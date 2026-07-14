Μεταβιβάσεις ακινήτων: 4 νέα μέτρα για να γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία

Ο φόρος κληρονομιάς θα μπορεί να εξοφλείται από το τίμημα - Δείτε τις τέσσερις πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, για να γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Μεταβιβάσεις ακινήτων: 4 νέα μέτρα για να γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία
Αρχείου - Eurokinissi
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Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε τέσσερις νέες πρωτοβουλίες για να γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, με ανάρτησή του στο Facebook, οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εφαρμόστηκαν από τον ίδιο προσωπικά και σε άλλες περιπτώσεις όπως, «στη γρήγορη απονομή των συντάξεων, στην απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία από συνεχείς εξετάσεις σε περίπτωση μη αναστρέψιμων παθήσεων, και στη νυχτερινή λειτουργία του Μετρό».

«Το έκανα και πρόσφατα με τον ν. 5293/2026 για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, για 14 διαφορετικά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά, ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα. Με πρωτοβουλίες που τερματίζουν "ιστορίες καθημερινής τρέλας", περιορίζουν τη γραφειοκρατία, διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων και τελικά συντελούν και στην αύξηση της προσφοράς των ακινήτων στην ελληνική αγορά, πράγμα που το χρειαζόμαστε για την αντιμετώπιση του δύσκολου, πράγματι, στεγαστικού προβλήματος στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης, ενώ έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), η οποία χαιρετίζει και προβάλλει στην ιστοσελίδα της αυτές τις πρωτοβουλίες, για να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα και να σπεύσουν να τις εκμεταλλευτούν.

Οι τέσσερις πρωτοβουλίες

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, οι τέσσερις πρωτοβουλίες έχουν ως εξής:

  • Πρώτον, μπαίνει τέλος στις «ιστορίες καθημερινής τρέλας» με τις παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από το Δημόσιο.

«Διότι δεν γίνεται κάποιος να έχει προσωρινά παραχωρητήρια από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου και να θυμόμαστε 100 χρόνια μετά ότι αυτά δεν ισχύουν. Ή παλαιότερα το κράτος να διεκδικεί το κέντρο της Καρδίτσας και τη μισή Σαρωνίδα. Την προηγούμενη εβδομάδα εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα αυτό», αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης.

  • Δεύτερον, εφαρμόζεται ήδη η ρύθμιση για την πληρωμή του φόρου κληρονομίας κατά τη μεταβίβαση ενός ακινήτου.

«Μέχρι σήμερα, κάποιος που κληρονομούσε ένα ακίνητο, αλλά δεν διέθετε τα χρήματα για να πληρώσει τον φόρο κληρονομιάς, αδυνατούσε πρακτικά να κάνει το οτιδήποτε. Πλέον, ο φόρος θα μπορεί να εξοφλείται από το τίμημα της μεταβίβασης. Μια απλή, αλλά ουσιαστική αλλαγή, που απελευθερώνει ακίνητα, τα οποία μέχρι σήμερα έμεναν εγκλωβισμένα», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης

  • Τρίτον, τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή της νέας πρωτοβουλίας, η οποία θα ορίζει τις προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες ένα κατασχεμένο ακίνητο θα μπορεί να εκποιείται.

«Πιο συγκεκριμένα, εφόσον παρακρατείται από το τίμημα και αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στην ΑΑΔΕ ποσοστό του τρέχοντος υπολοίπου της οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του 25%», εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης

  • Τέταρτον, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα, υλοποιείται η πρόβλεψη του νόμου, που καθιστά τους συμβολαιογράφους υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop) στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

«Ενισχύεται περαιτέρω ο ρόλος των συμβολαιογράφων, με αντίστοιχη βεβαίως αύξηση της αμοιβής τους, σε σχέση με τη συλλογή των αναγκαίων πιστοποιητικών, τη σύναψη του συμβολαίου και τις αναγκαίες πράξεις προς το Κτηματολόγιο και την ΑΑΔΕ», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες δεν μπορούν να λύσουν από μόνες τους το στεγαστικό πρόβλημα, «και γι' αυτό η κυβέρνηση υλοποιεί 45 διαφορετικές δράσεις για αυτό το μεγάλο κοινωνικό θέμα».

Και συνέχισε, εξηγώντας ότι «το στεγαστικό θα είναι από τα ζητήματα, που θα εστιάζουμε την προσοχή μας στην "Ατζέντα 2030", το κυβερνητικό μας πρόγραμμα δηλαδή για την επόμενη τετραετία».

Καταλήγοντας, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι για την κυβέρνηση αυτές οι τέσσερις παρεμβάσεις δεν είναι απλώς τεχνικές, αλλά είναι «μια ακόμη απόδειξη της αντίληψής μας ότι το κράτος δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τους Έλληνες ως υπηκόους, αλλά ως πραγματικά Ευρωπαίους πολίτες».

«Αυτή είναι η φιλοσοφία του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Και με άλλες πρωτοβουλίες, όπως η αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνες δηλώσεις, η ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για την πορεία της αίτησής τους κ.λπ. Διότι η καθημερινότητα των πολιτών αλλάζει όχι μόνο με μεγάλα λόγια και ανεφάρμοστες υποσχέσεις, αλλά και με συγκεκριμένες αλλαγές, που λύνουν πραγματικά προβλήματα. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Δείτε την ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη:

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