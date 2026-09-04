ΟΠΕΚΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση σε κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Άνοιξε από τον ΟΠΕΚΑ η πλατφόρμα για τη χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Γιάννης Φιλιππάκος

ΟΠΕΚΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση σε κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Άνοιξε η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την ετήσια εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές από 01/09/2026 έως 30/10/2026.
  • Η ενίσχυση χορηγείται σε οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 4.700 ευρώ και ανέρχεται σε 600 ευρώ για εισόδημα έως 3.000 ευρώ και 300 ευρώ για εισόδημα μεταξύ 3.000,01 και 4.700 ευρώ.
  • Απαιτείται μόνιμη κατοικία τουλάχιστον δύο ετών σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές και η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr ή μέσω Κ.Ε.Π.
  • Οι αιτήσεις του 2025 που απορρίφθηκαν πρέπει να υποβληθούν ξανά για το 2026, ενώ οι εγκεκριμένες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους για την ενεργοποίηση της ενίσχυσης.
  • Δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών κατά την αίτηση, εκτός εάν οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι δεν είναι επαρκείς, οπότε ο αιτών καλείται να τα προσκομίσει μέσω Κ.Ε.Π. εντός δύο μηνών.
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Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοίνωσε ότι, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. Δ11/οικ.28711/1021 ΚΥΑ (Β΄ 2882/16.07.2020) και της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128), η ψηφιακή πλατφόρμα για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, είναι ανοιχτή από την 1η Σεπτεμβρίου.

Η εισοδηματική ενίσχυση χορηγείται σε οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, ένα τουλάχιστον μέλος των οποίων έχει την ιδιότητα του πολίτη της Ελληνικής Δημοκρατίας, κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης απαιτείται, μεταξύ άλλων, τα μέλη της οικογένειας να κατοικούν μόνιμα σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην ΚΥΑ. Ως μόνιμη κατοικία νοείται η συνεχής διαμονή στις περιοχές αυτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησής τους φορολογικά έτη, σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού τους Μητρώου. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4.700,00 ευρώ.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

  • σε 600,00 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 ευρώ, και
  • σε 300,00 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ 3.000,01 ευρώ και 4.700,00 ευρώ.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με τη χρήση κωδικών Taxisnet, στη διαδρομή: Υγεία και Πρόνοια > Επιδόματα > Εισοδηματική ενίσχυση Ορεινών ή/και Μειονεκτικών Περιοχών, ή απευθείας στη διεύθυνση https://oreina.epidomata.gov.gr/.

Ο σχετικός σύνδεσμος είναι διαθέσιμος και μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ: https://opeka.gov.gr/oikogeneia/epidoma-oreinon-kai-meionektikon-periochon/.

Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί μέσω εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή των αιτήσεων έως τις 30/10/2026. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30ή Οκτωβρίου κάθε έτους.

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση για το έτος 2025 απορρίφθηκε πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για το έτος 2026, προκειμένου να εξεταστεί εκ νέου η πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση για το έτος 2025 εγκρίθηκε θα κληθούν, μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων με email και SMS, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, είτε με την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή είτε μέσω Κ.Ε.Π., να επιβεβαιώσουν στην εκκρεμή αίτηση έτους 2026 την ορθότητα των στοιχείων που είχαν καταχωρισθεί κατά την υποβολή της αίτησης του 2025 και, στη συνέχεια, να τα αποθηκεύσουν, ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητοι αυτόματοι έλεγχοι.Μετά την ηλεκτρονική διασταύρωση των δεδομένων, ενδέχεται, εφόσον απαιτηθεί, να κληθούν να συμπληρώσουν επιπλέον στοιχεία στην αίτηση, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων. Στη συνέχεια, θα προβούν στην οριστικοποίηση της αίτησής τους, ώστε να τεθεί σε ισχύ για το έτος 2026.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών από τον αιτούντα, καθώς τα απαραίτητα δεδομένα αντλούνται από τους αρμόδιους φορείς. Όταν οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν είναι δυνατές ή δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα, ο αιτών ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής και καλείται να υποβάλει τα απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά μέσω Κ.Ε.Π., εντός δύο (2) μηνών από την ενημέρωσή του.

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