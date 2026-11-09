Πόσο καύσιμο κοστίζουν οι μπάρες οροφής;

Δεν χρειάζεται να υπάρχει μπαγκαζιέρα ή ποδήλατο στην οροφή για να αυξηθεί η κατανάλωση ενός αυτοκινήτου.

Newsroom

Πόσο καύσιμο κοστίζουν οι μπάρες οροφής;
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακόμη και οι εγκάρσιες μπάρες, χωρίς κανένα φορτίο, επηρεάζουν την αεροδυναμική του και μπορούν να κάνουν αισθητή τη διαφορά στο πρατήριο, ιδιαίτερα όταν παραμένουν μόνιμα τοποθετημένες και οι διαδρομές περιλαμβάνουν πολλά χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσο καύσιμο κοστίζουν οι μπάρες οροφής;

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 25άρια τις επόμενες ημέρες - Πού θα ανέβει ραγδαία ο υδράργυρος

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Παραγουάη: Έφοδος της αστυνομίας στην έπαυλη του πρώην Προέδρου. Ψευδότοιχοι και κρυμμένες θυρίδες με ισραηλινό σύστημα ασφαλείας

09:32ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Έρχεται και ο δεύτερος ανακατασκευασμένος συρμός της Γραμμής 1

09:30LIFESTYLE

«Να σας αγαπούν γι’ αυτό που είστε και όχι γι’ αυτό που θέλουν να γίνεται» - Έκλεισε 16 χρόνια γάμου με τον Τάσο Μητρόπουλο - Η συγκινητική ανάρτησή της

09:27WHAT THE FACT

Πληρώνετε με κάρτα; Το λάθος του ενός δευτερολέπτου που μπορεί να σας κοστίσει χρήματα

09:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αγορές που κάνεις χωρίς να το σκεφτείς λένε περισσότερα για σένα από όσες προγραμματίζεις

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Οι 3 επιλογές του Άιζενκοτ για σχηματισμό κυβέρνησης – Τα παζάρια και το παρασκήνιο 

09:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Από ώρα σε ώρα ανοίγει η πλατφόρμα - Τι να προσέξετε όταν κάνετε αίτηση

09:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Δεν θα υπάρξει περιττή ένταση, το καλώδιο θα περάσει»

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Πήραμε δάνειο για τη Γκράβα» - Το 40% των σχολείων της Αθήνας είναι άνω των 50 ετών

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αεροχείμαρρος του Ατλαντικού ενισχύεται και... απειλεί - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

09:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2026: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Οι ημερομηνίες

09:02LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο σπουδαίος ηθοποιός

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος» των τσιπ Κίνας - ΗΠΑ πίσω από το «ερωτικό θρίλερ» του CEO της Nvidia με Κινέζα κατάσκοπο

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δεμένη ήταν η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα - Νεκρή τουλάχιστον τρεις ημέρες

08:43WHAT THE FACT

Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο κανείς δεν έχει βρεθεί σκελετός μέσα στον Τιτανικό

08:39ΑΠΟΨΕΙΣ

Κόκκινα δάνεια, servicers και 120 δόσεις: Οι νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, τα δικαιώματα των οφειλετών και οι παγίδες των ρυθμίσεων

08:34LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Γονάτισε μπροστά σε χορεύτρια που εντυπωσίασε με το ζεϊμπέκικο σε συναυλία του στην Άγκυρα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων - 133 διασώσεις σε τρία περιστατικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

09:02LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο σπουδαίος ηθοποιός

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ώρα Εθνικής Ελλάδος: Οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» για το Nations League

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Πέθανε ο 24χρονος δράστης του μακελειού που σκότωσε εννιά ανθρώπους

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δεμένη ήταν η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα - Νεκρή τουλάχιστον τρεις ημέρες

08:34LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Γονάτισε μπροστά σε χορεύτρια που εντυπωσίασε με το ζεϊμπέκικο σε συναυλία του στην Άγκυρα

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

08:39ΑΠΟΨΕΙΣ

Κόκκινα δάνεια, servicers και 120 δόσεις: Οι νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, τα δικαιώματα των οφειλετών και οι παγίδες των ρυθμίσεων

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

09:27WHAT THE FACT

Πληρώνετε με κάρτα; Το λάθος του ενός δευτερολέπτου που μπορεί να σας κοστίσει χρήματα

09:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Από ώρα σε ώρα ανοίγει η πλατφόρμα - Τι να προσέξετε όταν κάνετε αίτηση

06:52ΕΘΝΙΚΑ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Σήμερα αναχωρεί το «Abeille Marengo» - Γιατί ο Φιντάν απάντησε «όλα καλά» - Ερωτήματα για γαλλική ενημέρωση στην Τουρκία - Τι απαντάει η κυβέρνηση

09:30LIFESTYLE

«Να σας αγαπούν γι’ αυτό που είστε και όχι γι’ αυτό που θέλουν να γίνεται» - Έκλεισε 16 χρόνια γάμου με τον Τάσο Μητρόπουλο - Η συγκινητική ανάρτησή της

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέρμανση: Πόσο αυξάνεται ο μηνιαίος λογαριασμός για διαμέρισμα 80 τ.μ

09:00ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Αλλάζει το σκηνικό - Επιδείνωση από σήμερα - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Νοεμβρίου: Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Νεκταρίου - Ποια ονόματα γιορτάζουν

08:43WHAT THE FACT

Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο κανείς δεν έχει βρεθεί σκελετός μέσα στον Τιτανικό

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πόλεμος» των τσιπ Κίνας - ΗΠΑ πίσω από το «ερωτικό θρίλερ» του CEO της Nvidia με Κινέζα κατάσκοπο

06:54LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στα «Δύο μαύρα πουκάμισα»: Αναλυτικά τα επεισόδια των σειρών πριν προβληθούν στην TV

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και σε Αττική οδό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ