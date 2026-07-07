ΕΛΓΑ: Καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. σε 9.634 παραγωγούς

Snapshot Ο ΕΛΓΑ κατέβαλε 13,8 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις σε 9.634 παραγωγούς για ζημιές του 2025 σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.

Με αυτή την πληρωμή ολοκληρώνεται σχεδόν πλήρως η απόδοση των αποζημιώσεων του προηγούμενου έτους εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο ΕΛΓΑ καλύπτει υποχρεωτικά ζημιές από φυσικούς κινδύνους όπως χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνα και ζημιές από άγρια ζώα.

Η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας καλλιεργειών αποτελεί βασική αρμοδιότητα του ΕΛΓΑ. Snapshot powered by AI

Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατ. ευρώ κατέβαλε σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου ο ΕΛΓΑ σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς.

Οι αποζημιώσεις αφορούν σε ζημιές σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2025.

Με την καταβολή αυτού του ποσού, ολοκληρώνεται σχεδόν στο σύνολό της η απόδοση των οφειλόμενων αποζημιώσεων για το περασμένο έτος, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή έγινε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σκοπός του ΕΛ.Γ.Α. είναι η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους στη γεωργία, καθώς και η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών.

Στην ασφάλιση υπάγονται χωρίς εξαίρεση όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κυριότητα ή την εκμετάλλευση αγροτικών επιχειρήσεων. Οι σημερινές δραστηριότητες του ΕΛ.Γ.Α. εστιάζονται στην υποχρεωτική ασφάλιση των ζημιών η οποία περιλαμβάνει:

Ασφάλιση των ζημιών στη φυτική παραγωγή από τους κινδύνους : χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνας, υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, χιόνι, θάλασσα, ζημιές από άγρια ζώα (αρκούδα) και άγρια κουνέλια.

Ασφάλιση των ζημιών του ζωικού κεφαλαίου από το σύνολο σχεδόν των φυσικών κινδύνων και ασθενειών - παθήσεων.

Ενεργητική προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της φυτικής παραγωγής κατά παγετού και χαλαζιού.

Από τον ιδρυτικό του νόμο, προβλέπεται η επέκταση των δραστηριοτήτων του και σε άλλους κινδύνους και σε άλλα αντικείμενα

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