Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο

Snapshot Πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισ. ευρώ καταγράφηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Μετά από προσαρμογές για ετεροχρονισμένες πληρωμές και εισπράξεις, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση ανέρχεται σε 159 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα αφορά την Κεντρική Διοίκηση και διαφέρει από το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης και από τα ταμειακά μεγέθη.

Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφει έλλειμμα 941 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 3,136 δισ. ευρώ και το έλλειμμα των 564 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2025. Snapshot powered by AI

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,9 δισ. καταγράφεται στον προϋπολογισμό σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Εξαιρώντας ποσό ύψους 81 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 555 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ και ποσό ύψους 1.597 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, καθώς και ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, που δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 159 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Επίσης, καταγράφεται έλλειμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 941 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 3.136 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και ελλείμματος 564 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.