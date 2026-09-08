Ford: Τα Ranger και Ranger Super Duty και για στρατιωτική χρήση
Τα Ford Ranger και Ranger Super Duty ενδέχεται να αποκτήσουν έναν διαφορετικό ρόλο από αυτόν για τον οποίο τα γνωρίζουμε.
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Η αμερικανική εταιρεία συνεργάζεται με τις General Dynamics Land Systems UK και Ricardo, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Light Mobility Vehicle (LMV) του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας.
Η συγκεκριμένη πρόταση δεν περιορίζεται στην προμήθεια οχημάτων, αλλά περιλαμβάνει την υποστήριξή τους σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.
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