Ιουλίου 2026 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουλίου 2026 θα διενεργηθούν σε 1,7 εκατ. μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

θα καταβληθούν τη Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις τη ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2025.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τετάρτη 24 Ιουνίου και σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου.