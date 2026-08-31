Αλεξανδρούπολη: Εντοπίστηκαν πλαστά χαρτονομίσματα– 5 συλλήψεις, ανάμεσά του ανήλικος

Snapshot Στην Αλεξανδπολη συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ αυτών και ένας ανήλικος, για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων και συναφή αδικήματα.

Κατασχέθηκαν 182 πλαστά χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 9.100 ευρώ, καθώς και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες εντόπισαν μετά από αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε από τον εντοπισμό αλλοδαπού που διέθεσε πλαστά χαρτονομίσματα σε περίπτερα της πόλης.

Δύο ημεδαποί και ο ανήλικος συνελήφθησαν αφού προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ενώ δύο ακόμα ημεδαποί συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Snapshot powered by AI

Σε πέντε συνολικά συλλήψεις προχώρησαν στις 28 και 29 Αυγούστου αστυνομικοί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, εγκληματική οργάνωση, απείθεια, κατοχή ναρκωτικών και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου κατά περίπτωση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τοι βράδυ της Παρασκευής (28/8) όχημα που οδηγούσε αλλοδαπός, ο οποίος νωρίτερα είχε διαθέσει στην κυκλοφορία συνολικά 5 πλαστά χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 50 ευρώ το κάθε ένα, πραγματοποιώντας συναλλαγές σε τρία περίπτερα της Αλεξανδρούπολης. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε εντοπίστηκαν στην κατοχή του 9 ακόμη πλαστά χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 50 ευρώ το κάθε ένα. Όπως προέκυψε ο αλλοδαπός είχε προμηθευτεί τα πλαστά χαρτονομίσματα τα πλαστά χαρτονομίσματα από ημεδαπό σε περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Οι αστυνομικοί οργάνωσαν αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου κατά τη διάρκεια της οποία συνελήφθησαν δύο ημεδαποί εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, διότι βρέθηκαν συνολικά στην οικία τους και στην κατοχή τους κατά περίπτωση 168 εμφανώς παραχαραγμένα χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, συνολικής ονομαστικής αξίας 8.400 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 980 ευρώ σε γνήσια χαρτονομίσματα, μία χάρτινη συσκευασία περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1,4 γραμμαρίων και δύο κινητά τηλέφωνα.

Όπως προέκυψε ο ένας εξ αυτών είχε προμηθεύσει την προηγούμενη ημέρα τον αλλοδαπό συλληφθέντα με τα πλαστά χαρτονομίσματα.

Σημειώνεται ότι οι ημεδαποί συλληφθέντες εντοπίστηκαν αρχικά να επιβαίνουν σε δίκυκλο μοτοποδήλατο και αντιλαμβανόμενοι τον επικείμενο αστυνομικό έλεγχο τράπηκαν πεζοί σε φυγή, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς. Επιπλέον, συνελήφθησαν δύο ακόμη ημεδαποί για παραμέληση εποπτείας του ανωτέρω ανήλικου τέκνου τους.

Κατασχέθηκαν 182 πλαστά χαρτονομίσματα

Κατασχέθηκαν συνολικά 182 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 1.110 ευρώ, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 1,4 γραμμαρίων, τρία κινητά τηλέφωνα, ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.

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