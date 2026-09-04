ΟΠΕΚΑ: Αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων κοινωνικού, ιαματικού και εκδρομικού τουρισμού τη Δευτέρα

Snapshot Ο ΟΠΕΚΑ θα πραγματοποιήσει αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων κοινωνικού, ιαματικού, εκδρομικού τουρισμού και εισιτηρίων θεάτρου τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Δικαιούχοι της αναδιανομής είναι όσοι υπέβαλαν αίτηση για τα προγράμματα του 2026 αλλά δεν κληρώθηκαν, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Όσοι είχαν κληρωθεί αλλά δεν παρέλαβαν τα δελτία έως τις 31 Αυγούστου 2026 δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην αναδιανομή.

Στα προγράμματα κοινωνικού, ιαματικού και εκδρομικού τουρισμού απαιτούνται η σειρά προτίμησης και η πρώτη επιλογή στην αίτηση, ενώ στο πρόγραμμα εισιτηρίων θεάτρου συμμετέχουν όλοι οι αιτούντες ανεξαρτήτως σειράς προτίμησης.

Οι δικαιούχοι των τουριστικών προγραμμάτων πρέπει να κάνουν κράτηση σε συμβεβλημένο κατάλυμα, να καταχωρίσουν τα στοιχεία στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ και να παραλάβουν τα προσωπικά δελτία τους. Snapshot powered by AI

O Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) προχωρά στην αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων κοινωνικού, ιαματικού, εκδρομικού τουρισμού και εισιτηρίων θεάτρου τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Δικαιούχοι των αδιάθετων δελτίων είναι όσοι είχαν κάνει αίτηση για τα προγράμματα του 2026, αλλά δεν είχαν κληρωθεί. Τα δελτία θα δοθούν κατά σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ τη Δευτέρα και μέχρι εξανλήσεως των αποθεμάτων.

Σημειώνεται ότι όσοι είχαν κληρωθεί αλλά δεν παρέλαβαν τα δελτία μέχρι και τις 31 Αυγούστου, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Στα προγράμματα κοινωνικού, ιαματικού και εκδρομικού τουρισμού απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν:

α) η σειρά προτίμησης και

β) η πρώτη επιλογή στην αίτηση συμμετοχής

Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, η σειρά προτίμησης στην αίτηση συμμετοχής δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στην αναδιανομή με σειρά προτεραιότητας. Κατά συνέπεια μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου.

Πώς χρησιμοποιείται το voucher Κοινωνικού και Ιαματικού τουρισμού

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων Κοινωνικού και Ιαματικού τουρισμού πρέπει να επικοινωνήσουν με το συμβεβλημένο κατάλυμα για να κάνουν κράτηση δωματίου και να λάβουν επιβεβαίωση κράτησης.

Στη συνέχεια, πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία κράτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στη σελίδα του ΟΠΕΚΑ (η καταχώριση μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ) και στη συνέχεια να παραλάβουν τα δελτία τους.

Τα δελτία είναι αυστηρώς προσωπικά και δεν επιτρέπεται να γίνεται χρήση από άλλα πρόσωπα, ακόμη και αν αυτά είναι μέλη της οικογένειας του/της δικαιούχου.

Σημειώνεται ότι, το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων συνεχίζεται έως 30/09/2026 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους. Μετά την ημερομηνία αυτή θα ακολουθήσει ενημέρωση με νεότερο Δελτίο Τύπου για την διαδικασία αναδιανομής τυχόν αδιάθετων δελτίων.

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