Προσλήψεις 5.383 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2025-2026

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη 5.383 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2025-2026, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και στη Γενική Εκπαίδευση.

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

1.437 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

1.149 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση

Ωστόσο, λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους των πινάκων του ΑΣΕΠ, δεν καλύφθηκαν 1.025 θέσεις δασκάλων Ειδικής Αγωγής. Για τις θέσεις αυτές θα εκδοθεί Ειδική Προκήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4547/2018.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

771 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

2.005 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση

16 εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 για μουσικά σχολεία

Επιπλέον, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων προσλαμβάνονται 5 αναπληρωτές (κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ83), εκ των οποίων 3 για Παράλληλη Στήριξη.

Οι προσληφθέντες πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από Δευτέρα 17 έως Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Πληροφορίες για την τοποθέτηση και τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας διατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: www.minedu.gov.gr/anaplirotes

Κατά τις δυο πρώτες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ – ΕΒΠ), τον περασμένο Αύγουστο και Σεπτέμβριο το ΥΠΑΙΘΑ είχε προσλάβει:

Α’ φάση:





-24.791 , εκ των οποίων:





18.566 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή

6.225 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

Β’ φάση:

-11.001 εκ των οποίων:

9.445 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

1.556 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

Επι προσθέτως είχαν γίνει, επιπλέον 411 προσλήψεις ως συμπληρωματικές της Β’ φάσης που είχε προηγηθεί με:

284 αναπληρωτές σε Γενική και Ειδική Αγωγή και

127 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

Ο πίνακας προσλήψεων Γενικής ΠΕ εδώ

Ο πίνακας προσλήψεων Γενικής ΔΕ εδώ

Ο πίνακας προσλήψεων ΕΑΕ-ΠΕ εδώ

Ο πίνακας προσλήψεων ΕΑΕ-ΔΕ εδώ

Ο πίνκας προσλήψεων Μουσικά ΔΕ εδώ