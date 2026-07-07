Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι– Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής
Απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις από τον e-ΕΦΚΑ για τις οριστικές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Αυγούστου 2026 για στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.
Snapshot
- Οι συντάξεις Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν σταδιακά, με τους μη μισθωτούς να πληρώνονται την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 και τους μισθωτούς την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.
- Οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας της πληρωμής.
- Οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών, θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026.
- Το ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, το Δημόσιο και άλλα ειδικά ταμεία θα καταβάλουν τις συντάξεις των μισθωτών την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.
- Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
Σε αναμονή οι συνταξιούχοι για την επόμενη πληρωμή των συντάξεών τους, αυτή του Αυγούστου, η οποία αναμένεται τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου.
Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας.
Συντάξεις Αυγούστου - Μη μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Αυγούστου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026
Συγκεκριμένα:
- Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026
- Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026
- Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026
- Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026
Συντάξεις Αυγούστου - Μισθωτοί
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Αυγούστου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.
- Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
- Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
- Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
- Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
- Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
- ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
- Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
- Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.