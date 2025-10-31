Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο: Νέα χρηματοδότηση ύψους €2.050.000 για την αναβάθμιση υποδομών

1.2 εκατ ευρώ για τη φοιτητική εστία Καβάλας και 850 χιλ. για το φοιτητικό εστιατόριο στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης

Newsbomb

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο: Νέα χρηματοδότηση ύψους €2.050.000 για την αναβάθμιση υποδομών

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΠΑΙΔΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υποδέχθηκε στο Υπουργείο τον Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητή Φώτη Μάρη με τον οποίο συζήτησαν για δυο σημαντικές παρεμβάσεις που εντάσσονται στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του ΔΠΘ και θα χρηματοδοτηθούν από το ΥΠΑΙΘΑ με επιπλέον 2.050.000 εκ ευρώ.

Συγκεκριμένα η Σοφία Ζαχαράκη ενέκρινε τη χορήγηση

  • Ποσού 1.200.000 ευρώ για τη συντήρηση και ανακαίνιση του Κτιρίου Φοιτητικής Εστίας 3 (ΦΕ3) στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.
  • Ποσού 850.000 ευρώ για τη συντήρηση, ανακαίνιση και συνολικό εκσυγχρονισμό του κτιρίου που στεγάζει το Φοιτητικό Εστιατόριο στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης. Ήδη στη Φοιτητική Εστία της Ξάνθης τα 4 από τα συνολικά 8 κτήρια έχουν ανακαινιστεί, αναβαθμιστεί ενεργειακά και εξοπλιστεί πλήρως με τα απαραίτητα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Τα συγκεκριμένα έργα χρηματοδοτούνται από το πρώην πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και το νυν Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) με ποσό άνω των 6 εκ. ευρώ.

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε σχετικά « Η γενναία χρηματοδότηση της αναβάθμισης της Φοιτητικής Εστίας 3 στην Καβάλα και του Φοιτητικού Εστιατορίου στη Ξάνθη αποτελούν μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής μας, για την ενίσχυση των περιφερειακών Πανεπιστημίων. Η Κυβέρνηση επενδύει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και σπουδών των φοιτητών και στη δημιουργία, λειτουργικών και ασφαλών χώρων, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική κοινωνία και την προοπτική της περιφέρειας. Στόχος μας είναι ποιοτική δημόσια εκπαίδευση με όρους ισοτιμίας είτε κάποιος σπουδάζει σε πανεπιστήμιο των μεγάλων αστικών κέντρων είτε στην Περιφέρεια.»

zaxaraki.jpg

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Φώτης Μάρης

Υπουργείο Παιδείας

Με προηγούμενη απόφαση την οποία είχε υπογράψει τον Ιούλιο, η Υπουργός Παιδείας, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης διατέθηκε 1.500.000 ευρώ για έργα συντήρησης, επισκευών και μικρής κλίμακας μελετών σε εγκαταστάσεις του ΔΠΘ σε τέσσερις πόλεις.
Συγκεκριμένα:

Στην Ξάνθη για εργασίες στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (επισκευές, Η/Μ εγκαταστάσεις, βαφές, αντικαταστάσεις),

Στην Κομοτηνή για επεμβάσεις στη Νομική Σχολή (εσωτερικά/εξωτερικά οικοδομικά και Η/Μ),

Στο Διδυμότειχο για τεχνική αποκατάσταση κτηρίων για τη στέγαση των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Ψυχολογίας,

Στην Καβάλα για ηλεκτρολογικές και κτηριακές εργασίες στις φοιτητικές εστίες.

Επίσης η χρηματοδότηση περιλάμβανε ειδικές μελέτες (τοπογραφικά, στατικά, πυρασφάλεια) και γεωτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση πρανούς στην Αλεξανδρούπολη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τι διαιτησία είναι αυτή; Τι κάνετε;»

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακριβότερος καφές στον κόσμο έφθασε στο Ντουμπάι - Σχεδόν 1000 δολάρια το φλιτζάνια

22:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Έπαιξαν καλύτερα από εμάς»

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Στις 10 Νοεμβρίου η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης του

22:34TRAVEL

Daily Express: Η Σάμος ανάμεσα στους «απίθανους προορισμούς» της Ευρώπης

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χριστιανισμός απειλείται από τους ισλαμιστές στη Νιγηρία

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι

22:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο: Νέα χρηματοδότηση ύψους €2.050.000 για την αναβάθμιση υποδομών

22:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR 92-84: «Ναυάγιο» στο Μόντε Κάρλο

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Ανατροπή με την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς - Με νάιλον σακούλα στο κεφάλι βρέθηκε η μία σορός

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σε εφαρμογή τίθεται το σχέδιο «Εύρυτος» - Οι 7 πυλώνες του

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Απόπειρα ληστείας στο Μουσείο των Δελφών - Δυο συλλήψεις

21:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θανάσης Παπαθανάσης: Ψεύτικο προφίλ με το όνομα του στο Facebook ζητάει λεφτά από πολίτες - «Πρόκειται για απάτη. Δεν έχω καμία σχέση»

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Δυο νεκροί από φωτιά σε σπίτι - Πήδηξε από το μπαλκόνι να σωθεί ο γιος της οικογένειας

21:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό – Παναθηναϊκός AKTOR: Έξαλλοι με τη διαιτησία οι «πράσινοι»

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει στο σχολείο και παραλαμβάνει τη 10χρονη μαθήτρια

20:57LIFESTYLE

Το Σόι σου: Έκανε πρεμιέρα και το X «λύγισε» - Συγκίνηση και αποθέωση

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστός ξανά ο ΒΟΑΚ σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο - Για 3η νύχτα στα μπλόκα οι κτηνοτρόφοι

20:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: Η κλήρωση του σπουδαίου τουρνουά της Αθήνας

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγρια επίθεση σε αστυνομικό έξω από το Τμήμα Λαγκαδά - Συνελήφθη ζευγάρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:13ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Ανατροπή με την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς - Με νάιλον σακούλα στο κεφάλι βρέθηκε η μία σορός

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Καλαμάτα: Σκύλος δολοφόνος σχεδόν ακρωτηρίασε άνδρα δαγκώνοντάς τον - Αστυνομικός πυροβόλησε το ροτβάιλερ - Σε σοβαρή κατάσταση το θύμα της επίθεσης - Πολύ σκληρό βίντεο

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Σε εφαρμογή τίθεται το σχέδιο «Εύρυτος» - Οι 7 πυλώνες του

20:57LIFESTYLE

Το Σόι σου: Έκανε πρεμιέρα και το X «λύγισε» - Συγκίνηση και αποθέωση

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το ασθενοφόρο φτάνει στο σχολείο και παραλαμβάνει τη 10χρονη μαθήτρια

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Απόπειρα ληστείας στο Μουσείο των Δελφών - Δυο συλλήψεις

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Δυο νεκροί από φωτιά σε σπίτι - Πήδηξε από το μπαλκόνι να σωθεί ο γιος της οικογένειας

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χριστιανισμός απειλείται από τους ισλαμιστές στη Νιγηρία

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

18:30LIFESTYLE

Grand Hotel: Ο Πέτρος επιστρέφει στο ξενοδοχείο

20:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία μετά φόνου στη Σαλαμίνα - Νεκρή ηλικιωμένη με τραύμα στο κεφάλι από μπουκάλι

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Απολογία Ηλία Κασιδιάρη: «Μαζί με τον Φύσσα δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή»

09:09ΚΟΣΜΟΣ

«Game of Thrones» εναντίον AI - Πρώτη νίκη του συγγραφέα για τα πνευματικά δικαιώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ