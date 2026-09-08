Ιβάν Μιλάτ: Ο serial killer με τις δεκάδες δολοφονίες - Φόβοι για πάνω από 80 νεκρούς

Snapshot Ο Ιβάν Μιλάτ καταδικάστηκε για επτά δολοφονίες, αλλά οι αρχές εκτιμούν ότι έχει σκοτώσει πάνω από 80 ανθρώπους.

Μια ειδική επιτροπή συστάθηκε για να διερευνήσει ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονιών και εξαφανίσεων από το 1965 έως το 2010 που πιθανώς συνδέονται με τον Μιλάτ.

Η πρώτη πιθανή δολοφονία του Μιλάτ θεωρείται η εξαφάνιση της Κέρεν Ρόουλαντ το 1971, που ήταν 20 ετών και πέντε μηνών έγκυος.

Η ειδική επιτροπή εντόπισε 11 υποθέσεις που ίσως συνδέονται με τον Μιλάτ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την υποβολή μιας τελικής έκθεσης το 2027.

Ο Μιλάτ πέθανε το 2019 στη φυλακή, διατηρώντας την αθωότητά του, ενώ η αστυνομία και ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν πιθανές επιπλέον δολοφονίες και να αναζητούν στοιχεία. Snapshot powered by AI

Ο Χιου Χιούζ, συνταξιούχος ντετέκτιβ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, πέρασε περισσότερες από τρεις δεκαετίες ταξιδεύοντας από την Ουαλία στην Αυστραλία και το αντίστροφο, προσπαθώντας να εξιχνιάσει τη δολοφονία της Κέρεν Ρόουλαντ, της ξαδέλφης της συζύγου του, Αντρέα.

Ο Χιούζ είναι πεπεισμένος ότι η Ρόουλαντ, η οποία εξαφανίστηκε από την Καμπέρα στις 26 Φεβρουαρίου του 1971, ήταν το πρώτο θύμα του διαβόητου κατά συρροήν δολοφόνου Ιβάν Μιλάτ.

Το 1994, ο Ιβάν Μιλάτ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία επτά πεζοπόρων, των οποίων οι σοροί βρέθηκαν στο απομακρυσμένο Κρατικό Δάσος Μπελάνγκλο, στη Νέα Νότια Ουαλία. Πέθανε στη φυλακή το 2019, σε ηλικία 74 ετών.

O Ιβάν Μιλάτ AP

Ωστόσο, ο Τζέρεμι Μπάκιγχαμ, γερουσιαστής της Νέας Νότιας Ουαλίας, είναι σίγουρος, όπως και ο Χιούζ, ότι ο Μιλάτ δολοφόνησε περισσότερους από 80 ανθρώπους.

Έτσι, ο Μπάκιγχαμ άσκησε έντονες πιέσεις στην κυβέρνηση για να συσταθεί μια ειδική επιτροπή για να ξανανοίξουν υποθέσεις που αφορούσαν ανεξιχνίαστες δολοφονίες και εξαφανίσεις από το 1965 έως το 2010, με σκοπό να διερευνήσει τυχόν άλλες πληροφορίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν νέα στοιχεία. Η επιτροπή συστάθηκε τον Ιούνιο.

Ο επικεφαλής της Ομάδας Ανθρωποκτονιών της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε ότι έχουν εντοπιστεί 11 ανεξιχνίαστες υποθέσεις που ενδεχομένως να συνδέονται με τον Μιλάτ, αλλά άλλοι πιστεύουν ότι ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Η εγκληματολόγος Ξάνθε Γουέστον, η οποία ερευνά την συμπεριφορά του Μιλάτ ανά τα χρόνια, δήλωσε στην επιτροπή ότι υπάρχουν στοιχεία για δολοφονίες που συνδέονται με εκείνον από το 1971, την χρονιά που εξαφανίστηκε η Κέρεν Ρόουλαντ και όχι από το 1982, όπως νόμιζαν οι αρχές μέχρι σήμερα.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, συμφώνησε στο να συσταθεί η ειδική επιτροπή αφού ο Τζέρεμι Μπάκιγχαμ του παρουσίασε ένα σκίτσο ενός άνδρα που πιστεύεται ότι είχε δολοφονήσει δύο κορίτσια στην παραλία Γουάντα στις 11 Ιανουαρίου του 1965, την Κριστίν Σάρροκ και την Μαριάν Σμιντ, παρομοιάζοντας το με ένα σκίτσο του Ιβάν Μιλάτ, όταν ήταν νεαρός. Υπάρχει σίγουρα ομοιότητα.

Το σκίτσο και μια φωτογραφία του Ιβάν Μιλάτ, όταν ήταν νέος Guardian

Ωστόσο, ο Μπάκιγχαμ επιθυμεί η έρευνα να προχωρήσει πολύ πιο πέρα και να διερευνήσει «τα εμπόδια στο δικαστικό σύστημα που επηρέασαν την απονομή της δικαιοσύνης».

Η ειδική επιτροπή της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας συνεχίζει να εξετάζει μαρτυρίες και αναμένεται να υποβάλει την τελική της έκθεση στο κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2027.

Το πρώτο θύμα του Μίλατ

Μιλώντας στον Guardian, ο Χιούζ είπε ότι το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται αποκλειστικά στην Κέρεν. «Αν όντως σκότωσε την Κέρεν – και είμαι 95% έως 98% σίγουρος ότι το έκανε – τότε αυτή ήταν το πρώτο του θύμα».

Η Κέρεν Ρόουλαντ ήταν 20 ετών όταν εξαφανίστηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1971. Ήταν επίσης πέντε μηνών έγκυος.

Είχε πάει στο κέντρο της πόλης της Καμπέρα, το οποίο είναι γνωστό ως Σίβικ, για να πάρει την αδελφή της και να πάνε σε ένα πάρτι. Ωστόσο, η αδελφή της τελικά αποφάσισε να πάει στο πάρτι με τον σύζυγό της, και συμφώνησαν η Κέρεν να πάει μόνη της με το αυτοκίνητό της.

Η Ρόουλαντ δεν έφτασε ποτέ στο πάρτι και δηλώθηκε αγνοούμενη τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.

Το αυτοκίνητό της βρέθηκε στον αυτοκινητόδρομο Parkes Way, στο προάστιο Κάμπελ. Η σορός της βρέθηκε τρεις μήνες αργότερα σε μια περιοχή με πεύκα έξω από την πόλη.

Η Κέρεν Ρόουλαντ Guardian

Μαζί με τον αδελφό της Ρόουλαντ, τον Στιβ, ο Χιούζ έχει αναλάβει προσωπικά την υπόθεση της. Εξετάζοντας τις έρευνες που είχαν διεξάγει οι αρχές της Αυστραλίας τότε, διαπίστωσε ότι ο Μιλάτ θεωρούνταν ύποπτος για την δολοφονία της Ρόουλαντ το 1971, αν και αυτό δεν έχει καταγραφεί στα δημόσια αρχεία.

Ο Χιούζ είπε ότι ο Μιλάτ εργαζόταν σε μια αποθήκη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αποβλήτων και Υδάτων της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Κουινμπέγιαν, η οποία ήταν πολύ κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε η σορός της Ρόουλαντ.

Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε στον Χιούζ ότι ο Μιλάτ πράγματι εργαζόταν για την υπηρεσία εκείνη την εποχή, αλλά δεν διευκρίνισε τον τόπο εργασίας του.

Τον Απρίλιο του 1971, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την εξαφάνιση της Ρόουλαντ, ο Μιλάτ κατηγορήθηκε για την απαγωγή και τον βιασμό μιας 18χρονης γυναίκας, της Μάργκαρετ Πάτερσον, και της φίλης της Γκρέτα, τις οποίες είχε συναντήσει ενώ έκαναν ωτοστόπ από το προάστιο Λίβερπουλ του Σίδνεϊ.

Ο Μιλάτ είχε προσφερθεί να τις μεταφέρει στην Καμπέρα, αλλά τελικά τις πήγε σε έναν απομονωμένο χωματόδρομο, όπου και τις απείλησε με ένα κυνηγετικό μαχαίρι και τις βίασε, σύμφωνα με τις καταγγελίες των κοριτσιών. Στη συνέχεια, συνεχίζοντας το ταξίδι τους προς την Καμπέρα, σταμάτησαν σε ένα βενζινάδικο, όπου οι δύο κοπέλες ζήτησαν βοήθεια.

Συνειδητοποιώντας τι συνέβη, Μιλάτ τράπηκε σε φυγή, αλλά τελικά συνελήφθη. Ωστόσο, κατάφερε να διαφύγει στη Νέα Ζηλανδία, αφού είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Τελικά παραπέμφθηκε σε δίκη το 1974, αλλά αθωώθηκε αφού ο δικηγόρος του, ο Τζον Μάρσντεν, ισχυρίστηκε ότι τα δύο κορίτσια ήταν ψυχικά ασταθείς και ότι ήταν λεσβίες.

Έτσι, κανείς δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τη δολοφονία της Ρόουλαντ.

O Χιου Χιούζ Guardian

Μια εμμονή

Στο γραφείο του στο κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Μπάκιγχαμ έχει καλύψει έναν ολόκληρο τοίχο με φωτογραφίες νεαρών γυναικών και ανδρών που έχουν εξαφανιστεί ή δολοφονηθεί από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1990. Ανάμεσα σε αυτές, βρίσκονται και φωτογραφίες του Μιλάτ.

Η εμμονή του Μπάκιγχαμ με τον Μιλάτ και τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις ξεκίνησε όταν εξέταζε μια υπόθεση ενός αγνοουμένου στην πολιτεία της Μπέλινγκεν, όπου και διαμένει.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τις δολοφονίες των επτά πεζοπόρων που βρέθηκαν στο Κρατικό Δάσος Μπελάνγκλο, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας κατάρτισε μια λίστα με αγνοούμενους και δολοφονημένους νέους, οι οποίοι φέρεται να ταιριάζουν με τον τρόπο δράσης του Μίλατ.

Ο Τζέρεμι Μπάκιγχαμ Guardian

Η ειδική επιτροπή εξέτασε 58 υποθέσεις, αναζητώντας στοιχεία που να τις συνδέουν με τον Μιλάτ.

Μερικοί είχαν εξαφανιστεί ενώ έκαναν ωτοστόπ. Μερικοί, άλλοι βρέθηκαν νεκροί, είχαν βιαστεί αφού είχαν βασανιστεί και μαχαιρωθεί, όπως και οι επτά πεζοπόροι. Οι περισσότερες υποθέσεις αφορούσαν νεαρές λευκές γυναίκες, οι οποίες συχνά είχαν μακριά καστανά μαλλιά. Συνήθως οι σοροί των θυμάτων, ανακαλύπτονταν σε δασώδεις περιοχές ή κρατικά δάση.

Ανάμεσα στους νεκρούς και τους αγνοούμενους, ήταν γυναίκες και άντρες από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Ο επικεφαλής της ειδικής επιτροπής, Κλάιβ Σμολ, συνέδεσε τρεις ανεξιχνίαστες δολοφονίες με τον Μιλάτ, λόγω των ομοιοτήτων στον τρόπο δράσης του.

Οι τρεις αυτές υποθέσεις αφορούν την Κέρεν Ρόουλαντ, τον 18χρονο Πίτερ Λέτσερ, ο οποίος δολοφονήθηκε αφού έκανε ωτοστόπ κοντά στο Μπάθερστ το 1987, και τη Νταϊάν Πενάκιο, η οποία βρέθηκε νεκρή το 1991 αφού έκανε, επίσης, ωτοστόπ από ένα ξενοδοχείο στο Μπάνγκεντορ με κατεύθυνση το Κουίνμπιγιαν. Η σορός της βρέθηκε στο κρατικό δάσος Ταλαγκάντα και έφερε τραύματα από μαχαίρι παρόμοια με αυτά των πεζοπόρων.

Ο Μιλάτ πέθανε το 2019 χωρίς να αποκαλύψει αν υπήρχαν και άλλα θύματα. Μέχρι και την ημέρα που πέθανε εξακολουθούσε να υποστηρίζει πώς είναι αθώος, παρόλο που πολλά από τα προσωπικά αντικείμενα των νεκρών πεζοπόρων βρέθηκαν στο σπίτι του. Παράλληλα, ο Πολ Όνιονς, ένας Βρετανός πεζοπόρος που κατάφερε να ξεφύγει από το αυτοκίνητο του Μίλατ, τον είχε αναγνωρίσει.

Ο Μπάκιγχαμ επισημαίνει άλλες εξαφανίσεις και ανεξιχνίαστες δολοφονίες της δεκαετίας του 1970 και του 1980 που πιστεύει ότι ενδέχεται να σχετίζονται με τον Μιλάτ, και αμφισβητεί αν διερευνήθηκαν επαρκώς από την αστυνομία.

«Πρόκειται για άτομα που έκαναν ωτοστόπ, στην προσπάθεια τους να γυρίσουν στα σπίτια τους» λέει.

Από την πλευρά του, ο Χιους αναφέρει συνεργάζεται με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, και ελπίζει ότι οι έρευνες της ειδικής επιτροπής θα μπορέσουν να προσφέρουν επιτέλους ένα τέλος στο μαρτύριο της οικογένεια της κουνιάδας του.