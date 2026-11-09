Οι αγορές που κάνεις χωρίς να το σκεφτείς λένε περισσότερα για σένα από όσες προγραμματίζεις

Αν προσπαθήσουμε να θυμηθούμε τι πληρώσαμε την περασμένη Τρίτη, πιθανότατα θα μείνουμε με ένα κενό. Ο καφές του πρωινού, τα καύσιμα, το κολατσιό, το εισιτήριο, το δεύτερο κολατσιό. Καμία από αυτές δεν είναι κάτι αξιομνημόνευτο. Οι μεγάλες αγορές, το αυτοκίνητο, το ταξίδι, η συσκευή, είναι σπάνιες, προ-αποφασισμένες και εύκολες να τις θυμάσαι. Οι μικρές είναι αθόρυβες, καθημερινές και, όπως δείχνει η έρευνα, πολύ πιο αποκαλυπτικές για το ποιοι είμαστε.

Πόση από τη μέρα μας γίνεται στον αυτόματο

Το 2002, η ψυχολόγος Wendy Wood και οι συνεργάτες της δημοσίευσαν μια έρευνα που έμεινε σημείο αναφοράς στη μελέτη των συνηθειών. Ζήτησαν από φοιτητές να φορούν ένα ρολόι που χτυπούσε κάθε ώρα και, σε κάθε χτύπημα, να σημειώνουν τι έκαναν, τι σκέφτονταν και πώς ένιωθαν. Περίπου τέσσερις στις δέκα συμπεριφορές που κατέγραψαν ήταν συνήθειες: Πράγματα που έκαναν σχεδόν κάθε μέρα, στο ίδιο μέρος, με ελάχιστη σκέψη. Και στη διάρκεια αυτών των συνηθειών, το μυαλό τους βρισκόταν τις περισσότερες φορές αλλού.

Το εύρημα αυτό εξηγεί γιατί δεν θυμόμαστε τις καθημερινές μας αγορές. Η νευροεπιστήμονας Ann Graybiel του MIT μελετά, εδώ και δεκαετίες, πώς ο εγκέφαλος μετατρέπει μια σειρά από ενέργειες σε μία ενιαία, αυτόματη ακολουθία, μια διαδικασία που η ίδια ονομάζει πακετάρισμα. Όταν μια συμπεριφορά επαναληφθεί αρκετές φορές στο ίδιο πλαίσιο, το βαθύτερο τμήμα του εγκεφάλου που λέγεται ραβδωτό σώμα αναλαμβάνει την εκτέλεσή της και οι περιοχές που είναι υπεύθυνες για τη συνειδητή προσοχή αποσύρονται. Το αποτέλεσμα είναι ότι παραγγέλνουμε τον ίδιο καφέ, πληρώνουμε και φεύγουμε, χωρίς η πράξη να περάσει ποτέ από το σημείο όπου θα μπορούσε να γίνει ανάμνηση. Ο εγκέφαλος εξοικονομεί ενέργεια και το τίμημα είναι μια καθημερινότητα που δεν αφήνει ίχνη.

Γιατί οι μικρές αγορές λένε την αλήθεια

Η ψυχολογία έχει από τη δεκαετία του 1970 μια ενδιαφέρουσα θεωρία για το πώς σχηματίζουμε εικόνα για τον εαυτό μας. Σύμφωνα με τη θεωρία της αυτοαντίληψης του Daryl Bem, συχνά συμπεραίνουμε τι είμαστε παρατηρώντας τι κάνουμε, όπως θα κάναμε για έναν ξένο. Αν βλέπουμε τον εαυτό μας να αγοράζει κάθε εβδομάδα φρέσκα λαχανικά, καταλήγουμε ότι είμαστε άνθρωποι που τρώνε υγιεινά. Αν βλέπουμε τον εαυτό μας να πληρώνει κάθε μήνα μια συνδρομή σε γυμναστήριο που δεν επισκέπτεται, η εικόνα αλλάζει, όσο και αν δεν το ομολογούμε.

Εδώ βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στις προγραμματισμένες και τις αυτόματες αγορές. Οι πρώτες εκφράζουν τον άνθρωπο που θέλουμε να είμαστε. Συζητιούνται, συγκρίνονται, δικαιολογούνται. Οι δεύτερες εκφράζουν τον άνθρωπο που είμαστε όταν κανείς δεν κοιτάζει, ούτε εμείς οι ίδιοι. Ένα μεγάλο ταξίδι τον χρόνο λέει ότι μας αρέσει να ταξιδεύουμε. Τα σαράντα εισιτήρια λεωφορείου τον μήνα λένε πού ζούμε, πώς κινούμαστε και πόσο χρόνο περνάμε μακριά από το σπίτι. Αν θέλουμε να μάθουμε κάτι για κάποιον, η ερώτηση τι αγοράζει κάθε Τρίτη είναι πιο χρήσιμη από την ερώτηση τι αγόρασε πέρυσι.

Οι τελετουργίες που κρατούν τη ζωή σε τάξη

Κάποιες επαναλήψεις ξεφεύγουν από τον αυτόματο. Τις έχουμε ανυψώσει, συνειδητά ή όχι, σε τελετουργίες: Ο καφές της Δευτέρας στο ίδιο μαγαζί πριν ξεκινήσει η εβδομάδα, τα ψώνια του Σαββάτου με τη λίστα στο χέρι, το περιοδικό που αγοράζουμε κάθε πρώτη του μήνα, το σινεμά κάθε Πέμπτη. Η διαφορά ανάμεσα σε μια συνήθεια και μια τελετουργία βρίσκεται στην προσοχή. Τη συνήθεια την εκτελούμε με το μυαλό αλλού. Την τελετουργία την εκτελούμε με επίγνωση, και γι' αυτό μένει.

Έρευνες στη συμπεριφορική επιστήμη έχουν δείξει ότι ακόμη και απλές, επαναλαμβανόμενες πράξεις πριν από μια κατανάλωση, όπως ένας συγκεκριμένος τρόπος να ανοίγουμε μια συσκευασία ή να σερβίρουμε ένα ρόφημα, αυξάνουν την απόλαυση που αντλούμε από αυτήν. Μόλις αντιμετωπίσουμε κάτι ως τελετουργία, ο εγκέφαλος το καταχωρεί ως γεγονός και τα γεγονότα μένουν. Οι άνθρωποι που διατηρούν τέτοιες μικρές σταθερές περιγράφουν συχνά την εβδομάδα τους ως πιο οργανωμένη, επειδή κάποια από αυτά που κάνουν έχουν σημάδια πάνω τους.

Ένας τρόπος να διαβάσουμε τη δική μας ρουτίνα

Μια απλή άσκηση είναι να κοιτάξουμε τις κινήσεις της κάρτας μας του τελευταίου μήνα και να χωρίσουμε τις αγορές σε τρεις στήλες. Αυτές που θυμόμαστε, αυτές που δεν θυμόμαστε και αυτές που θα θέλαμε να θυμόμαστε. Η πρώτη στήλη είναι συνήθως μικρή. Η δεύτερη είναι η μεγαλύτερη και είναι το πιο ειλικρινές πορτρέτο μας. Η τρίτη είναι η ενδιαφέρουσα: Δείχνει ποιες από τις αυτόματες αγορές μας αξίζουν να γίνουν τελετουργίες και ποιες απλώς καταλαμβάνουν χώρο.

Όταν οι αγορές που δεν θυμόμαστε αποκτούν προορισμό

Φέτος, για έναν μήνα, οι καθημερινές αγορές αποκτούν μια αφορμή να ξεχωρίσουν. Από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, κάθε αγορά αξίας 50€ και άνω με πιστωτική κάρτα Eurobank Mastercard, σε φυσικά καταστήματα ή online, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στην κλήρωση για 3 ταξίδια 2 ατόμων στο Λος Άντζελες, για να παρακολουθήσουν από κοντά τα Grammy Awards 2027. Όσο περισσότερες αγορές γίνονται στην περίοδο τόσο περισσότερες συμμετοχές συγκεντρώνονται και τα ψώνια του Σαββάτου, τα καύσιμα της εβδομάδας ή τα πρώτα δώρα των γιορτών μετρούν το ίδιο.

Στην ενέργεια συμμετέχουν όσοι έχουν ήδη πιστωτική κάρτα Eurobank Mastercard και όσοι αποκτήσουν νέα μέσα στην ίδια περίοδο. Για όσους θέλουν να ξεκινήσουν αμέσως, η άυλη πιστωτική κάρτα Virtual Credit Eurobank Mastercard εκδίδεται online και χρησιμοποιείται από την πρώτη στιγμή, χωρίς αναμονή για φυσική κάρτα.

Οι αγορές που κάνουμε χωρίς να το σκεφτούμε θα συνεχίσουν να λένε ποιοι είμαστε. Για έναν μήνα, μπορούν να πουν και πού θα βρεθούμε τον Φεβρουάριο.