Έκτακτο επίδομα τέκνων: Ο τελικός πίνακας με τα ποσά - Οι 204 οικογένειες που έλαβαν 1.800€

Snapshot Το έκτακτο επίδομα τέκνων καταβλήθηκε σε 981.829 γονείς με ποσά από 150 έως 1.800 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Το συνολικό ποσό που πιστώθηκε ανέρχεται σε 227 εκατ. ευρώ και βασίστηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 2025 για το έτος 2024.

Υπάρχει προθεσμία μέχρι τις 10 Αυγούστου 2026 για να υποβληθούν δηλώσεις ή να ζητηθεί ΑΦΜ για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το επίδομα καταβάλλεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς IBAN που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ και τα ποσά εμφανίζονται σταδιακά ανάλογα με την τράπεζα.

Η κατανομή του επιδόματος εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών και τα εισοδηματικά κριτήρια, με τις πληρωμές να διαφοροποιούνται σε περιπτώσεις κοινών ή χωριστών φορολογικών δηλώσεων. Snapshot powered by AI

Ο τελικός πίνακας με τα ποσά που μπήκαν στους λογαριασμούς - Από 150 ευρώ ως 1.800 ευρώ το έκτακτο επίδομα τέκνων - Στους 981.829 οι γονείς που πήραν την ενίσχυση -Προθεσμία ως 10 Αυγούστου για επίδομα στα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και το 2026

Σε 981.829 γονείς πιστώθηκε η έκτακτη ενίσχυση για τα εξαρτώμενα τέκνα με ποσά που κυμαίνονται από 150 ευρώ ως και 1.800 ευρώ ανά δικαιούχο, όπως φαίνεται στον πίνακα με τις τελικές πληρωμές που εξασφάλισε και δημοσιεύει ο «Ε.Τ».

Οι πληρωμές έγιναν με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών που είχαν οι φορολογούμενοι κατά το έτος 2024 και τα οποία είχαν δηλώσει στη φορολογική δήλωση που υπέβαλαν το 2025.

Για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025, η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως 31 Αυγούστου 2026, εφόσον τα παιδιά έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν οι γονείς το 2026.

Για παιδιά που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2026 έως και 31 Ιουλίου 2026, η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί επίσης έως 31 Αυγούστου 2026, εφόσον έχει ζητηθεί η απόδοση ΑΦΜ για το παιδί έως τις 10 Αυγούστου 2026.

Η ενίσχυση καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό IBAN που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ από τον δικαιούχο-υπόχρεο υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Τα ποσά εμφανίζονται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ καθώς ο χρόνος εμφάνισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα.

Το συνολικό ποσό που πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων ανέρχεται σε 227 εκατ. ευρώ.

Οι περισσότεροι δικαιούχοι εισέπραξαν επίδομα για έως τρία παιδιά με ποσά 150 ευρώ, 300 ευρώ και 450 ευρώ. Ωστόσο από τον πίνακα που δημοσιεύει ο «Ε.Τ» φαίνεται ότι 18.572 γονείς εισέπραξαν ποσά για τέσσερα παιδιά και άνω με ποσά από 600 ευρώ ως και 1.800 ευρώ. Τα 1.800 ευρώ της ενίσχυσης πληρώθηκαν σε δυο νοικοκυριά που είχαν 12 εξαρτώμενα παιδιά το καθένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα:

*Επίδομα 150 ευρώ για ένα εξαρτώμενο παιδί πληρώθηκαν 484.103 γονείς.

*Επίδομα 300 ευρώ για δυο εξαρτώμενα παιδιά πληρώθηκαν 395.783 γονείς.

*Επίδομα 450 ευρώ για τρία εξαρτώμενα παιδιά πληρώθηκαν 83.371 γονείς.

*Επίδομα 600 ευρώ για τέσσερα εξαρτώμενα παιδιά πληρώθηκαν 14.526 γονείς.

*Επίδομα 750 ευρώ για πέντε εξαρτώμενα παιδιά πληρώθηκαν 2.717 γονείς.

*Επίδομα 900 ευρώ για έξι εξαρτώμενα παιδιά πληρώθηκαν 853 γονείς.

*Επίδομα 1.050 ευρώ για επτά εξαρτώμενα παιδιά πληρώθηκαν 271 γονείς.

*Επίδομα από 1.200 ευρώ ως 1.800 ευρώ για οκτώ ως δώδεκα εξαρτώμενα παιδιά πληρώθηκαν 204 γονείς.

Το επίδομα καταβάλλεται στους γονείς με εισοδηματικά κριτήρια που είναι ως 40.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα το 2024 για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου και αντίστοιχα ως 39.000 ευρώ σε μονογονεϊκές οικογένειες, για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Τα ψιλά γράμματα των πληρωμών

Στις διευκρινιστικές απαντήσεις που εξέδωσε η ΑΑΔΕ για τις πληρωμές αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:

1.Όταν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος της δήλωσης.

2.Όταν έχουν υποβληθεί χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα. Για παράδειγμα για 1 κοινό εξαρτώμενο παιδί ο κάθε γονέας θα πάρει 75 ευρώ.

3.Αν το τέκνο εμφανίζεται ως εξαρτώμενο σε μία μόνο φορολογική δήλωση, η ενίσχυση καταβάλλεται στον γονέα που το δηλώνει, με βάση το όριο εισοδήματος για τους μονογονείς ήτοι 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

4.Αν κατά τον χρόνο καταβολής έχει αποβιώσει ο ένας από τους δύο γονείς, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον επιζώντα γονέα, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις.

5.Αν, στις χωριστές δηλώσεις εγγάμων, δεν έχει υποβληθεί ή δεν έχει εκκαθαριστεί εμπρόθεσμα η δήλωση του ενός γονέα, η ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί στον άλλο γονέα, με βάση τα στοιχεία της δικής του εκκαθαρισμένης δήλωσης, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια.

Τα ποσά και οι δικαιούχοι του έκτακτου επιδόματος ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών

Αριθμός παιδιών (βάσει φορολογικής δήλωσης) Δικαιούχοι (νοικοκυριά) Ποσό πληρωμής ανά νοικοκυριό ανάλογα με τέκνα 1 484.103 150 € 2 395.783 300 € 3 83.371 450 € 4 14.526 600 € 5 2.717 750 € 6 853 900 € 7 272 1.050 € 8 123 1.200 € 9 53 1.350 € 10 18 1.500 € 11 8 1.650 € 12 2 1.800 € Σύνολα 981.829 227 εκατ. ευρώ

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»