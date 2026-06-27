Εγκεφαλικό επεισόδιο: Διαφορές συμπτωμάτων αν συμβεί στο αριστερό ή στο δεξί ημισφαίριο

Εγκεφαλικό αριστερού έναντι δεξιού ημισφαιρίου: Γιατί η θέση αλλάζει τα συμπτώματα.

Newsbomb

Εγκεφαλικό επεισόδιο: Διαφορές συμπτωμάτων αν συμβεί στο αριστερό ή στο δεξί ημισφαίριο
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
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Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει όταν η ροή του αίματος σε ένα μέρος του εγκεφάλου μπλοκάρεται ή όταν η αιμορραγία από κάποιο αγγείο καταστρέφει τον εγκεφαλικό ιστό. Η πλευρά του εγκεφάλου που επηρεάζεται έχει σημασία, επειδή το αριστερό και το δεξί ημισφαίριο ελέγχουν διαφορετικές λειτουργίες και κάθε πλευρά συνήθως επηρεάζει την αντίθετη πλευρά του σώματος.

Αυτό μπορεί να διαμορφώσει τα συμπτώματα, τις ανάγκες ανάρρωσης και τι παρατηρούν τα μέλη της οικογένειας μετά το πέρας της έκτακτης ανάγκης. Αλλά προς το παρόν, ο κανόνας είναι ο ίδιος για κάθε ύποπτο εγκεφαλικό επεισόδιο: καλέστε αμέσως τις Πρώτες Βοήθειες (166).

Τι συμβαίνει σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο αριστερού ημισφαιρίου;

Ένα αριστερό εγκεφαλικό επεισόδιο συχνά προκαλεί συμπτώματα που είναι πιο εύκολο να αναγνωριστούν, επειδή το αριστερό ημισφαίριο συνήθως ελέγχει τη γλώσσα, την ομιλία, την ανάγνωση, τη γραφή, τον υπολογισμό και την κίνηση στη δεξιά πλευρά του σώματος.

Συνήθεις επιπτώσεις:

  • Αδυναμία, μούδιασμα ή παράλυση στη δεξιά πλευρά του σώματος
  • Δυσκολία στην ομιλία ή στον σχηματισμό λέξεων
  • Δυσκολία στην κατανόηση του λόγου
  • Προβλήματα στην ανάγνωση, τη γραφή ή τη χρήση αριθμών
  • Απώλεια όρασης προς τη δεξιά πλευρά και στα δύο μάτια

Τα γλωσσικά προβλήματα μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ονομάζονται αφασία. Μπορούν να επηρεάσουν την ομιλία, την κατανόηση, την ανάγνωση και τη γραφή. Το μοτίβο εξαρτάται από το ποια γλωσσικά δίκτυα τραυματίστηκαν.

Τι συμβαίνει σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου;

Ένα δεξί εγκεφαλικό επεισόδιο συνήθως επηρεάζει την κίνηση στην αριστερή πλευρά του σώματος, αλλά τα γνωστικά σημάδια μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Το δεξί ημισφαίριο είναι σημαντικό για την αντίληψη του χώρου, την προσοχή, την συναισθηματική επεξεργασία και την αναγνώριση του πού βρίσκεται το σώμα στο χώρο.

Συνήθεις επιπτώσεις:

  • Αδυναμία, μούδιασμα ή παράλυση στην αριστερή πλευρά του σώματος
  • Δυσκολία στην παρατήρηση της αριστερής πλευράς του σώματος ή του περιβάλλοντος
  • Κακή αντίληψη του χώρου, όπως πρόσκρουση σε αντικείμενα
  • Μικρότερο εύρος προσοχής
  • Αλλαγές στη διάθεση και τη συμπεριφορά
  • Απώλεια όρασης προς την αριστερή πλευρά και στα δύο μάτια

Ένα σημαντικό ζήτημα είναι η παραμέληση. Ο ασθενής μπορεί να αγνοήσει το φαγητό στην μία πλευρά του πιάτου, να μην ντύσει τη μία πλευρά του σώματος ή να μην παρατηρήσει έναν τραυματισμό. Σε ορισμένα εγκεφαλικά επεισόδια δεξιού ημισφαιρίου, μπορεί ακόμη και να αρνηθεί ότι κάτι δεν πάει καλά.

εγκεφαλος

Συνοπτικά τα συμπτώματα αριστερού έναντι δεξιού εγκεφαλικού

Σημείο μπλοκαρίσματος ή αιμορραγίαςΕπηρεαζόμενη πλευρά του σώματοςΣυμπτώματα που μπορεί να ξεχωρίζουν
Αριστερό ημισφαίριο εγκεφάλουΔεξιάΟμιλία, γλώσσα, ανάγνωση, γραφή, αριθμοί
Δεξί ημισφαίριο εγκεφάλουΑριστερήΠαραμέληση, χωρικά προβλήματα, προσοχή, αλλαγές συμπεριφοράς

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτός είναι απλά ένας οδηγός, όχι εργαλείο διάγνωσης. Η ακριβής τοποθεσία του προβλήματος επιβεβαιώνεται με απεικόνιση εγκεφάλου (αξονική ή μαγνητική τομογραφία) και όχι μόνο από συμπτώματα.

Ποια προειδοποιητικά σημάδια δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται;

Ανεξάρτητα από τα επιμέρους συμπτώματα, τα σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου συνήθως εμφανίζονται ξαφνικά. Να θυμάστε τα εξής:

  • προβλήματα ισορροπίας
  • αλλαγές στα μάτια ή την όραση
  • πτώση του προσώπου
  • αδυναμία στο χέρι
  • δυσκολία στην ομιλία και
  • χρόνος για να καλέσετε τις Πρώτες Βοήθειες (166)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην περιμένετε να δείτε αν τα συμπτώματα περάσουν. Ακόμα και σύντομα συμπτώματα μπορεί να σηματοδοτούν ένα παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο («μίνι-εγκεφαλικό»), που εξακολουθεί να χρήζει επείγουσας ιατρικής αξιολόγησης.

Μπορεί η ανάρρωση να διαφέρει ανάλογα με το προσβληθέν ημισφαίριο;

Ναι. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο αριστερού ημισφαιρίου μπορεί να απαιτεί περισσότερη λογοθεραπεία, ενώ ένα δεξιού μπορεί να χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια στην προσοχή, την επίγνωση της ασφάλειας και τις χωρικές δεξιότητες. Πολλοί ασθενείς χρειάζονται έναν συνδυασμό φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και γνωστικής αποκατάστασης.

Η σοβαρότητα του εγκεφαλικού επεισοδίου, η ταχύτητα έναρξης της θεραπείας και η ποσότητα του εγκεφαλικού ιστού που επηρεάζεται συχνά έχουν μεγαλύτερη σημασία από το σημείο του προβλήματος.

Συμπέρασμα

Τα εγκεφαλικά επεισόδια αριστερού ημισφαιρίου επηρεάζουν συχνότερα την ομιλία, τη γλώσσα και τη δεξιά πλευρά του σώματος. Τα εγκεφαλικά επεισόδια του δεξιού ημισφαιρίου επηρεάζουν συχνότερα την αριστερή πλευρά του σώματος, την αντίληψη του χώρου, την προσοχή και την αναγνώριση προβλημάτων.

Τα αιφνίδια συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου αποτελούν επείγουσα ανάγκη. Καλέστε αμέσως βοήθεια, σημειώστε την ώρα που άρχισαν τα συμπτώματα και λάβετε γρήγορα ιατρική φροντίδα.

Πηγές:
clevelandclinic.org
cdc.gov
stroke.org
mayoclinic.org

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