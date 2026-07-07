Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι– Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

Snapshot Οι συντάξεις Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν σταδιακά, με τους μη μισθωτούς να πληρώνονται την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 και τους μισθωτούς την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας της πληρωμής.

Οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών, θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026.

Το ΙΚΑ

ΕΤΑΜ, το Δημόσιο και άλλα ειδικά ταμεία θα καταβάλουν τις συντάξεις των μισθωτών την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Snapshot powered by AI

Σε αναμονή οι συνταξιούχοι για την επόμενη πληρωμή των συντάξεών τους, αυτή του Αυγούστου, η οποία αναμένεται τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου.

Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας.

Συντάξεις Αυγούστου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Αυγούστου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

θα καταβληθούν την Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026

Συντάξεις Αυγούστου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Αυγούστου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

θα καταβληθούν την Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.