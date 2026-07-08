ΑΑΔΕ: Γάμοι, βαφτίσεις και πάρτι στο στόχαστρο της Εφορίας

Snapshot Η ΑΑΔΕ ενσωματώνει επιχειρήσεις γάμων, βαφτίσεων και εκδηλώσεων στο ψηφιακό πελατολόγιο για καταγραφή πελατών και συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρούν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη και συναλλαγή, με διασταύρωση στοιχείων μέσω myDATA για τον εντοπισμό αδήλωτων εσόδων.

Η μη ή εκπρόθεσμη καταχώριση πελατών επιφέρει πρόστιμα, ενώ επαναλαμβανόμενες παραβάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας.

Οι έλεγχοι στον κλάδο αυτοκινήτου το 2025 και το 2026 έδειξαν υψηλό ποσοστό παραβατικότητας, με συνολικά πάνω από 11.000 παραβάσεις και πρόστιμα άνω των 500.000 ευρώ.

Έχουν επιβληθεί σε 12 επιχειρήσεις διήμερες αναστολές λειτουργίας λόγω φορολογικών παραβάσεων. Snapshot powered by AI

Στο ψηφιακό πελατολόγιο της ΑΑΔΕ εντάσσονται πλέον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε γάμους, βαπτίσεις, δεξιώσεις, πάρτι και κάθε είδους εκδηλώσεις, με στόχο την καταγραφή κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο. Η νέα διαδικασία αποσκοπεί στην ενίσχυση των φορολογικών ελέγχων και στον εντοπισμό αδήλωτων εσόδων μέσω διασταυρώσεων με τα στοιχεία της πλατφόρμας myDATA.

Πώς λειτουργεί το Ψηφιακό Πελατολόγιο

Με το νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγή, διαβιβάζοντας τα σχετικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ.

Με αυτόν τον τρόπο, η φορολογική διοίκηση αποκτά άμεση εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και μπορεί να εντοπίζει περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ψηφιακό Πελατολόγιο διασταυρώνονται αυτόματα με τα δεδομένα του myDATA, προκειμένου να διαπιστώνεται αν για κάθε δηλωμένο πελάτη έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόδειξη ή το σχετικό τιμολόγιο.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια επιτόπιων ελέγχων, οι ελεγκτές μπορούν να διαπιστώνουν άμεσα αν οι πελάτες που βρίσκονται στον χώρο έχουν καταχωριστεί στο σύστημα. Η διαπίστωση πελάτη χωρίς προηγούμενη καταγραφή μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων και να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω φορολογικό έλεγχο.

Οι εγγραφές στο Ψηφιακό Πελατολόγιο θεωρούνται πληροφοριακές δηλώσεις. Ως εκ τούτου, η μη καταχώριση ή η εκπρόθεσμη καταχώριση πελάτη ενδέχεται να επιφέρει πρόστιμα, ανάλογα με τη φύση της παράβασης και το μέγεθος της επιχείρησης. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, οι κυρώσεις γίνονται αυστηρότερες και μπορεί να φτάσουν ακόμη και στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

Τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων

Τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του Ψηφιακού Πελατολογίου στον κλάδο του αυτοκινήτου –που περιλαμβάνει συνεργεία, φανοποιεία, βαφεία, πλυντήρια, χώρους στάθμευσης, επιχειρήσεις εμπορίας οχημάτων και ανταλλακτικών, καθώς και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων– δείχνουν ότι το νέο εργαλείο συμβάλλει στον εντοπισμό επιχειρήσεων με αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 949 στοχευμένοι έλεγχοι. Σε 505 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 53,2%.

Συνολικά καταγράφηκαν 5.882 παραβάσεις, εκ των οποίων 1.095 αφορούσαν μη διαβίβαση αποδείξεων στην ΑΑΔΕ, 1.026 μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων, τέσσερις μη επίδειξη φορολογικών στοιχείων και 3.753 λοιπές φορολογικές παραβάσεις. Η συνολική αποκρυβείσα αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τις 100.000 ευρώ.

Η ελεγκτική δραστηριότητα ενισχύεται περαιτέρω και το 2026. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1.145 στοχευμένοι έλεγχοι, από τους οποίους οι 693 αποκάλυψαν παραβάσεις, ανεβάζοντας το ποσοστό παραβατικότητας στο 60,5%.

Συνολικά, στους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο και τις μεταφορές έχουν διαπιστωθεί 6.292 παραβάσεις, ενώ τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ανέρχονται ήδη σε 500.000 ευρώ. Παράλληλα, σε 12 επιχειρήσεις επιβλήθηκε διήμερη αναστολή λειτουργίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κυρώσεις της φορολογικής νομοθεσίας.