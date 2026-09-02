Τρίτη ημέρα απωλειών στη Wall Street – «Βουτιά» για τον Dow Jones

Snapshot Οι βασικοί δείκτες της Wall Street σημείωσαν πτώση λόγω της ανησυχίας για την ένταση γύρω από το Ιράν και την αναμονή των στοιχείων πληθωρισμού.

Οι περιορισμένες προσδοκίες για αποκλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν αύξησαν τις τιμές του πετρελαίου.

Μεγάλες τεχνολογικές μετοχές όπως Amazon και Alphabet υποχώρησαν, ενώ οι χρηματοοικονομικοί τίτλοι κατέγραψαν κέρδη.

Ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,34%, ο S&P 500 με 0,32% και ο Nasdaq με 0,60%.

Η αγορά εστιάζει στα νέα στοιχεία πληθωρισμού που θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της Federal Reserve. Snapshot powered by AI

Με απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκηςστη Wall Street, ξεκινώντας αρνητικά τον Σεπτέμβριο, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην εκ νέου κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και στις ισχυρές πιέσεις που δέχονται οι διεθνείς αγορές ομολόγων.

Οι δείκτες

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 419,02 μονάδες ή 0,79%, κλείνοντας στις 52.766,88 μονάδες.

Ο S&P 500 έχασε 54,67 μονάδες ή 0,71% και διαμορφώθηκε στις 7.631,47 μονάδες.

Τέλος, ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 271,11 μονάδων ή 1,03%, κλείνοντας στις 26.099,77 μονάδες.