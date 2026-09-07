Μύκονος: Γνωστός κομμωτής έκλεψε φυλαχτό και γυαλιά ηλίου 1.000 ευρώ από κατάστημα

Snapshot Γνωστός τηλεοπτικός κομμωτής φέρεται να έκλεψε αντικείμενα αξίας 1.000 ευρώ από κατάστημα στη Μύκονο.

Ο κομμωτής αφαίρεσε γυαλιά ηλίου αξίας 390 ευρώ και ένα φυλαχτό αξίας 550 ευρώ από τη βιτρίνα.

Η Ισπανίδα ιδιοκτήτρια εντόπισε την κλοπή μέσω των καμερών ασφαλείας περίπου πριν από έναν μήνα.

Η υπόθεση έχει προωθηθεί στις Αρχές και ο κομμωτής αναμένεται να κληθεί για κατάθεση.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για τη θέση του κομμωτή σχετικά με το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Σε υπόθεση κλοπής αντικειμένων αξίας 1.000 ευρώ φέρεται να εμπλέκεται γνωστός τηλεοπτικός κομμωτής, από κατάστημα της Μυκόνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα, το τηλεοπτικό πρόσωπο αφαίρεσε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίας 390 ευρώ και ένα φυλαχτό αξίας 550 ευρώ από τη βιτρίνα καταστήματος, την ώρα που η Ισπανίδα ιδιοκτήτρια δεν είχε την προσοχή της.

Η γυναίκα αντιλήφθηκε την απουσία των αντικειμένων ενώ έκανε καταγραφή, πριν από περίπου έναν μήνα, ενώ ελέγχοντας τις κάμερες ασφαλείας διαπίστωσε ότι ο γνωστός κομμωτής ήταν αυτός που τα είχε πάρει από την προθήκη και τα είχε βάλει στην τσέπη του.

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στις Αρχές προχορώντας σε καταγγελία, με τον κομμωτή να αναμένεται να κληθεί για να καταθέσει. Μέχρη στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποια επιπλέον πληροφορία σχετικά με τη δική του θέση για το περιστατικό, το οποίο έχει λάβει τον δρόμο της δικαιοσύνης

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