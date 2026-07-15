Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο

Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Παναγιώτης Βελισσάρης

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισ. ευρώ καταγράφηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2026.
  • Μετά από προσαρμογές για ετεροχρονισμένες πληρωμές και εισπράξεις, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση ανέρχεται σε 159 εκατ. ευρώ.
  • Το πρωτογενές αποτέλεσμα αφορά την Κεντρική Διοίκηση και διαφέρει από το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης και από τα ταμειακά μεγέθη.
  • Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφει έλλειμμα 941 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 3,136 δισ. ευρώ και το έλλειμμα των 564 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2025.
Snapshot powered by AI

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,9 δισ. καταγράφεται στον προϋπολογισμό σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Εξαιρώντας ποσό ύψους 81 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 555 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ και ποσό ύψους 1.597 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, καθώς και ποσό ύψους 135 εκατ. ευρώ από τη 2η δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, που δημοσιονομικά καταγράφεται κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 159 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Επίσης, καταγράφεται έλλειμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 941 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 3.136 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και ελλείμματος 564 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:05ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκέντρωση κατοίκων έξω από το Δημαρχείο Αθηναίων για τις ρωγμές στα κτίρια

16:02ΠΟΛΤΟΣ

Καιροσκοπισμός ή ρεαλισμός; Γιατί διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ;

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Σε κατάσταση συναγερμού οι πυρηνικές δυνάμεις του ναυτικού - Παίρνουν θέση στους ωκεανούς

15:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Marfin: Να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του ανώνυμου email, ζητά η ανακρίτρια - Εξηγήσεις από τους συνηγόρους των άλλων 5 που αναφέρονται - Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας από την οικογένεια της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου

15:54LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ ποζάρει με ένα άσπρο φόρεμα της Dolce & Gabbana σε μπαλκόνι της Σικελίας - Δείτε φωτογραφίες

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Σπάτα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή - Υπέκυψε στα τραυματά της

15:35ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θυμάται το συμβάν» – Απώλεια μνήμης και σοκ για τον Σέρβο επιβάτη στην πτήση της Ryanair

15:33ΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Υγείας: Παράταση στις αιτήσεις για την πρόσληψη λοιπού επικουρικού προσωπικού στο ΕΣΥ

15:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ελληνικό app BRRRO στην κορυφή του App Store

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 56χρονος που είχε συλληφθεί για τη φωτιά στα Βασιλικά

15:18ΕΛΛΑΔΑ

«Για καλή μου τύχη ήμουν στη φυλακή την ημέρα του εμπρησμού της Marfin»: Τι έγραψε πρόσωπο που θεωρεί ότι συμπεριλαμβάνεται στο ανώνυμο email με τους 8 που προκάλεσαν την τραγωδία

15:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 4,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Αεροσκάφος διέκοψε την προσγείωση του λόγω ισχυρών πλευρικών ανέμων - Τι είναι η τεχνική «crabbing» - Βίντεο

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Νέος γραμματέας της ΚΟ ο Γιάννης Αμανατίδης – Το Σάββατο η εκλογή προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

15:00ΥΓΕΙΑ

Η φουσκωμένη κοιλιά δεν σημαίνει πάντα αύξηση βάρους: Τι είναι ο ασκίτης

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Ένταση για τη σύμβαση 717 και παρέμβαση Πλακιά - «Σταματήστε αυτή την καραμέλα»

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Drones, AI και τρένα που αντέχουν στους... 55°C: Πώς θωρακίζεται η Ευρώπη από τους φονικούς καύσωνες

14:48ANNOUNCEMENTS

Vodafone: Καλοκαιρινές εκπτώσεις και μεγάλη κλήρωση για ένα αυτοκίνητο

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες ταυτότητες: Το «κενό» που βλέπουν οι στρατιωτικοί – Τι ζητά η ΠΟΜΕΝΣ από το υπουργείο Άμυνας

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκαινίασε το δρόμο Ροβιές – Ήλια ο Μητσοτάκης: Κάθε φορά που περνούσαμε από εδώ κάναμε το σταυρό μας, μην έρθει κανένας βράχος στο κεφάλι μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Μητέρα έφερε στον κόσμο το 14ο παιδί της – Το συγκινητικό μήνυμα της κλινικής

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει» – Η συγκίνηση του Γιώργου Κωνσταντίνου για την απώλεια της αγαπημένης του συμπρωταγωνίστριας

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Σπάτα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή - Υπέκυψε στα τραυματά της

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

15:35ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θυμάται το συμβάν» – Απώλεια μνήμης και σοκ για τον Σέρβο επιβάτη στην πτήση της Ryanair

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Κάτοικοι περιγράφουν τη στιγμή που είδαν 59χρονο γυμνό να κόβει βόλτες στη Φωκίωνος Νέγρη

15:18ΕΛΛΑΔΑ

«Για καλή μου τύχη ήμουν στη φυλακή την ημέρα του εμπρησμού της Marfin»: Τι έγραψε πρόσωπο που θεωρεί ότι συμπεριλαμβάνεται στο ανώνυμο email με τους 8 που προκάλεσαν την τραγωδία

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός μέχρι τέλος του μήνα: Πότε δύο μοντέλα προβλέπουν ραγδαία πτώση θερμοκρασίας

13:57ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Λαβράκι» με παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Η λεία ξεπερνά τα 200.000 ευρώ

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες ταυτότητες: Το «κενό» που βλέπουν οι στρατιωτικοί – Τι ζητά η ΠΟΜΕΝΣ από το υπουργείο Άμυνας

14:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Το συγκινητικό αντίο από τη Finos Film - Η πρώτη της βουβή εμφάνιση - Βίντεο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Μάρω Κοντού

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Αγρότης χαρίζει 200 ​​τόνους κρεμμυδιών: «Είναι αδύνατο αν πληρώνουν 13 λεπτά το κιλό»

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Ένταση για τη σύμβαση 717 και παρέμβαση Πλακιά - «Σταματήστε αυτή την καραμέλα»

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είμαστε περήφανοι, πατέρα»: Η ανάρτηση της κόρης του Νίκου Χαρδαλιά μετά τον απολογισμό στο Ωδείο Αθηνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ