Σε ποια προϊόντα πέφτει η τιμή από Τρίτη - Οι 1.660 κωδικοί που μπαίνουν στο «καλάθι» των μειώσεων

Μειώσεις 5% έως 7% κατά μέσο όρο σε βασικά είδη καθημερινής κατανάλωσης - Σε ορισμένους κωδικούς φτάνουν έως και 30% - Σχολικά, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας στη λίστα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Σε ποια προϊόντα πέφτει η τιμή από Τρίτη - Οι 1.660 κωδικοί που μπαίνουν στο «καλάθι» των μειώσεων
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  • Από την Τρίτη εφαρμόζονται μειώσεις τιμών 5% έως 7% κατά μέσο όρο σε 1.660 βασικούς κωδικούς προϊόντων, με ορισμένες εκπτώσεις να φτάνουν έως 30%.
  • Στη λίστα περιλαμβάνονται σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας, με τις μέσες μειώσεις να κυμαίνονται γύρω στο 7% έως 10%.
  • Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν πάνω από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.
  • Τα προϊόντα με μειωμένη τιμή θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια και θα ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei».
  • Η διάρκεια των μειώσεων είναι από δύο έως τέσσερις μήνες, με δυνατότητα ένταξης νέων κωδικών ανάλογα με τη δέσμευση κάθε εταιρείας.
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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται από αύριο, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, στην αγορά, καθώς ενεργοποιούνται μειώσεις τιμών σε 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κόστος για τα νοικοκυριά ενόψει και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Οι μειώσεις ξεκινούν από 5%, ενώ κατά μέσο όρο διαμορφώνονται περίπου στο 7%, με τις μεγαλύτερες να αγγίζουν ακόμη και το 30%.

Στο επίκεντρο βρίσκονται προϊόντα που αγοράζονται συστηματικά από τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως είδη καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας.

Πάνω από 900 επώνυμοι κωδικοί

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί, με τη μέση μείωση να φτάνει περίπου το 7%. Ωστόσο, ανάλογα με το προϊόν, η έκπτωση μπορεί να κυμαίνεται από 5% έως και 30%.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα σχολικά είδη, όπου έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 450 κωδικοί, με τη μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 10%.

Παράλληλα, περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, καταγράφοντας μέση μείωση της τάξης του 7%.

Στην κατηγορία του κρέατος περιλαμβάνονται περίπου 60 κωδικοί, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 7,2%. Στη λίστα περιλαμβάνονται τόσο ελληνικά όσο και εισαγόμενα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και μοσχάρι.

Ποιοι συμμετέχουν

Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, ενώ συμμετέχουν 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν προϊόντα με υψηλή συχνότητα αγοράς, ώστε το όφελος να γίνει περισσότερο αισθητό στις καθημερινές αγορές των καταναλωτών.

Μάλιστα, η τελική μείωση που θα δουν οι καταναλωτές στο ράφι μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχει ανακοινωθεί από τους προμηθευτές. Και αυτό γιατί οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ μπορούν να προσθέσουν δική τους επιπλέον έκπτωση.

Έτσι, το ίδιο προϊόν ενδέχεται να εμφανίζεται με διαφορετική τελική τιμή από αλυσίδα σε αλυσίδα.

Πώς θα ξεχωρίζουν τα προϊόντα με μειωμένη τιμή

Οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια.

Παράλληλα, η ενημέρωση θα γίνεται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei», όπου θα παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, οι κωδικοί που έχουν ενταχθεί και οι μειώσεις που εφαρμόζονται.

Για τα επώνυμα προϊόντα θα αποτυπώνεται και το εύρος της μείωσης, καθώς η τελική τιμή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την πρόσθετη έκπτωση που εφαρμόζει κάθε αλυσίδα.

Από δύο έως τέσσερις μήνες οι μειώσεις

Οι μειωμένες τιμές δεν έχουν ενιαία διάρκεια για όλους τους κωδικούς. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων προβλέπει διάρκεια από δύο έως τέσσερις μήνες, ανάλογα με το προϊόν και την εταιρεία.

Για όσες επιχειρήσεις έχουν δεσμευτεί για δίμηνη συμμετοχή, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης νέων κωδικών στο επόμενο δίμηνο, ενώ για άλλες κατηγορίες προϊόντων η δέσμευση είναι τετράμηνη.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην τελική λίστα των προϊόντων που θα συμμετέχουν, αλλά και στο ύψος των μειώσεων που θα αποτυπωθούν στα ράφια. Το ζητούμενο είναι οι χαμηλότερες τιμές να περάσουν στην πράξη στο καθημερινό καλάθι των νοικοκυριών και να έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στο κόστος των βασικών αγορών.

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