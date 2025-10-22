Χωρίς φιλόλογο και άλλες έξι ειδικότητες το Γυμνάσιο Ιθάκης

Χωρίς φιλόλογο και άλλους έξι καθηγητές λειτουργεί μέχρι σήμερα, 22 Οκτωβρίου, το Γυμνάσιο της Ιθάκης, με αποτέλεσμα γονείς και τοπικές αρχές να διαμαρτύρονται έντονα προς την αρμόδια Διεύθυνση Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και το υπουργείο Παιδείας.

Η έλλειψη φιλολόγου, πρακτικά, σημαίνει πως υπάρχει κενό στο σχολικό πρόγραμμα επί 21-23 ώρες την εβδομάδα και για τις τρεις τάξεις, ενώ αθροιστικά με τις υπόλοιπες ελλείψεις, τα κενά πολλαπλασιάζονται.

Όπως αναφέρεται σε επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων που δημοσιοποιήθηκε προκειμένου να βρεθεί λύση στην κατάσταση, «τα παιδιά της Ιθάκης δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της υπόλοιπης χώρας», καθώς από την αρχή της χρονιάς λείπουν: Ένας φιλόλογος (21-23 ώρες την εβδομάδα), καθηγητής Γαλλικών (έξι ώρες την εβδομάδα), ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός (πλήρους ωραρίου και για τις δύο ειδικότητες), καθηγητής καλλιτεχνικών (τρεις ώρες την εβδομάδα), καθηγητής Μουσικής (τρεις ώρες την εβδομάδα).

«Βρισκόμαστε σε ένα νησί, χωρίς άλλα σχολεία και χωρίς άλλες υποδομές και μας οδηγείτε στα ιδιωτικά φροντιστήρια προκειμένου να καλύψουμε τα κενά που εσείς αφήσατε να δημιουργηθούν», καταλήγει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων στην επιστολή του προς τη Διεύθυνση Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Το πρωί της Τετάρτης, 22 Οκτωβρίου, ο δήμαρχος Ιθάκης ενημέρωσε πως έχει πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα Παιδείας, Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων, όπου υπήρξε δέσμευση και εκ μέρους της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, πως τα κενά θα καλυφθούν εντός του Οκτωβρίου.

