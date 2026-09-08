Δημοφιλές συμπλήρωμα για τον εγκέφαλο συνδέεται με μικρότερη διάρκεια ζωής

Μελέτη έδειξε ότι τα υψηλά επίπεδα τυροσίνης ίσως συνδέονται με μικρότερη διάρκεια ζωής, ειδικά στους άνδρες.

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Δημοφιλές συμπλήρωμα για τον εγκέφαλο συνδέεται με μικρότερη διάρκεια ζωής
ΥΓΕΙΑ
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Η τυροσίνη είναι ένα κοινό αμινοξύ, που βρίσκεται σε τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες και πωλείται ως συμπλήρωμα L-τυροσίνης για εγρήγορση, εστίαση και απόδοση υπό στρες. Μια πρόσφατη έρευνα συνέδεσε την υψηλότερη κυκλοφορούσα τυροσίνη στο αίμα με μικρότερη διάρκεια ζωής, ιδιαίτερα στους άνδρες, αλλά δεν έδειξε ότι η λήψη συμπληρώματος τυροσίνης προκαλεί πρόωρο θάνατο.

Το εύρημα είναι ένα νέο σήμα σχετικά με τον μεταβολισμό των αμινοξέων και την μακροζωία και όχι προειδοποίηση για διακοπή της κατανάλωσης υγιεινών πρωτεϊνούχων τροφών.

Τι διαπίστωσε η μελέτη για την τυροσίνη;

Οι ερευνητές ανέλυσαν 272.475 συμμετέχοντες στη UK Biobank, το πιο ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων στον κόσμο με βιολογικές πληροφορίες και στοιχεία για την υγεία και τον τρόπο ζωής. Από το σύνολο των συμμετεχόντων οι 125.359 ήταν άνδρες και καταγράφηκαν 23.964 θάνατοι.

Η υψηλότερη τυροσίνη στο πλάσμα αίματος συσχετίστηκε με ελαφρώς υψηλότερη θνησιμότητα από κάθε αιτία συνολικά στους άνδρες, αλλά όχι στις γυναίκες.

Συγκεκριμένα, αφότου ελήφθη υπόψη η φαινυλαλανίνη, η γενετικά προβλεπόμενη υψηλότερη τυροσίνη συσχετίστηκε με περίπου 0,91 λιγότερα χρόνια ζωής στους άνδρες. Η αντίστοιχη εκτίμηση στις γυναίκες δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Η διαφορά μεταξύ των δύο βιολογικών φύλων παραμένει αβέβαιη. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η επίσημη δοκιμή για το εάν η παρατηρητική συσχέτιση διέφερε πραγματικά μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

συμπληρωμα διατροφης

Αυτό σημαίνει ότι τα συμπληρώματα τυροσίνης μειώνουν τη ζωή σας;

Όχι! Αυτή είναι πολύ σημαντική διευκρίνηση.

Η μελέτη εξέτασε την τυροσίνη στο αίμα και τις γενετικές παραλλαγές, που σχετίζονται με τα επίπεδα τυροσίνης καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Αλλά:

  • δεν τυχαιοποίησε τους συμμετέχοντες σε ομάδες συμπληρωμάτων L-τυροσίνης
  • δεν μέτρησε την μακροχρόνια χρήση συμπληρωμάτων
  • δεν προσδιόρισε πόση τυροσίνη κατανάλωναν οι συμμετέχοντες μέσω διατροφής

Οι συγγραφείς δηλώνουν ρητά ότι τα αποτελέσματά τους δεν υποστηρίζουν την υπόθεση ότι τα μακροπρόθεσμα συμπληρώματα ωφελούν την μακροζωία, αλλά δεν μπορούν να αποδείξουν ότι τα συμπληρώματα μειώνουν τη ζωή.

Η τυροσίνη παράγεται επίσης φυσικά από τον οργανισμό από τη φαινυλαλανίνη και υπάρχει σε συνηθισμένα τρόφιμα, όπως το κρέας, τα ψάρια, τα γαλακτοκομικά, η σόγια, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι.

Γιατί μπορεί να συνδέεται η υψηλότερη τυροσίνη με τη διάρκεια ζωής;

Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακόμη την απάντηση σε αυτό.

Μια πιθανότητα αφορά την μεταβολική υγεία. Η υψηλότερη κυκλοφορούσα τυροσίνη έχει παλαιότερα συσχετιστεί με την αντίσταση στην ινσουλίνη και τον αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. Σε μια διαχρονική μελέτη περισσότερων από 5.000 Φινλανδών ανδρών, η τυροσίνη ήταν μεταξύ αρκετών αμινοξέων, που σχετίζονται με την επιδείνωση του μεταβολισμού της γλυκόζης και τον μεγαλύτερο κίνδυνο διαβήτη.

Η τυροσίνη βοηθά επίσης στην παραγωγή ντοπαμίνης, νορεπινεφρίνης και επινεφρίνης και μπορεί να αλληλεπιδράσει με οδούς ανίχνευσης θρεπτικών συστατικών, που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και τη γήρανση. Αυτοί οι μηχανισμοί παραμένουν υποθέσεις. Η μελέτη, επομένως, επεκτείνει προηγούμενη έρευνα σε ζώα και μεταβολισμό που υποδηλώνει, ότι συγκεκριμένα αμινοξέα μπορεί να επηρεάσουν τη γήρανση, αλλά δεν προσδιορίζει μια αποδεδειγμένη οδό στους ανθρώπους.

πρωτεϊνουχες τροφες με τυροσινη

Πρέπει οι άνδρες να σταματήσουν να λαμβάνουν L-τυροσίνη;

Δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία για μια τέτοια γενική σύσταση.

Οι περισσότεροι άνθρωποι λαμβάνουν επαρκή τυροσίνη από τα τρόφιμα και γενικά δεν χρειάζονται συμπλήρωμα. Τα στοιχεία για τα γνωστικά οφέλη είναι ισχυρότερα σε βραχυπρόθεσμες αγχωτικές καταστάσεις, ενώ οι ισχυρισμοί για τη συνήθη βελτίωση της διάθεσης ή του εγκεφάλου παραμένουν περιορισμένοι.

  • Η συμπλήρωση μπορεί να έχει περιστασιακές γνωστικές επιδράσεις, αλλά δεν είναι απαραίτητη για τους περισσότερους, που καταναλώνουν αρκετή πρωτεΐνη.
  • Η L-τυροσίνη μπορεί επίσης να αλληλεπιδράσει με θεραπεία που σχετίζεται με τον θυρεοειδή, με λεβοντόπα και με αναστολείς μονοαμινοξειδάσης.
  • Η βραχυπρόθεσμη χρήση θεωρείται γενικά καλά ανεκτή, αλλά αυτό δεν μπορεί να απαντήσει στο εάν η χρόνια έκθεση επηρεάζει τη διάρκεια ζωής για δεκαετίες.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να αποφεύγω τροφές πλούσιες σε τυροσίνη;

Όχι. Η μελέτη δεν υποστηρίζει την αποφυγή τροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες. Η τυροσίνη στο αίμα αντανακλά τον μεταβολισμό καθώς και τη διατροφή, και οι ερευνητές δεν εξέτασαν εάν ο περιορισμός της τυροσίνης στη διατροφή βελτιώνει την μακροζωία του ατόμου.

Είναι η «μικρότερη διάρκεια ζωής κατά σχεδόν ένα χρόνο» μια ατομική πρόβλεψη;

Όχι. Είναι μια γενετική εκτίμηση σε επίπεδο πληθυσμού που σχετίζεται με την έκθεση σε τυροσίνη καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, όχι μια πρόβλεψη για κάποιον που λαμβάνει συμπλήρωμα.

Συμπέρασμα

Η έρευνα εγείρει ένα αξιόπιστο ερώτημα σχετικά με το εάν η χρόνια υψηλότερη κυκλοφορούσα τυροσίνη μπορεί να επηρεάσει την μακροζωία, με ισχυρότερο σήμα στους άνδρες. Επεκτείνει, αντί να αποδεικνύει, παλαιότερα στοιχεία που συνδέουν τον μεταβολισμό των αμινοξέων με τη γήρανση.

Δεν δείχνει ότι τα συμπληρώματα L-τυροσίνης, οι τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνες ή η συνήθης διαιτητική τυροσίνη μειώνουν τη διάρκεια ζωής. Μέχρι να δοκιμαστεί η καθαυτή συμπλήρωση μακροπρόθεσμα, το εύρημα αυτό υποστηρίζει την προσοχή σχετικά με την περιττή χρόνια χρήση τυροσίνης και όχι την αποφυγή της κανονικής διαιτητικής πρωτεΐνης.

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