Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας: Κίνηση για μια πιο υγιή καρδιά - Ξεκινήστε με 8 λεπτά την ημέρα

Snapshot Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας στις 8 Σεπτεμβρίου προωθεί την κίνηση ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης καρδιαγγειακών νοσημάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Η φυσικοθεραπεία συμβάλλει στην αύξηση της σωματικής δραστηριότητας με ασφάλεια και στην ενίσχυση της λειτουργικότητας και αυτονομίας μετά από εγκεφαλικό.

Η άσκηση 30 λεπτών πέντε φορές την εβδομάδα μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού κατά 25%, ενώ η αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων. Snapshot powered by AI

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, αποτελεί αφορμή για την ανάδειξη της συμβολής της φυσικοθεραπείας στην πρόληψη, τη διαχείριση και την αποκατάσταση προβλημάτων υγείας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) με το μήνυμα «8 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά κίνηση. Ξεκίνησε σήμερα!», καλεί τους πολίτες να κάνουν την κίνηση μέρος της καθημερινότητάς τους, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να αποτελέσουν την αρχή για μια μεγαλύτερη, πιο υγιή και πιο ενεργή ζωή.

Φέτος, η ημέρα είναι αφιερωμένη στα καρδιαγγειακά νοσήματα και στο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, ενώ το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου και αναπηρίας. Η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση και η αποκατάσταση, αποτελούν βασικούς πυλώνες για την αντιμετώπισή τους και η φυσικοθεραπεία, μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης και θεραπευτικής άσκησης, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής.

Φυσικοθεραπεία και καρδιαγγειακά

Η φυσικοθεραπεία συμβάλλει τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση εγκεφαλικών επεισοδίων. Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να αυξήσουν με ασφάλεια τη σωματική τους δραστηριότητα, να εντάξουν την κίνηση στην καθημερινότητά τους και να υιοθετήσουν πιο υγιεινές συνήθειες.

Πρόληψη μέσω της κίνησης:

Ένας στους τέσσερις ανθρώπους θα υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ωστόσο, σχεδόν όλα τα εγκεφαλικά επεισόδια μπορούν να προληφθούν μέσω της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου και της υιοθέτησης ενός υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής.

Τριάντα λεπτά άσκησης, πέντε φορές την εβδομάδα, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού κατά 25%. Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να συμβουλεύσει κάθε άνθρωπο πώς να ασκείται με ασφάλεια, ανάλογα με την ηλικία, τη φυσική κατάσταση, τις ανάγκες και τυχόν προβλήματα υγείας.

Αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό για μείωση του κινδύνου πτώσεων:

Η αποκατάσταση μετά από ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί σημαντικό μέρος της ανάρρωσης. Μάλιστα, το 73% των επιζώντων από εγκεφαλικό παρουσιάζει πτώση κατά τον πρώτο χρόνο μετά το εγκεφαλικό. Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό να βελτιώσουν την ισορροπία, τη βάδιση, την κινητικότητα και τη σωματική τους λειτουργία, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου πτώσης.

Υγεία της καρδιάς

Η φυσικοθεραπεία μπορεί να συμβάλει στην προστασία της καρδιαγγειακής υγείας εντοπίζοντας προειδοποιητικά σημάδια και προωθώντας την έγκαιρη δράση, εντοπίζοντας άτομα υψηλότερου κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και παρέχοντας ασφαλή και εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης.

Κίνηση για μία πιο υγιή καρδιά

Η αερόβια άσκηση συμβάλλει στη διατήρηση της καρδιοαναπνευστικής υγείας

Η άσκηση με αντιστάσεις συμβάλλει στην ενίσχυση της μυϊκής δύναμης

Οι ασκήσεις ισορροπίας και ευλυγισίας βοηθούν το άτομο να κινείται με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Όπως επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, η άσκηση δεν χρειάζεται να είναι ίδια για όλους, αλλά χρειάζεται να είναι σωστά σχεδιασμένη για τον καθένα. Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να σχεδιάσει ασφαλή και εξατομικευμένα προγράμματα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ηλικία, τη φυσική κατάσταση, το ιστορικό και τις ανάγκες κάθε ανθρώπου.

Συνιστώμενα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας

Για τους ενήλικες, οι φυσικοθεραπευτές συστήνουν 150–300 λεπτά αερόβιας σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα, σε συνδυασμό με μυϊκή ενδυνάμωση, τουλάχιστον 2 ημέρες την εβδομάδα.

Για τα παιδιά και τους εφήβους, η σύσταση του ΠΣΦ είναι για τουλάχιστον 60 λεπτά σωματικής δραστηριότητας την ημέρα.

Επίσης, οι μικρές καθημερινές συνήθειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά, τονίζουν οι φυσικοθεραπευτές και συστήνουν:

Περισσότερη κίνηση

Λιγότερη καθιστική ζωή

Ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή

Όχι κάπνισμα

Περιορισμός του αλκοόλ

Τακτικοί έλεγχοι υγείας.

Ωστόσο, το 31% των ενηλίκων δεν επιτυγχάνει τα συνιστώμενα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Επομένως, ο ΠΣΦ στέλνει μήνυμα στους πολίτες: «Εάν δυσκολεύεσαι να ξεκινήσεις, ρώτησε τον φυσικοθεραπευτή σου πώς μπορείς με ασφάλεια να εντάξεις περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά σου».

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