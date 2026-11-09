ΗΣΑΠ: Έρχεται και ο δεύτερος ανακατασκευασμένος συρμός της Γραμμής 1

Snapshot Ο δεύτερος ανακατασκευασμένος συρμός της Γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας ολοκληρώνει τις δοκιμές του και θα παραδοθεί σύντομα στην Αθήνα.

Η συνολική ανακατασκευή 14 συρμών περιλαμβάνει πλήρη αντικατάσταση ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού και αναβάθμιση υποδομών για τουλάχιστον 25 επιπλέον χρόνια λειτουργίας.

Το έργο, προϋπολογισμού άνω των 71 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, υλοποιείται σε δύο στάδια σε εγκαταστάσεις στον Βόλο και στα Σεπόλια.

Οι νέοι συρμοί διαθέτουν σύγχρονες τεχνολογίες, όπως κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, CCTV, LED φωτισμό, κλιματισμό και θέσεις για ΑμεΑ.

Με την πλήρη ένταξη των 14 συρμών αναμένεται σημαντική αύξηση της διαθεσιμότητας του τροχαίου υλικού και μείωση των χρονοαποστάσεων στη Γραμμή 1. Snapshot powered by AI

Σε νέα εποχή περνά η Γραμμή 1 του Μετρό της Αθήνας (πρώην ΗΣΑΠ), καθώς μετά την επίσημη ένταξη του πρώτου πλήρως ανανεωμένου συρμού σε εμπορική κυκλοφορία στις 7 Οκτωβρίου, ξεκινά σταδιακά η ανανέωση του στόλου με τους ανακατασκευασμένους συρμούς.

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού έχει ήδη μπει στις «ράγες» και τρέχει με εντατικούς ρυθμούς, με τον δεύτερο συρμό να ολοκληρώνει τις δοκιμές του και να ετοιμάζεται να παραδοθεί στην Αθήνα εντός των επόμενων εβδομάδων, ενώ το σύνολο του έργου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2027.

Τις εργασίες για την ανακατασκευή των συρμών κατέγραψε ο φακός του Orange Press Agency μέσα στις εγκαταστάσεις της ισπανικής εταιρείας CAF στον Βόλο.

Πρόκειται για ένα σύνθετο έργο προϋπολογισμού άνω των 71 εκατ. ευρώ, με αναθέτουσα αρχή τη ΣΤΑ.ΣΥ, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και τεχνικό σύμβουλο την LDK Consultants.

Η σύμβαση, που υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2022, αφορά τη συνολική ανακατασκευή 14 συρμών 8ης παραλαβής -συνολικά 72 βαγόνια- κατασκευής την περίοδο 1983-1985 από τις Siemens/MAN. Σύμφωνα με τους υπευθύνους, τα τρένα αυτά, τα οποία εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, δεν δέχονται απλώς μια αισθητική συντήρηση, αλλά μετατρέπονται ουσιαστικά σε ολοκαίνουργιους συρμούς πάνω στο υφιστάμενο μεταλλικό τους αμάξωμα, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία για τουλάχιστον 25 επιπλέον χρόνια.

Διευθύνων σύμβουλος ΣΤΑΣΥ: «Εντός των επόμενων εβδομάδων έρχεται στην Αθήνα ο δεύτερος συρμός»

Κατά την παρουσίαση των εργασιών στις εγκαταστάσεις του Βόλου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ, Θανάσης Κοτταράς, αναφέρθηκε στην πρόοδο του έργου και τα επόμενα ορόσημα με ορίζοντα «την πλήρη ανακατασκευή δεκατεσσάρων συρμών της Γραμμής 1, του πρώην Ηλεκτρικού».Ο κ. Κοτταράς σημείωσε ότι «ήδη έχουμε παραλάβει ένα συρμό που βγήκε σε κυκλοφορία εδώ και ένα μήνα περίπου, βρίσκεται σε εμπορική λειτουργία και σε κυκλοφορία και εδώ φτιάχνονται οι υπόλοιποι συρμοί. Ένα έργο συνολικής αξίας 71,4 περίπου εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Ο συρμός, όπως βλέπετε πίσω μου αυτή τη στιγμή, είναι έτοιμος και είναι εντός των επόμενων εβδομάδων θα έρθει στην Αθήνα για να ξεκινήσει και αυτός, να μπει και αυτός στη λειτουργία. Και περιμένουμε μέσα στο '27 να έχουμε και τους υπόλοιπους συρμούς από τη συγκεκριμένη σύμβαση με την ισπανική εταιρεία, την CAF».

Γενικός Διευθυντής Συντήρησης ΣΤΑΣΥ: «Πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού και πρόβλεψη για ΑμεΑ»

Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες των εργασιών, ο Γενικός Διευθυντής Συντήρησης της ΣΤΑΣΥ, Χρήστος Μαμαλουκάκης, υπογράμμισε ότι «η ανακατασκευή περιλαμβάνει πλήρη αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού τόσο για την έλξη όσο και για την πέδηση, τοποθέτηση καινούργιων καθισμάτων, τοποθέτηση καμερών ασφαλείας, νέων μηχανισμών πορτών και πινακίδων ενημέρωσης επιβατών. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για θέση επιβαινόντων με προβλήματα και ειδικές ανάγκες».

Η διαδρομή της ανακατασκευής: Από τον Βόλο στις ράγες των Σεπολίων

Η υλοποίηση του προγράμματος εκτυλίσσεται σε δύο διακριτά στάδια, με τις εργασίες στον Βόλο να εκτελούνται ταυτόχρονα σε τέσσερις συρμούς. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιείται καθαρισμός και πλήρης απομάκρυνση graffiti, αποσυναρμολόγηση του παλαιού εξοπλισμού, επισκευή και νέα βαφή του μεταλλικού σκελετού, εγκατάσταση νέων καλωδιώσεων και σωληνώσεων, καθώς και τοποθέτηση των σύγχρονων συστημάτων. Ακολουθεί η επανατοποθέτηση του επιθεωρημένου εξοπλισμού που διατηρείται και η εκτέλεση των πρώτων στατικών δοκιμών.

Στη συνέχεια, τα βαγόνια μεταφέρονται οδικώς στην Αθήνα, και η «σκυτάλη» περνά στα συνεργεία των κεντρικών εγκαταστάσεων της ΣΤΑΣΥ στα Σεπόλια. Εκεί λαμβάνει χώρα η συναρμολόγηση των βαγονιών σε ενιαίο συρμό, η ολοκλήρωση των στατικών δοκιμών και η έναρξη των δυναμικών δοκιμών στην ειδική γραμμή δοκιμών των Σεπολίων. Πριν δοθεί το πράσινο φως για την επιβατική λειτουργία, κάθε συρμός υποβάλλεται σε πλήρη προσομοίωση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 και ολοκληρώνεται η απαιτούμενη εκπαίδευση των οδηγών και του τεχνικού προσωπικού.

Τι αλλάζει με τους νέους συρμούς: Οι 10+1 καινοτομίες

Οι «μπροσούρες» των νέων συρμών περιλαμβάνουν εντυπωσιακά στοιχεία καθώς, όπως προκύπτει, οι επιβάτες θα συναντήσουν στην καθημερινότητά τους ένα ριζικά αναβαθμισμένο περιβάλλον μετακίνησης.

Οι συρμοί εξοπλίζονται με σύγχρονους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος και νέο σύστημα ελέγχου πέδησης, κλειστό κύκλωμα καμερών παρακολούθησης (CCTV) τόσο στο εσωτερικό όσο και περιμετρικά του τρένου, καθώς και νέους μηχανισμούς στις θύρες των επιβατών.

Παράλληλα, το εσωτερικό ανανεώνεται πλήρως με φωτισμό LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, αναβαθμισμένο κλιματισμό, καινούργια καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις. Στην καμπίνα του οδηγού εγκαθίσταται ψηφιακή οθόνη ελέγχου των συστημάτων του συρμού, ενώ στον χώρο των επιβατών τοποθετούνται σύγχρονες οθόνες ψηφιακής πληροφόρησης και διαμορφώνονται ειδικές θέσεις για την ασφαλή μετακίνηση ατόμων με αναπηρία και τη φιλοξενία αμαξιδίων.

Η εκτίμηση της ΣΤΑΣΥ είναι ότι με την ένταξη και των 14 συρμών στον στόλο θα αυξηθεί σημαντικά η διαθεσιμότητα του τροχαίου υλικού, μειώνοντας τις χρονοαποστάσεις στην ιστορική γραμμή της πρωτεύουσας.

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