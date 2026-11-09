Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και σε Αττική οδό

Snapshot Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις καταγράφονται το πρωί της Δευτέρας σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής.

Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, με καθυστερήσεις από τη λεωφόρο Αθηνών έως το Νέο Ηράκλειο και από τη Μεταμόρφωση έως το Αιγάλεω.

Η Αττική οδός παρουσιάζει καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι έως τη Νέα Ιωνία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος του Γέρακα.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται επίσης στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων και Αθηνών, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά. Snapshot powered by AI

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται το πρωί της Δευτέρας στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμα μία ημέρα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Οι καθυστερήσεις στην άνοδο ξεκινούν από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών και εκτείνονται μέχρι το ύψος του Νέου Ηρακλείου, ενώ στην κάθοδο ξεκινούν από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και φτάνουν έως το Αιγάλεω.

Επιβαρυμένη με κίνηση είναι και η Αττική οδός. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις από το Ζεφύρι έως το ύψος της Νέας Ιωνίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα, τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο ύψος του Γέρακα.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και σε άλλους δρόμους της Αττικής, όπως στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδίως στο ύψος του Νέου Ψυχικού, στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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