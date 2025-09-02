Νέα σχολική χρονιά 2025 – Πότε ανοίγουν τα σχολεία – Όλες οι πληροφορίες

Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες μαθητές καθώς λίγες ημέρες έχουν απομείνει για να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς.

Newsbomb

Νέα σχολική χρονιά 2025 – Πότε ανοίγουν τα σχολεία – Όλες οι πληροφορίες
In Time
ΠΑΙΔΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, για το άνοιγμα των σχολείων και το νέο διδακτικό έτος, ισχύουν τα εξής:

  • Το σχολικό έτος για τα Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.
  • Το διδακτικό έτος στο Γυμνάσιο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.
  • Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.
  • Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.
  • Όταν η 11η Σεπτεμβρίου ή η 15η Ιουνίου είναι αργία, τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα.

Η 11η Σεπτεμβρίου 2025 πέφτει Δευτέρα, οπότε τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά.

Εκείνη την ημέρα θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός. Σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά ο αγιασμός θα ξεκινήσει στις 08:15 το πρωί και λίγη ώρα αργότερα θα ακολουθήσει η ίδια διαδικασία σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Ωστόσο, κάθε σχολικό συγκρότημα ενημερώνει για την ακριβή ώρα που θα γίνει ο αγιασμός, με τις σχετικές ανακοινώσεις – ενημερώσεις να γίνονται αρχές Σεπτεμβρίου.

Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές

Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ, για το σχολικό έτος 2025-26, το ωράριο αποχώρησης των μαθητών που παρακολουθούν το Ολοήμερο διαφοροποιείται ως εξής:

οι μαθητές μπορούν να αποχωρούν στις 14:55, με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης,

στις 15:50, με το πέρας της 2ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης,

ή στις 17:30, με τη λήξη ολόκληρου του προγράμματος.

Η νέα ρύθμιση παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους γονείς και τους μαθητές, επιτρέποντας την αποχώρηση σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις ανάγκες τους, ενώ διατηρεί τον βασικό στόχο του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Σχολείου: την ποιοτική και ασφαλή παραμονή των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον μετά τη λήξη του βασικού ωραρίου.

Στις πόσες απουσίες «μένουν» φέτος οι μαθητές στην ίδια τάξη

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι μαθητές μπορούν να απουσιάσουν μέχρι το 10% των συνολικών ωρών κάθε μαθήματος. Για ένα μάθημα με 150 ώρες ετησίως, αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές έχουν δικαίωμα για περίπου 15 απουσίες χωρίς να υπάρξουν συνέπειες. Αν όμως ξεπεράσουν αυτό το όριο, τότε μπαίνουν σε κίνδυνο οι τελικές τους εξετάσεις, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβουν την τάξη.

Η εφαρμογή του κανόνα δεν είναι πάντα απλή. Πολλοί εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι η καταμέτρηση των απουσιών είναι συχνά πολύπλοκη, ιδιαίτερα σε σχολεία με μεγάλο αριθμό μαθητών ή σε περιπτώσεις όπου απουσίες δικαιολογούνται με ιατρικά πιστοποιητικά ή άλλες βεβαιώσεις. Οι διευθυντές των σχολείων έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν στενά τις απουσίες και να ενημερώνουν έγκαιρα τους γονείς, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις στο τέλος της χρονιάς.

Οι γονείς από την πλευρά τους εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο να «μείνουν» τα παιδιά τους στην ίδια τάξη εξαιτίας απουσιών, ιδιαίτερα όταν αυτές οφείλονται σε ασθένεια ή έκτακτες οικογενειακές συνθήκες. Πολλοί ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και εξαίρεση περιπτώσεων που κρίνονται σοβαρές, τονίζοντας ότι η τυποποίηση του κανόνα δεν μπορεί να καλύψει κάθε προσωπική κατάσταση.

Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι το όριο απουσιών δεν έχει καθαρά τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΚΟΣΜΟΣ

Ασύλληπτη τραγωδία στο Σουδάν: Κατολίσθηση ισοπέδωσε χωριό – Τουλάχιστον 1.000 νεκροί

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

04:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Νέα σχολική χρονιά 2025 – Πότε ανοίγουν τα σχολεία – Όλες οι πληροφορίες

03:40ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους νέους πίνακες εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

03:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου

02:48LIFESTYLE

Λάμψη στη Βενετία – Η ξαφνική συνάντηση της Τζούλια Ρόμπερτς με την Κέιτ Μπλάνσετ

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Πού είναι η νέα πρωτεύουσα των υπερπλουσίων - Και κάνει αδύνατη τη ζωή των απλών κατοίκων

01:46ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών - Κορίνθου

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Εξαγριωμένοι μουσουλμάνοι έκαψαν ζωντανή μια γυναίκα – Την κατηγόρησαν για βλασφημία

01:00LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ανησύχησα βρε παιδί μου…» – Το νέο μήνυμα του τραγουδιστή

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν

00:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα κοντά στην Αμοργό

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για ανήλικους λουόμενους στη Σητεία: Εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη ακτή

23:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Fed «έχει κάνει πολλά λάθη» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών του Τραμπ

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Ταχυδρόμος δούλευε σε ψητοπωλείο και έκανε ντελίβερι σουβλάκια και ναρκωτικά

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου που κρατείται για εμπρησμό - «Θα προτιμούσε να καεί, παρά να βάλει φωτιά στη φύση»

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: 45 λεπτά στη λιμουζίνα του Πούτιν πέρασε ο Μόντι - «Εποικοδομητική» ανταλλαγή απόψεων

23:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σερβία – Τσεχία 82-60: Νίκη στο ρελαντί πριν το ντέρμπι πρωτιάς με την Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Νιγηρία: Εξαγριωμένοι μουσουλμάνοι έκαψαν ζωντανή μια γυναίκα – Την κατηγόρησαν για βλασφημία

18:55LIFESTYLE

Πώς ένα τραγούδι του 1989 έγινε το hit του καλοκαιριού και «τρέλανε» τη νεολαία - Γιατί οι φαν πάνε με μανταλάκια στις πίστες

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τις 90 θα φτάσουν οι συλλήψεις - Κληρικός ζητούσε να ξυλοκοπήσουν άτομα με τα οποία είχε διαμάχη

21:38LIFESTYLE

Σταμάτης Γονίδης: Αποχώρησε από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

01:00LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ανησύχησα βρε παιδί μου…» – Το νέο μήνυμα του τραγουδιστή

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

07:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για τη νέα εβδομάδα - Πότε θα «χτυπήσει» η αστάθεια

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Η μαφία της Κρήτης: Δύο αδέρφια οι «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης - Η βόμβα σε σπίτι αστυνομικού ήταν η αρχή του τέλους

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η πρώτη θέση ανοίγει τον δρόμο για μετάλλιο - Τα δεδομένα και οι διασταυρώσεις

00:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα κοντά στην Αμοργό

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει για τον φετινό και τους επόμενους χειμώνες το φαινόμενο solar minimum

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με δύο γυναίκες που έκλεψαν κινητά από ψητοπωλείο μέρα-μεσημέρι

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Σε «πόλεμο» Γαλλία και Ιταλία για το «καθεστώς Ρονάλντο» - Οργή Μελόνι για Μπαϊρού

04:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Νέα σχολική χρονιά 2025 – Πότε ανοίγουν τα σχολεία – Όλες οι πληροφορίες

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η κλειδοχρονιά; - Πότε καθιερώθηκε ως «Πρωτοχρονιά» η 1η Σεπτεμβρίου; - H ίνδικτος και οι ινδικτιώνες της Εκκλησίας μας

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ξεσπούν οι γονείς του 25χρονου που κρατείται για εμπρησμό - «Θα προτιμούσε να καεί, παρά να βάλει φωτιά στη φύση»

18:23LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τον σύζυγό της - «Έφυγε στην αγκαλιά μου, είχε καρκίνο»

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Πεύκη: Βίντεο ντοκουμέντο με άνδρα που εκπαίδευε τα σκυλιά του σκοτώνοντας γατάκια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ