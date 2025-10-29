Συνέδριο του πανεπιστημίου Cambridge για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών

Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της μεθόδου Comprehensible Input (κατανοητής εισόδου) και συναφών παιδαγωγικών προσεγγίσεων - Τι είπε η Ευγενία Μανωλίδου για τη βιωματική προσέγγιση στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών

Συνέδριο του πανεπιστημίου Cambridge για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών
Φωτ. Αρχείου
Η Σχολή Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Cambridge φιλοξένησε το συνέδριο «Comprehensible Input in Ancient Languages Teaching» την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2025, στο οποίο συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στη διδακτική των αρχαίων γλωσσών.

Το συνέδριο οργανώθηκε από τον Steven Hunt, Αναπληρωτή Καθηγητή Διδακτικής των Κλασικών στο Πανεπιστήμιο Cambridge, και προσέλκυσε μεγάλο και ποικίλο ακροατήριο εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών και φοιτητών, τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά — γεγονός που αντικατοπτρίζει το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για την ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας των κλασικών γλωσσών.

Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της μεθόδου Comprehensible Input (κατανοητής εισόδου) και συναφών παιδαγωγικών προσεγγίσεων σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια, από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως την πανεπιστημιακή και την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Ομιλητές και Θεματολογία

  • Καθ. Christian Laes (University of Manchester): «Viva voce rather than Latine loqui. Από τη Φλάνδρα στο διεθνές πλαίσιο» – Ανέλυσε την εξέλιξη της διδασκαλίας των αρχαίων γλωσσών στη Φλάνδρα και διεθνώς, δείχνοντας πώς η προφορική χρήση και η ανάγνωση αντικαθιστούν σταδιακά την παραδοσιακή μετάφραση και γραμματική ανάλυση.
prof-christian-laes.jpg

Ο καθηγητής Christian Laes του Πανεπιστήμιου του Μάντσεστερ.

  • Dr. Mair Lloyd & Καθ. James Robson (The Open University): «A Game of Two Halves: Ενίσχυση της μάθησης μέσω κατανοητής και μη κατανοητής εισόδου» – Παρουσίασαν πώς το πρόγραμμα Λατινικών του OU συνδυάζει τη γλωσσική διδασκαλία με τη μελέτη του ρωμαϊκού πολιτισμού, δίνοντας έμφαση στην ακουστική κατανόηση και τα αυθεντικά κείμενα.
dr-maid-loyd.jpg

Η Δρ. Maid Loyd του Open University.

james-robson.jpg

Ο καθηγητής James Robson του Open University.

  • Ευγενία Μανωλίδου (Ελληνική Αγωγή, Αθήνα): «Ancient Greek: A new Approach to Classical Methods» – Παρουσίασε τη βιωματική προσέγγιση στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών, όπου η μουσική, το θέατρο και οι ψηφιακές εφαρμογές χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση της γλώσσας από παιδιά και εφήβους καθώς και την δυνατότητα προσαρμογής της μεθόδου σε μη ελληνοφώνους μαθητές.
manolidou.jpg

Η Ευγενία Μανωλίδου (Ελληνική Αγωγή, Αθήνα) παρουσίασε τη βιωματική προσέγγιση στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών.

  • Dr. Cressida Ryan (University of Oxford / Wolfson College): «Comprehensible Input ως εργαλείο ευέλικτης και συμπεριληπτικής διδασκαλίας» – Εξέτασε πώς οι αρχές της CI μπορούν να υποστηρίξουν την ένταξη νευροδιαφορετικών μαθητών, με παραδείγματα από τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης στα αρχαία ελληνικά.
cressida-ryan.jpg

Η Δρ. Cressida Ryan (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης/Κολέγιο Wolfson).

  • Ana Martin (Latin Tutor Online): «On Optimal Input and Actual Input: Πώς μετατρέπουμε τους απομνημονευτές σε αναγνώστες» – Παρουσίασε τεχνικές διαδικτυακής διδασκαλίας με έμφαση στη χρήση αφήγησης, εικόνων και διαδραστικών μέσων.
  • Helena Walters (Haileybury College): «From Classroom to Cambridge: Case Study στην Εφαρμογή της CI» – Παρουσίασε την πορεία μιας μαθήτριας από τα πρώτα μαθήματα Λατινικών έως την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο
helena-waters.jpg

Η Helena Walters (Haileybury College).

  • Polly Philp (Independent Secondary School, London): «Η ανάγνωση του Τάκιτου με μαθητές A Level: προτεραιότητα στο πρωτότυπο κείμενο» – Εξήγησε πώς η άμεση επαφή με τα λατινικά κείμενα ενισχύει την κατανόηση και την κριτική σκέψη.
  • Jude Hedges-Robinson (Merchant Taylors’ School / Cambridge PGCE): «Tiered Reading και αυτοπεποίθηση των μαθητών στη μετάφραση» – Παρουσίασε έρευνα για το πώς η κλιμακωτή ανάγνωση βελτιώνει την κατανόηση και την αυτοπεποίθηση.
  • Steven Hunt (University of Cambridge): Συνοψίζοντας τις εργασίες, τόνισε τη σημασία της σύνδεσης της διδακτικής πράξης με τα πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογίας και της ψυχολογίας της μάθησης.
steven-hunt.jpg

Ο Steven Hunt (Πανεπιστήμιο του Cambridge).

Κοινά Συμπεράσματα

Οι εισηγητές υπογράμμισαν την ανάγκη ευθυγράμμισης της διδασκαλίας των κλασικών γλωσσών με τα ευρήματα της σύγχρονης επιστήμης της γλωσσικής εκμάθησης, με στόχο να καταστούν οι κλασικές γλώσσες πιο προσιτές, χωρίς να χάνεται η ακαδημαϊκή τους αυστηρότητα. Το συνέδριο επιβεβαίωσε τη διάθεση συνεργασίας μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίων και την πρόθεση να προωθηθούν τεκμηριωμένες, καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας.

Επόμενα Βήματα

Τα βίντεο των παρουσιάσεων θα είναι σύντομα διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής Κλασικών Σπουδών του Cambridge, ώστε να ενισχυθεί ο διεθνής διάλογος.

