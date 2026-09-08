Μύκονος: Πώς πιάστηκε να κλέβει ο γνωστός κομμωτής από κατάστημα

Snapshot Γνωστός κομμωτής κατηγορείται για κλοπή γυαλιών ηλίου και φυλαχτού αξίας 940 ευρώ από κατάστημα στη Μύκονο.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος εντόπισε την απώλεια κατά την καταγραφή των εμπορευμάτων στις 10 Αυγούστου.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον άνδρα να αφαιρεί τα αντικείμενα στις 18 Ιουλίου.

Η ταυτοποίηση από το υλικό οδήγησε στον γνωστό κομμωτή με τηλεοπτική παρουσία.

Η υπόθεση έχει προωθηθεί στη Δικαιοσύνη και ο κομμωτής θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Snapshot powered by AI

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται υπόθεση που αφορά γνωστό κομμωτή, μετά τη μήνυση ιδιοκτήτριας καταστήματος με αξεσουάρ στη Μύκονο, η οποία υποστηρίζει ότι από την επιχείρησή της αφαιρέθηκαν ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και ένα φυλαχτό συνολικής αξίας 940 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η Ιταλίδα επιχειρηματίας έκανε στις 10 Αυγούστου καταγραφή των εμπορευμάτων του καταστήματός της και διαπίστωσε ότι δύο αντικείμενα έλειπαν από τις προθήκες. Τα γυαλιά είχαν αξία 390 ευρώ, ενώ το φυλαχτό κόστιζε 550 ευρώ.

Η ιδιοκτήτρια δεν έμεινε, όμως, μόνο στην καταγραφή της απώλειας. Αναζήτησε τι είχε συμβεί και στράφηκε στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.

Τι φέρεται να κατέγραψαν οι κάμερες

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη μήνυση, στο βίντεο που καταγράφηκε στις 18 Ιουλίου εμφανίζεται ένας άνδρας να πλησιάζει την προθήκη όπου βρίσκονταν τα συγκεκριμένα προϊόντα και, όπως καταγγέλλεται, να τα παίρνει και να τα βάζει στην τσέπη του.

Ακολούθησε προσπάθεια ταυτοποίησης του προσώπου που εμφανίζεται στο υλικό. Όπως αναφέρεται στη μήνυση, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν οδήγησαν σε γνωστό κομμωτή με έντονη τηλεοπτική παρουσία.

Πλέον η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης και ο ίδιος αναμένεται να κληθεί να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα του αποδίδονται

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