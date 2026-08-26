«Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά αν οι ΗΠΑ δεν αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης»

Το Ιράν προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης και δεν επιστρέψουν σε συμφωνία που, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, είχε επιτευχθεί με το Ομάν.

Εκπρόσωπος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν και το Ομάν είχαν πραγματοποιήσει συνομιλίες κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα και είχαν καταλήξει σε συμφωνίες σχετικά με την κατανομή των υδάτων και των εσόδων στην περιοχή των Στενών.

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν να παρεμποδίζουν και επιστρέψουν στο μνημόνιο, μπορούμε να ανοίξουμε ξανά τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της συμφωνίας», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Ωστόσο, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι εάν οι ΗΠΑ δεν αποδεχθούν τους όρους του Ιράν, «τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο της διέλευσης

Ο εκπρόσωπος των IRGC υποστήριξε παράλληλα ότι το Ιράν ελέγχει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, κανένα εχθρικό πολεμικό πλοίο δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εντός του Περσικού Κόλπου, ενώ τα πολεμικά πλοία των αντίπαλων δυνάμεων βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 400 χιλιομέτρων από τα Στενά.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι τα ύδατα κοντά στο Ομάν βρίσκονται υπό ιρανικό έλεγχο.

Οι δηλώσεις αυτές καταδεικνύουν τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Τεχεράνη στον έλεγχο της θαλάσσιας οδού και έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κρίσιμος δίαυλος για την παγκόσμια ενέργεια

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό σημείο για τη διεθνή αγορά ενέργειας, καθώς από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο διέρχονται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Μια παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, αυξάνοντας τις πιέσεις στις τιμές και δημιουργώντας προβλήματα στον εφοδιασμό.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, επιχειρεί να συνδέσει την επαναλειτουργία των Στενών με την αποδοχή συγκεκριμένων πολιτικών και διπλωματικών όρων από την Ουάσινγκτον, μετατρέποντας τον στρατηγικό θαλάσσιο δίαυλο σε βασικό μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής, η ιρανική πλευρά εμφανίζεται ανυποχώρητη, ξεκαθαρίζοντας ότι η άρση του αποκλεισμού εξαρτάται από την αποδοχή των όρων της Τεχεράνης.