Τρίτη ημέρα απωλειών στη Wall Street – «Βουτιά» για τον Dow Jones
Με πτώση έκλεισαν οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street στην πρώτη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Οι βασικοί δείκτες της Wall Street σημείωσαν πτώση λόγω της ανησυχίας για την ένταση γύρω από το Ιράν και την αναμονή των στοιχείων πληθωρισμού.
- Οι περιορισμένες προσδοκίες για αποκλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν αύξησαν τις τιμές του πετρελαίου.
- Μεγάλες τεχνολογικές μετοχές όπως Amazon και Alphabet υποχώρησαν, ενώ οι χρηματοοικονομικοί τίτλοι κατέγραψαν κέρδη.
- Ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,34%, ο S&P 500 με 0,32% και ο Nasdaq με 0,60%.
- Η αγορά εστιάζει στα νέα στοιχεία πληθωρισμού που θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της Federal Reserve.
Με απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τρίτης το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκηςστη Wall Street, ξεκινώντας αρνητικά τον Σεπτέμβριο, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην εκ νέου κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και στις ισχυρές πιέσεις που δέχονται οι διεθνείς αγορές ομολόγων.
Οι δείκτες
Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 419,02 μονάδες ή 0,79%, κλείνοντας στις 52.766,88 μονάδες.
Ο S&P 500 έχασε 54,67 μονάδες ή 0,71% και διαμορφώθηκε στις 7.631,47 μονάδες.
Τέλος, ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 271,11 μονάδων ή 1,03%, κλείνοντας στις 26.099,77 μονάδες.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:24 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τρίτη ημέρα απωλειών στη Wall Street – «Βουτιά» για τον Dow Jones
23:33 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τα ανθρωποειδή ρομπότ της Κίνας έρχονται στην Ευρώπη
23:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 2 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
22:15 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 30χρονο - Αναζητούνται οι δράστες
21:38 ∙ LIFESTYLE