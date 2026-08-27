Κατάρ: Στην Τεχεράνη ο πρωθυπουργός την Πέμπτη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους

Την Τεχεράνη επισκέπτεται την Πέμπτη ο πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, προκειμένου να συμμετέχει σε συζητήσεις για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.

O πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με αρκετούς αξιωματούχους του Ιράν για συνομιλίες σχετικά με την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τον διάλογο.

Το Κατάρ είναι μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, «η επίσκεψη αυτή συνάδει με τη σταθερή θέση του Κράτους του Κατάρ ότι η διπλωματική οδός αποτελεί το καλύτερο μέσο για την επίλυση των διαφορών και την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή».

Παράλληλα, στις συζητήσεις θα εξεταστούν επίσης η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ και η ανάγκη να επανέλθει η κατάσταση που επικρατούσε πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.

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