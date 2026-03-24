Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: Έως τις 26 Μαρτίου ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων

Λίγες μέρες ακόμη για να διεκδικήσουν οι μαθητές μια θέση στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) για το σχολικό έτος 2026-2027

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

ALEXANDROS AVRAMIDIS
ΠΑΙΔΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
Στις 26 Μαρτίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στα 20 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες σε όλη τη χώρα καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας πριν τη λήξη της προθεσμίας.

H εισαγωγή των μαθητών και των μαθητριών στα σχολεία θα γίνει μέσω γραπτής δοκιμασίας γνώσεων και δεξιοτήτων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τον αριθμό των εισακτέων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

onassisschoolperisteribarai017.jpg

ΔΗΜ.Ω.Σ.: Ένα καινοτόμο Δίκτυο Δημόσιων Σχολείων με ισχυρό κοινωνικό χαρακτήρα

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι ένα καινοτόμο Δίκτυο Δημόσιων Σχολείων με ισχυρό κοινωνικό χαρακτήρα. Πρόκειται για υφιστάμενα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναβαθμίζονται με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση και λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

gymnasio-thessalonikis-calexandros-avramidis-for-onassis-foundation-177.jpg

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διευρύνει την πρόσβαση των μαθητών και μαθητριών σε σύγχρονα και αναβαθμισμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός δημόσιου σχολείου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μέλλοντος.

Οφέλη για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και τοπικές κοινωνίες

Τα ΔΗΜ.Ω.Σ. είναι Δημόσια Σχολεία. Οι υφιστάμενες σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο δίκτυό τους αναβαθμίζονται και εξοπλίζονται με τεχνολογία αιχμής, βελτιωμένα εργαστήρια και ανακαινισμένα κτίρια, δημιουργώντας ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον που ενισχύει την εμπειρία των παιδιών και διευρύνει τις ευκαιρίες μάθησης. Προτεραιότητα δίνεται στην τοπική κοινωνία, καθώς το 40–60% του μαθητικού πληθυσμού προέρχεται από το δημοτικό διαμέρισμα ή τον Δήμο όπου βρίσκεται το σχολείο.

panagiotis-giannakisgel-axarnaistephie-grape-for-onassis-stegi-23.jpg

Μέσα από δωρεάν φοίτηση και συμμετοχή σε Ομίλους και Σύνολα, σε τομείς όπως οι επιστήμες, η ελληνική γλώσσα, η ψηφιακή τεχνολογία, οι ξένες γλώσσες, οι τέχνες, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, τα ΔΗΜ.Ω.Σ. ανοίγουν νέους ορίζοντες για τους μαθητές, ενώ οι εξετάσεις εισαγωγής για τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου δίνουν έμφαση κυρίως στις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι μαθητές και οι μαθήτριες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο και δεν αξιολογούν μόνο τις γνώσεις τους.

131o-gymnasio-ksanthis-cstelios-tzetzias-for-onassis-foundation.jpg

Παράλληλα, τα παιδιά της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν δωρεάν και αποτελεσματικά για τις εισαγωγικές εξετάσεις μέσα από τα ενδεικτικά θέματα και τα βιντεομαθήματα που είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ. και στο Ψηφιακό Φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

gymnasio-thessalonikis-calexandros-avramidis-for-onassis-foundation-112.jpg

Αντίστοιχα, υπάρχει μέριμνα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ήδη φοιτούν στα σχολεία να παραμείνουν μέχρι την αποφοίτησή τους, καθώς και πρόβλεψη για την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή μικρότερων αδελφών κατά τα 2 πρώτα έτη λειτουργίας των σχολικών μονάδων ως ΔΗΜ.Ω.Σ., ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις. Στους μαθητές που ήδη φοιτούν στις σχολικές μονάδες δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν στους Ομίλους, στα Σύνολα και στην ενισχυτική διδασκαλία. Δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής έχουν επίσης και μαθητές από την περιοχή που δεν φοιτούν στα ΔΗΜ.Ω.Σ.

Τα ΔΗΜ.Ω.Σ. λειτουργούν με συμπεριληπτικό χαρακτήρα, παρέχοντας υποστήριξη σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω τμημάτων ένταξης, και τοποθετούνται σε αυτά εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τα υπόλοιπα σχολεία. Παρέχεται καθοδήγηση από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ προσφέρεται και ενισχυτική διδασκαλία και πρόσθετη υποστήριξη για την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε όλες τις τάξεις.

223o-lykeio-kozanis-cstelios-tzetzias-for-onassis-foundation.jpg

Μια νέα κοινότητα μάθησης, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Τα πρώτα δώδεκα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (6 Γυμνάσια και 6 Γενικά Λύκεια) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον Σεπτέμβριο του 2025 σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, αποτελώντας ήδη δυναμικά κύτταρα γνώσης, δημιουργικότητας και εξωστρέφειας για τις τοπικές κοινωνίες.

Από τον Σεπτέμβριο του 2026, το δίκτυο διευρύνεται με οκτώ νέες σχολικές μονάδες –τέσσερα Γυμνάσια και τέσσερα Γενικά Λύκεια– στο Αιγάλεω, στη Ρόδο, στο Ηράκλειο και στον Πύργο.

Μαζί, οι 20 σχολικές μονάδες του δικτύου των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.) θα υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα επιλεγούν μέσα από τη φετινή διαδικασία εισαγωγής, συγκροτώντας μια νέα κοινότητα μάθησης, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 16χρονος γρονθοκόπησε μαθητή της Γ΄Δημοτικού επειδή του πείραζε την αδερφή

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έξι ελαφρά τραυματίες στο Τελ Αβίβ από ιρανική πυραυλική επίθεση

08:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία: Έως τις 26 Μαρτίου ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων

08:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων που διέπραττε κλοπές – Μία σύλληψη

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρα - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Καθυστερήσεις και διακοπές δρομολογίων λόγω της πυρκαγιάς σε εκκλησία στη Λιοσίων

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτα τράκαραν και μετά «πιάστηκαν» στα χέρια: Σοβαρός διαπληκτισμός έπειτα από παράσυρση πεζού

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στα νησιά Τόνγκα του Ειρηνικού - Προειδοποίηση για «επικίνδυνο» τσουνάμι

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Κύμα κακοκαιρίας περνά σήμερα από τη χώρα με βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

08:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε πρώην Αρχιμανδρίτης για απάτη 1,3 εκ. ευρώ

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα επιστρέφει ως γιατρός στο νοσοκομείο που δούλευε 10χρόνια ως καθαρίστρια - Το συγκινητικό βίντεο

08:13ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που πύραυλος αναγκάζει τον Ισραηλινό Πρόεδρο να τρέξει σε καταφύγιο

08:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ώρα μηδέν» για τη Νέα Αριστερά: Αποχωρεί από την ηγεσία ο Χαρίτσης, τι περιλαμβάνει η επόμενη μέρα

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Προβλήματα στον Κηφισό - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Καθυστερήσεις χωρίς τέλος για το Tesla Roadster

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: «Νέες καταγγελίες για τον καθηγητή θα φτάσουν στην αστυνομία» - Η κατάθεση της ανήλικης

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (24/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρομά έκανε... live μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού - Πώς τον εντόπισαν οι σωφρονιστικοί

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Στον ανακριτή ο γνωστός γκαλερίστας – Το email του Κύπριου βυζαντινολόγου

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για δίκη Τεμπών: Αν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα να μου το πει - Κάποιοι κατέβαζαν τους διακόπτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

08:13ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που πύραυλος αναγκάζει τον Ισραηλινό Πρόεδρο να τρέξει σε καταφύγιο

07:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρομά έκανε... live μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού - Πώς τον εντόπισαν οι σωφρονιστικοί

21:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Αυτός είναι ο 34χρονος πιλότος που αγνοείται στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κόρινθος: «Νέες καταγγελίες για τον καθηγητή θα φτάσουν στην αστυνομία» - Η κατάθεση της ανήλικης

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για δίκη Τεμπών: Αν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα να μου το πει - Κάποιοι κατέβαζαν τους διακόπτες

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αυτοί είναι οι όροι για συμφωνία με ΗΠΑ και Ισραήλ - Οι πιθανές παραχωρήσεις

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα επιστρέφει ως γιατρός στο νοσοκομείο που δούλευε 10χρόνια ως καθαρίστρια - Το συγκινητικό βίντεο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Στον ανακριτή ο γνωστός γκαλερίστας – Το email του Κύπριου βυζαντινολόγου

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 29χρονη influencer από καρκίνο - Νόμιζε πως είχε μυϊκό τραυματισμό

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτα τράκαραν και μετά «πιάστηκαν» στα χέρια: Σοβαρός διαπληκτισμός έπειτα από παράσυρση πεζού

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και την 25η Μαρτίου για τη μαθητική και τη στρατιωτική παρέλαση

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Παναθηναϊκός AKTOR: Για το διπλό που θα αλλάξει τα δεδομένα

06:34ΕΘΝΙΚΑ

Επανάσταση 1821: Ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο ρόλος της Εκκλησίας - Μύθοι και αλήθειες

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο, Βερολίνο ή Αθήνα; Ποιες χώρες της ΕΕ μπορεί να χτυπήσει ο ιρανικός διηπειρωτικός πύραυλος

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ