Ford: Τα Ranger και Ranger Super Duty και για στρατιωτική χρήση

Η αμερικανική εταιρεία συνεργάζεται με τις General Dynamics Land Systems UK και Ricardo, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Light Mobility Vehicle (LMV) του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας.

Η συγκεκριμένη πρόταση δεν περιορίζεται στην προμήθεια οχημάτων, αλλά περιλαμβάνει την υποστήριξή τους σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.

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