ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο των φορολογικών ελέγχων οι influencers

Snapshot Η ΑΑΔΕ εντείνει τους φορολογικούς ελέγχους στους influencers, θεωρώντας τη δραστηριότητά τους επαγγελματική με φορολογικές υποχρεώσεις.

Χρησιμοποιούνται ψηφιακά εργαλεία για διασταυρώσεις μεταξύ αναρτήσεων και φορολογικών στοιχείων, ελέγχοντας διαφημίσεις, συνεργασίες και παροχές ως αντάλλαγμα.

Δωρεάν προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνουν οι influencers ως αντάλλαγμα για προβολή θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα και πρέπει να δηλώνονται.

Σε περίπτωση απόκρυψης εισοδήματος επιβάλλονται πρόστιμα, προσαυξήσεις, τόκοι και ενδεχομένως βαρύτερες κυρώσεις σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Πρόστιμο 70.000 ευρώ επιβλήθηκε σε influencer για μη τιμολόγηση 54 από 322 αναρτήσεις, με την απόφαση της ΔΕΔ να επικυρώνει τα πρόστιμα και τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου και ΦΠΑ. Snapshot powered by AI

Στο στόχαστρο των ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπαίνουν οι influencers και όσοι λαμβάνουν εισόδημα προωθώντας προϊόντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως φαίνεται οι φορολογικές αρχές εντείνουν τους ελέγχους στον διαδικτυακό χώρο, καθώς πλέον η δραστηριότητα των influencers θεωρείται επαγγελματική, από την οποία προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις. Η ΑΑΔΕ επιδιώκει να εντοπίσει όλες τις περιπτώσεις αδήλωτων εισοδημάτων από διαφημίσεις ή άλλες υπηρεσίες προβολής.

Τα εργαλεία της ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και πραγματοποιεί διασταυρώσεις ανάμεσα στις αναρτήσεις των δημιουργών περιεχομένου και στα φορολογικά στοιχεία που διαθέτει. Οι ελεγκτές εξετάζουν μεταξύ άλλων:

δημοσιεύσεις που προωθούν συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες,

συνεργασίες με επιχειρήσεις και εμπορικά σήματα,

πληρωμένες διαφημίσεις,

ταξίδια, φιλοξενίες ή άλλες παροχές που προσφέρονται ως αντάλλαγμα για προβολή,

δώρα υψηλής αξίας που ενδέχεται να αποτελούν φορολογητέο εισόδημα.

Η λογική είναι απλή: όταν μία εταιρεία παρέχει προϊόν, υπηρεσία ή χρηματική αμοιβή σε έναν influencer προκειμένου να προβληθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων, η συναλλαγή αυτή θεωρείται οικονομική δραστηριότητα και πρέπει να αποτυπώνεται φορολογικά.

Ελέγχονται και τα δώρα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πλέον και στις λεγόμενες «ανταλλακτικές συνεργασίες». Δηλαδή στις περιπτώσεις όπου ένας influencer δεν πληρώνεται με χρήματα, αλλά λαμβάνει δωρεάν κινητά τηλέφωνα, ρούχα, κοσμήματα, καλλυντικά, διαμονές σε ξενοδοχεία, γεύματα, αεροπορικά εισιτήρια ή άλλες παροχές με αντάλλαγμα τη δημοσίευση σχετικού περιεχομένου.

Εφόσον οι παροχές αυτές αποτελούν αντάλλαγμα για διαφημιστική προβολή, ενδέχεται να θεωρηθούν φορολογητέο εισόδημα και να πρέπει να δηλωθούν σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Τα πρόστιμα

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκρυψη εισοδήματος, οι συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Εκτός από τον φόρο που αναλογεί στα αδήλωτα ποσά, επιβάλλονται προσαυξήσεις, πρόστιμα και τόκοι, ενώ ανάλογα με το ύψος της φοροδιαφυγής δεν αποκλείονται και βαρύτερες κυρώσεις που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

Πρόστιμο 70.000 ευρώ επιβεβαιώνει τις Αρχές

Τα social media πλέον έχουν εξελιχθεί σε έναν σημαντικό κλάδο της ψηφιακής οικονομίας και αποτελούν ένα πολύ βασικό εργαλείο διαφήμισης, για αυτό η ΑΑΔΕ στοχεύει στην εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων.

Μάλιστα, τεράστιο πρόστιμο ύψους 70.000 ευρώ που επιβλήθηκε σε influencer για της αναρτήσεις της στο Instagram, επιβεβαίωσε τις υποθέσεις της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για το φορολογικό έτος του 2019 και εταιρεία που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των διαφημίσεων, η οποία ανήκε στην influencer.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η influencer είχε πραγματοποιήσει 322 αναρτήσεις στον λογαριασμό της, από τις οποίες οι 54 δεν είχαν τιμολογηθεί και δεν είχαν εκδοθεί τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία.

Οι μη τιμολογημένες αναρτήσεις αποτιμήθηκαν σε συνολική καθαρή αξία 81.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 19.560 ευρώ. Με βάση τα ευρήματα, επιβλήθηκε πρόστιμο 9.780 ευρώ για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, ενώ με την πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος προσδιορίστηκε διαφορά φόρου 28.083,52 ευρώ και πρόστιμο 14.041,76 ευρώ. Παράλληλα, για τον ΦΠΑ καταλογίστηκε ποσό 19.560 ευρώ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο έλεγχος δεν στηρίχθηκε μόνο στην ύπαρξη των αναρτήσεων, αλλά στα χαρακτηριστικά τους και στη σύγκρισή τους με αναρτήσεις που είχαν ήδη τιμολογηθεί. Κρίσιμο στοιχείο αποτέλεσε ότι στις επίμαχες δημοσιεύσεις υπήρχαν hashtags και tags διαφημιζόμενων εταιρειών, όπως συνέβαινε και σε τιμολογημένες εμπορικές συνεργασίες.

Απορρίφθηκε η ένσταση της εταιρείας

Η εταιρεία υποστήριξε ότι μέρος των αναρτήσεων δεν συνιστούσε φορολογητέα συναλλαγή. Ο έλεγχος έλαβε υπόψη τις ελάχιστες χρεώσεις που προέκυπταν από ιδιωτικά συμφωνητικά και φορολογικά στοιχεία της ίδιας της εταιρείας. Έτσι, χρησιμοποιήθηκαν ως βάση πραγματικές τιμές χρέωσης, μεταξύ των οποίων 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για αναρτήσεις τύπου post και 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ για αναρτήσεις τύπου giveaway.

Η ΔΕΔ έκρινε ότι η φορολογική αρχή μπορούσε να προσδιορίσει τα ακαθάριστα έσοδα με κάθε διαθέσιμο στοιχείο, καθώς είχε διαπιστωθεί μη έκδοση φορολογικών στοιχείων.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι η ύπαρξη μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης μπορεί να προκύπτει όχι μόνο από άμεσες αποδείξεις, αλλά και από αντικειμενικές και συγκλίνουσες ενδείξεις.

Με την απόφαση 1966/2026, η ΔΕΔ απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας και επικύρωσε τις πράξεις του 3ου ΕΛΚΕ Αττικής για το πρόστιμο μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εισοδήματος και τον διορθωτικό προσδιορισμό ΦΠΑ.

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