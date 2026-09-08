Φωτιά στον Αετό Καρύστου: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Επιχειρούν 6 εναέρια

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου για φωτιά που ξέσπασε στον Αετό Καρύστου.

Για τη φωτιά εστάλη και μήνυμα του 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να παραμένουν σε ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αετός Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.