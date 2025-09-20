Η Humanity Greece υιοθετεί 192 μαθητές ακριτικών νησιών δίνοντας ζωή στα μικρά σχολεία της χώρας

Η Humanity Greece υλοποιεί την καμπάνια «Σχολικές Γέφυρες στο Αιγαίο», η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και αναλαμβάνει να υιοθετήσει για αυτό το σχολικό έτος 192 μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, που στοχεύει στην ενίσχυση ακριτικών και απομακρυσμένων σχολείων του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, εκεί όπου οι ελλείψεις είναι μεγαλύτερες και οι ανάγκες πιο πιεστικές. Η δράση περιλαμβάνει την προμήθεια και διάθεση σχολικών ειδών σε σχολικές μονάδες με μικρό αριθμό μαθητών, εξασφαλίζοντας ότι τα παιδιά θα ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά έχοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό για όλο έτος.

Σχολεία σε περιοχές όπως η Ψέριμος, η Ηρακλειά, η Δονούσα, οι Λειψοί και ο Άγιος Ευστράτιος θα λάβουν ενισχυμένα «σχολικά πακέτα». Για τα παιδιά αυτών των νησιών, η παραλαβή τους δεν αποτελεί απλώς μια κάλυψη πρακτικών αναγκών καθώς είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι η Κοινωνία των πολιτών βρίσκεται δίπλα τους.

Με την καμπάνια «Σχολικές Γέφυρες στο Αιγαίο», η Humanity Greece επιδιώκει να ενισχύσει την ισότητα στην εκπαίδευση και να αναδείξει τη σημασία στήριξης των ακριτικών περιοχών, που αποτελούν θεμέλιο εθνικής συνοχής και ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η πρωτοβουλία καθίσταται δυνατή χάρη στη συμβολή του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, που καλύπτει το κόστος αγοράς των σχολικών ειδών και εξοπλισμού, καθώς και της ACS, η οποία αναλαμβάνει τη δωρεάν αποστολή στα νησιά, διασφαλίζοντας την έγκαιρη παράδοση με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.