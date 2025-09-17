Το Καποδιστριακό ανοίγει παράρτημα στην Κύπρο – Αυτά είναι τα 5 Τμήματα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ιδρύει Παράρτημα στην Κύπρο, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του και εμβαθύνοντας τις ακαδημαϊκές σχέσεις των δύο χωρών.

Η ίδρυση παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο αποτελεί ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο θα διατηρήσει και θα ενισχύσει τους υπάρχοντες ισχυρούς εθνικούς δεσμούς, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και στους ακαδημαϊκούς και θα αποτελέσει φάρο εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο στην ευρύτερη περιοχή της νοτιο-ανατολικής Ευρώπης.

Επιπλέον, θα προσφέρει τη δυνατότητα υλοποίησης ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών με τα υπάρχοντα υψηλού επιπέδου ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου.

Σήμερα (17/09), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχτηκε τον πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, ο οποίος τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ο κ. Σιάσος παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο του Πανεπιστημίου για τα επόμενα χρόνια, τον διεθνή προσανατολισμό του ιδρύματος και τις μέχρι σήμερα συμφωνίες με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως Harvard, Columbia, Yale, Σορβόννη κ.ά.

Τέλος, ο πρύτανης παρουσίασε την εξελισσόμενη επιδίωξη του ΕΚΠΑ να δημιουργήσει παράρτημα στην Κύπρο, γεγονός που ήδη βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση στην κυπριακή κοινωνία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον κ. Σιάσο για την ενημέρωση και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στους στόχους, οι οποίοι, λόγω της ιστορίας αλλά και της βαρύτητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι και πολιτειακοί.

4 Σχολές και 8 Τμήματα – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για φοίτηση σε 5 Τμήματα

Το παράρτημα στην αρχική φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει 4 Σχολές και 8 Τμήματα σε δύο πόλεις, τη Λευκωσία και τη Λάρνακα. Τα προγράμματα σπουδών είναι πιστοποιημένα με άριστα από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα και πλέον ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και πιστοποίηση τους και από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ).

Όλα τα Τμήματα λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία επί δεκαετίες στη μητρικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις κατάταξης στις διεθνείς λίστες αξιολόγησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιατρική Σχολή που λειτουργεί από το 1837 στην Αθήνα και βρίσκεται μεταξύ των 100 καλύτερων Ιατρικών Σχολών παγκοσμίως.

Αντίστοιχες υψηλές θέσεις καταλαμβάνουν το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Ψυχολογίας, το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Νοσηλευτικής αλλά και νεότερα δυναμικά Τμήματα όπως το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG).

01 09 02 09 03 09 04 09 05 09 06 09 07 09 08 09 09 09

Αναλυτικά οι Σχολές και τα Τμήματα:

α) Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία):

– Τμήμα Ιατρικής

– Τμήμα Νοσηλευτικής

β) Σχολή Οικονομικών Επιστημών:

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία)

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα)

γ) Φιλοσοφική Σχολή :

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα)

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία)

δ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία):

– Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχοντας πλήρη επίγνωση της υψηλής αποστολής και της ιστορίας του Ιδρύματος προσβλέπει στην περαιτέρω εδραίωση και ανάπτυξη των σχέσεων των δύο χωρών του Ελληνισμού στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανακοινώνει την πρόθεση έναρξης των παρακάτω προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών τον Οκτώβριο του 2025.

Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος επισυνάπτονται στοιχεία επικοινωνίας:

– Τμήμα Ιατρικής (Λευκωσία): cyprusmed@med.uoa.gr

– Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία): cyprusnurs@nurs.uoa.gr

– Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία): cyprusecon@econ.uoa.gr

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία): cyprusba@ba.uoa.gr

– Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα): cypruspms@pms.uoa.gr

– Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα): cypruspsych@psych.uoa.gr

– Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) (Λευκωσία): baag_cyprus@uoa.gr

– Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία): cyprusprimedu@primedu.uoa.gr

Χριστοδουλίδης: «Σημαντική θεσμική, πολιτική και αναπτυξιακή εξέλιξη»

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την πιστοποίηση των προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη λειτουργία παραρτήματος στην Κύπρο.

Η εξέλιξη ενισχύει τη στρατηγική της κυβέρνησης για τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και καθιστά την Κύπρο περιφερειακό ακαδημαϊκό κέντρο με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Η συνεργασία με διεθνή Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ενδυναμώνει τη θέση της Κύπρου, διευρύνοντας τις δυνατότητες ακαδημαϊκής και ερευνητικής ανάπτυξης», σημείωσε ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία και κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν η λειτουργία και οι προοπτικές του νέου παραρτήματος.

«Με την πιστοποίηση της λειτουργίας του ΕΚΠΑ θεμελιώνονται οι βάσεις για την εδραίωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα διευκολύνει την εγκατάσταση και άλλων διεθνών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων στην Κύπρο.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να ενισχύει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό πεδίο της Κύπρου, δημιουργώντας τις αναγκαίες συνθήκες για την ανάπτυξη μιας δυναμικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι διεθνείς συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα καθιστούν τη χώρα μας αναγνωρισμένο κόμβο αριστείας και καινοτομίας στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η λειτουργία του παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, ενός πανεπιστημίου με Ιστορία και ακαδημαϊκή παράδοση από το 1837, εγκαινιάζει μια σημαντική θεσμική, πολιτική και αναπτυξιακή εξέλιξη, ενδυναμώνοντας τους ακατάλυτους δεσμούς μας με την Ελλάδα, και συμβάλλει στην αναβάθμιση του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος σε διεθνές επίπεδο.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον πρύτανη και τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ», υπογράμμισε ακόμη.

«Ιστορική στιγμή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις δύο χώρες μας»

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από την ίδρυσή του το 1837, έχει ακατάλυτους και άρρηκτους δεσμούς με την Κύπρο, καθώς επί δύο αιώνες έχουν εκπαιδευτεί στα αμφιθέατρά του εκατοντάδες χιλιάδες Κυπρίων φοιτητών και φοιτητριών.

Άλλωστε, το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπήρξε το πρώτο ακαδημαϊκό ίδρυμα το οποίο άνοιξε τις πύλες του στη νοτιοανατολική Ευρώπη και επί έναν αιώνα αποτέλεσε τον μοναδικό πυλώνα εκπαίδευσης όλων των Ελλήνων.

Λαμβάνοντας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, χιλιάδες Κύπριοι φοιτητές και φοιτήτριες επέστρεψαν στη Μεγαλόνησο και συνέβαλαν καθοριστικά στην πνευματική και οικονομική της ανάπτυξη. Είναι γνωστό ότι πολλές προσωπικότητες της σύγχρονης Κύπρου έχουν αποφοιτήσει από το ΕΚΠΑ.

H κυπριακή κοινωνία έχει πολύ θετική γνώμη για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο σε ποσοστό 87% των ερωτηθέντων πολιτών της Κύπρου,σύμφωνα με στοιχεία δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η ALCO. Επιπλέον, το 85% αναγνωρίζει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ιστορία και φήμη, το 76% υψηλό κύρος πτυχίου και το 72% ποιότητα σπουδών, χαρακτηριστικά που επιζητούν οι Κύπριοι πολίτες.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε πως «η Ελλάδα και η Κύπρος, με οδηγό την Παιδεία, γράφουν από κοινού ένα νέο κεφάλαιο ακαδημαϊκής αριστείας και συνεργασίας. Η ίδρυση του παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις δύο χώρες μας.

Είναι ένα εγχείρημα που θα ενισχύσει περαιτέρω τη σχέση των δύο χωρών μας. Σχέση που έχει βαθιές ρίζες, κοινή γλώσσα και κοινό όραμα για την εκπαίδευση. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο αποτελεί επένδυση για το μέλλον των νέων Ελλάδος και Κύπρου.

Συγχρόνως μάς συγκινεί, καθώς χιλιάδες Κύπριοι έχουν σπουδάσει στα ελληνικά πανεπιστήμια και δη στο ΕΚΠΑ. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρώτο και ιστορικότερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας, ανοίγει πλέον τα φτερά του εκτός συνόρων, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές.

Επιβεβαιώνεται ότι η ποιότητα και το κύρος των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων μπορούν να σταθούν επάξια σε διεθνές επίπεδο και να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Θέλω να συγχαρώ θερμά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και να ευχαριστήσω την κυπριακή κυβέρνηση για την έμπρακτη στήριξη και συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω τους προκατόχους μου στο υπουργείο παιδείας, Νίκη Κεραμέως και Κυριάκο Πιερρακάκη για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τους καθώς και όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς για την στήριξη του εγχειρήματος».

Διαβάστε επίσης