Πόσο καύσιμο κοστίζουν οι μπάρες οροφής;

Ακόμη και οι εγκάρσιες μπάρες, χωρίς κανένα φορτίο, επηρεάζουν την αεροδυναμική του και μπορούν να κάνουν αισθητή τη διαφορά στο πρατήριο, ιδιαίτερα όταν παραμένουν μόνιμα τοποθετημένες και οι διαδρομές περιλαμβάνουν πολλά χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο.

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