Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας: Κίνηση για μια πιο υγιή καρδιά - Ξεκινήστε με 8 λεπτά την ημέρα

Τα συνιστώμενα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας 

Διονυσία Προκόπη, Επιμέλεια

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας: Κίνηση για μια πιο υγιή καρδιά - Ξεκινήστε με 8 λεπτά την ημέρα
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας στις 8 Σεπτεμβρίου προωθεί την κίνηση ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης καρδιαγγειακών νοσημάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων.
  • Η φυσικοθεραπεία συμβάλλει στην αύξηση της σωματικής δραστηριότητας με ασφάλεια και στην ενίσχυση της λειτουργικότητας και αυτονομίας μετά από εγκεφαλικό.
  • Η άσκηση 30 λεπτών πέντε φορές την εβδομάδα μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού κατά 25%, ενώ η αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων.
Snapshot powered by AI

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, αποτελεί αφορμή για την ανάδειξη της συμβολής της φυσικοθεραπείας στην πρόληψη, τη διαχείριση και την αποκατάσταση προβλημάτων υγείας. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) με το μήνυμα «8 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά κίνηση. Ξεκίνησε σήμερα!», καλεί τους πολίτες να κάνουν την κίνηση μέρος της καθημερινότητάς τους, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και μικρές αλλαγές μπορούν να αποτελέσουν την αρχή για μια μεγαλύτερη, πιο υγιή και πιο ενεργή ζωή.

Φέτος, η ημέρα είναι αφιερωμένη στα καρδιαγγειακά νοσήματα και στο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, ενώ το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου και αναπηρίας. Η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση και η αποκατάσταση, αποτελούν βασικούς πυλώνες για την αντιμετώπισή τους και η φυσικοθεραπεία, μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων αποκατάστασης και θεραπευτικής άσκησης, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργικότητας, της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής.

Φυσικοθεραπεία και καρδιαγγειακά

Η φυσικοθεραπεία συμβάλλει τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση εγκεφαλικών επεισοδίων. Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες να αυξήσουν με ασφάλεια τη σωματική τους δραστηριότητα, να εντάξουν την κίνηση στην καθημερινότητά τους και να υιοθετήσουν πιο υγιεινές συνήθειες.

Πρόληψη μέσω της κίνησης:

Ένας στους τέσσερις ανθρώπους θα υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ωστόσο, σχεδόν όλα τα εγκεφαλικά επεισόδια μπορούν να προληφθούν μέσω της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου και της υιοθέτησης ενός υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής.

Τριάντα λεπτά άσκησης, πέντε φορές την εβδομάδα, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού κατά 25%. Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να συμβουλεύσει κάθε άνθρωπο πώς να ασκείται με ασφάλεια, ανάλογα με την ηλικία, τη φυσική κατάσταση, τις ανάγκες και τυχόν προβλήματα υγείας.

Αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό για μείωση του κινδύνου πτώσεων:

Η αποκατάσταση μετά από ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί σημαντικό μέρος της ανάρρωσης. Μάλιστα, το 73% των επιζώντων από εγκεφαλικό παρουσιάζει πτώση κατά τον πρώτο χρόνο μετά το εγκεφαλικό. Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό να βελτιώσουν την ισορροπία, τη βάδιση, την κινητικότητα και τη σωματική τους λειτουργία, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου πτώσης.

Υγεία της καρδιάς

Η φυσικοθεραπεία μπορεί να συμβάλει στην προστασία της καρδιαγγειακής υγείας εντοπίζοντας προειδοποιητικά σημάδια και προωθώντας την έγκαιρη δράση, εντοπίζοντας άτομα υψηλότερου κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και παρέχοντας ασφαλή και εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης.

Κίνηση για μία πιο υγιή καρδιά

  • Η αερόβια άσκηση συμβάλλει στη διατήρηση της καρδιοαναπνευστικής υγείας
  • Η άσκηση με αντιστάσεις συμβάλλει στην ενίσχυση της μυϊκής δύναμης
  • Οι ασκήσεις ισορροπίας και ευλυγισίας βοηθούν το άτομο να κινείται με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Όπως επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, η άσκηση δεν χρειάζεται να είναι ίδια για όλους, αλλά χρειάζεται να είναι σωστά σχεδιασμένη για τον καθένα. Ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να σχεδιάσει ασφαλή και εξατομικευμένα προγράμματα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ηλικία, τη φυσική κατάσταση, το ιστορικό και τις ανάγκες κάθε ανθρώπου.

Συνιστώμενα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας

Για τους ενήλικες, οι φυσικοθεραπευτές συστήνουν 150–300 λεπτά αερόβιας σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα, σε συνδυασμό με μυϊκή ενδυνάμωση, τουλάχιστον 2 ημέρες την εβδομάδα.

Για τα παιδιά και τους εφήβους, η σύσταση του ΠΣΦ είναι για τουλάχιστον 60 λεπτά σωματικής δραστηριότητας την ημέρα.

Επίσης, οι μικρές καθημερινές συνήθειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά, τονίζουν οι φυσικοθεραπευτές και συστήνουν:

  • Περισσότερη κίνηση
  • Λιγότερη καθιστική ζωή
  • Ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή
  • Όχι κάπνισμα
  • Περιορισμός του αλκοόλ
  • Τακτικοί έλεγχοι υγείας.

Ωστόσο, το 31% των ενηλίκων δεν επιτυγχάνει τα συνιστώμενα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Επομένως, ο ΠΣΦ στέλνει μήνυμα στους πολίτες: «Εάν δυσκολεύεσαι να ξεκινήσεις, ρώτησε τον φυσικοθεραπευτή σου πώς μπορείς με ασφάλεια να εντάξεις περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά σου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:07ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα και Ρωσία εγκανίασαν την πρώτη οδική γέφυρα στα σύνορά τους

12:03LIFESTYLE

«Δεν ζητούσα καν τα λεφτά μου, ντρεπόμουν» - Η αποκάλυψη της Κατερίνας Παπουτσάκη για τα πρώτα χρόνια της καριέρας της

11:58ANNOUNCEMENTS

O Mika Häkkinen έρχεται στην Αθήνα για το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”

11:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αρκούδες εισβάλλουν όλο και πιο συχνά σε σπίτια και αυτοκίνητα αναζητώντας τροφή - Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Ταλιμπάν εκτελεί εν ψυχρώ άνδρα στη μέση του δρόμου

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Χάρι και Μέγκαν «έκπληκτοι» από την επιστολή του βασιλιά - Το Παλάτι λέει ότι το γνώριζαν από πριν

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κόνιτσα: Μάχη για 9η μέρα -  Στη χαράδρα του Αώου το πιο δύσκολο μέτωπο

11:23Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι σχεδιάζουν στο Μαξίμου για το κόμμα Σαμαρά, τι περιμένει ο Μητσοτάκης από τις δημοσκοπήσεις

11:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Παραπέμπονται σε δίκη ο επίορκος φρουρός του ΑΤ Αγ. Αναργύρων, ο τηλεφωνητής που είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί» κι άλλοι δύο

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για βιασμό από τον «Μ.» τον γνωστό «αντιφασίστα, αντιρατσιστή, αντισεξιστή»

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ανάλυση Κολυδά της τάσης του ECMWF - Πότε προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Αετό Καρύστου: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Επιχειρούν 6 εναέρια

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Μαμά τα έδωσα όλα» - Επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν 12χρονη για να κλέψουν τα κοσμήματα της μητέρας της

10:58LIFESTYLE

«Είσαι η πριγκίπισσα του λαού» - Η εμφάνιση της Φοίβης Μπρίτζερς στη Βενετία με τις τρίχες στα πόδια δίχασε το κοινό

10:53ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

10:53ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αιτωλικό

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η καταστροφή στο Νεπάλ έγινε το τελευταίο θύμα της εκστρατείας «Καθαρό Διαδίκτυο» της Κίνας

10:50ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας: Κίνηση για μια πιο υγιή καρδιά - Ξεκινήστε με 8 λεπτά την ημέρα

10:50NEWSBOMB

Ford: Τα Ranger και Ranger Super Duty και για στρατιωτική χρήση

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κινηματογραφική ληστεία σε μουσείο του Ρενουάρ στη Γαλλία: Έκλεψαν πίνακες αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ο «δολοφόνος του καλοκαιριού» – Πότε χτυπά την Ελλάδα η βίαιη φθινοπωρινή εισβολή

10:36LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των δελτίων – Τα ποσοστά του ΑΝΤ1 με την άφιξη Κοσιώνη

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Σλαβόφωνοι σε παραλήρημα τραγουδούν «φύγετε Έλληνες» σε πανηγύρι σε χωριό της Φλώρινας - Βίντεο

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Με δυο Αφγανούς ήταν η 13χρονη στο ξενοδοχείο- Πήδηξε από το μπαλκόνι όταν έφτασε η Αστυνομία

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για βιασμό από τον «Μ.» τον γνωστό «αντιφασίστα, αντιρατσιστή, αντισεξιστή»

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιοι καφέδες αυξάνουν την LDL χοληστερόλη

09:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιος είναι ο «αγαλματένιος», ο 33χρονος πορνοστάρ που εξέδιδε 16χρονες - Είχε ροζ αγγελίες με τις ανήλικες και το τηλέφωνό του - Τον κατέδωσε η μητέρα μιας εκ των θυμάτων

10:40ΠΑΙΔΕΙΑ

PISA: Παγκόσμια «βουτιά» στις επιδόσεις - Η εικόνα των Ελλήνων μαθητών

11:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Παραπέμπονται σε δίκη ο επίορκος φρουρός του ΑΤ Αγ. Αναργύρων, ο τηλεφωνητής που είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί» κι άλλοι δύο

10:53ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αιτωλικό

08:26LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ χέρι-χέρι στη Βενετία - Η κίνηση του τζέντλεμαν Μπαρδέμ που έγινε viral

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στο Ηράκλειο για τις τουρκικές σημαίες στο φεστιβάλ χορών – «Υπερείχαν οι ελληνικές», λέει η διοργανώτρια στο Newsbomb

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στη Θεσσαλονίκη: Η «άγνωστη« 35χρονη που βρισκόταν στο ξενοδοχείο με την 13χρονη

09:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα λάβουν τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

09:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα ζέστης τις επόμενες ώρες - Πότε φτάνει η πρώτη φθινοπωρινή διαταραχή

16:25ΚΟΣΜΟΣ

«Αντίο, μπαμπά» είπε και πήδηξε από γέφυρα - Περαστικοί κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές 21χρονης

06:33ΣΕΙΣΜΟΙ

Νέα μέθοδος προβλέπει πού θα σημειωθούν σεισμοί

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εργαζόμενη έκλεβε χρήματα από την τσάντα της προϊσταμένης της - Πήρε 1.000 ευρώ σε 7 μήνες

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Συνελήφθη 61χρονος για απάτη σε βάρος πελάτη - Χρέωσε επανειλημμένα την τραπεζική του κάρτα

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ