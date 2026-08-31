Εκάλη: Οικιακή βοηθός συνελήφθη για κλοπές κοσμημάτων αξίας 40.000 ευρώ

Snapshot Συνελήφθη 32χρονη οικιακή βοηθός στην Εκάλη για διακεκριμένες κλοπές κοσμημάτων αξίας 40.000 ευρώ.

Η δράση της ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2025 και πραγματοποιήθηκε σε οικίες στην Εκάλη και την Αγία Παρασκευή.

Η κατηγορούμενη χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας και αρνήθηκε να συνεργαστεί κατά τον αστυνομικό έλεγχο.

Κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο από την κατοχή και την οικία της ως μέρος της έρευνας.

Η 32χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη 32χρονης αλλοδαπής, που κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, καθώς και για απείθεια, προχώρησαν το πρωί της 27ης Αυγούστου στην Εκάλη αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, η 32χρονη εκμεταλλεύτηκε την εργασία της ως οικιακή βοηθός και την πρόσβασή της σε οικίες στις περιοχές της Εκάλης και της Αγίας Παρασκευής, προκειμένου να αφαιρέσει κοσμήματα μεγάλης αξίας. Η δράση της φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2025.

Παράλληλα, για να δυσχεραίνει την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό της, συστηνόταν με ψευδή στοιχεία ταυτότητας, ενώ κατά τον αστυνομικό έλεγχο αρνήθηκε να συνεργαστεί.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή και στην οικία της βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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