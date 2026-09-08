Φωτιές: Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστών στα πύρινα μέτωπα – Red Code σήμερα σε πολλές περιοχές

Snapshot Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ισχύει Red Code για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο.

Τη Δευτέρα εκδηλώθηκαν 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων 27 έσβησαν άμεσα, ενώ εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται 6, με τη φωτιά στην Κόνιτσα να διαρκεί για ένατη ημέρα.

Στη Χαλκιδική εφαρμόζεται απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, από τις 08:00 έως τις 20:00 της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου.

Η Πυροσβεστική και ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, με ενεργοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και μέσων για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και πιθανών αναζωπυρώσεων.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν αυστηρά μέτρα πρόληψης και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενώ παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για προστασία κατοικιών και συμπεριφορά σε περίπτωση πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συνολικά 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν τη Δευτέρα σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 27 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη έξι, την ώρα που η μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα, εξακολουθεί να απασχολεί για ένατη μέρα της πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στις 14:30 σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Εύβοιας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική δεν έχει ενεργό μέτωπο. Ειδικότερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν λίγες διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα. Επίσης συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Διρφυων -Μεσσαπιών και μηχανήματα έργου, που έχει διαθέσει το ΓΕΕΘΑ. Παράλληλα κινητοποιήθηκε το ΓΕΕΘΑ προκειμένου να διαθέσει μηχανήματα έργου. Υπενθυμίζεται ότι στις 15:11 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τριάδα απομακρυνθείτε προς Ψαχνά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Στη μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα, η εικόνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή. Τα ενεργά μέτωπα έχουν περιοριστεί σημαντικά, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάθε νέα εστία και να αποτρέψουν πιθανές αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (7/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκκλησιά Καλαμπάκας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή Πανασός Ηρακλείου. Στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Red Code σε πολλές περιοχές

Στο μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, Αττική, Κρήτη και περιοχές του Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Συγκεκριμένα, τίθενται σε Red Code:

H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Ν. Κυθήρων)

Η Περιφέρεια Κρήτης

Η ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Οι ΠΕ Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι ΠΕ Βοιωτίας και Ευβοίας (συμπεριλαμβανομένης της Ν. Σκύρου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Χαλκιδική

Απαγόρευση κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ σήμερα, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, σε δασικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Η απαγόρευση ισχύει στις εξής περιοχές:

Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Χρήσιμες συμβουλές

Μερικές χρήσιμες συμβουλές που μπορούμε όλοι εύκολα να ακολουθήσουμε, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, για την επίτευξη του στόχου είναι:

Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά

Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες)

Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών, ούτε σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά

Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα καύσης στην ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά

Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο

Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκόμαστε στο δάσος

Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα μπουκάλια, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας

Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων, σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις

Δε σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς

Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων οχημάτων μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά

Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους υψηλού κινδύνου

Οι ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβούμε, μόλις αντιληφθούμε μια πυρκαγιά

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά.

Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται

Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς

Ενημερώνουμε για την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου στην περιοχή

Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Επίσης, στα καρτοτηλέφωνα δεν απαιτείται η εισαγωγή τηλεκάρτας. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο σας δείχνει την ένδειξη «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» τηλεφωνήστε στο 112, το οποίο είναι επίσης αριθμός έκτακτης ανάγκης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρήση του είναι επίσης δωρεάν, από όλα τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες:

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο

Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.

Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.

Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.

Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος

Δημιουργείστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.

Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους.

Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους.

Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι.

Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού.

Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες.

Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες.

Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.

Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι.

Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη συντήρησή τους.

Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε.

Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού.

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας

Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.

Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτιρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) έτσι ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού.

Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το σπίτι.

Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα.

Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων ανοίγοντας την πόρτα του κήπου.

Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη.

Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους ώστε να καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού.

Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά φώτα του για να γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά

Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που απομένουν.

Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας

Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

Αν παραμείνετε στο σπίτι: