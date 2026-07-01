ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις 1,2 εκατ. ευρώ σε 441 δικαιούχους για τις ζημιές από πυρκαγιές του 2022

Snapshot Ο ΕΛΓΑ κατέβαλε αποζημιώσεις ύψους 1,2 εκατ. ευρώ σε 441 δικαιούχους για ζημιές από τις πυρκαγιές του 2022 σε αγροτικές εκτάσεις.

Οι αποζημιώσεις αφορούν πληγείσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε διάφορες περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Η πληρωμή έγινε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στόχος της αποζημίωσης είναι η αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας και η ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Snapshot powered by AI

Στην καταβολή αποζημιώσεων, ύψους 1.215.047,31 ευρώ, προς 441 δικαιούχους, προχώρησε ο ΕΛΓΑ, για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν πληγείσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το 2022 σε διάφορες περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη στήριξη των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τη συγκεκριμένη πληρωμή συνεχίζεται η στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές, με στόχο την αποκατάσταση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.