Πότε ολοκληρώνονται τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια – Πότε αρχίζουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις

Στις 27 Μαΐου η λήξη μαθημάτων για τα Γυμνάσια και 15 Μαΐου για τα Λύκεια. Από 18 Μαΐου έως 19 Ιουνίου οι εξετάσεις

Τις ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων και το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σε Γυμνάσια και Λύκεια έχει γνωστοποιήσει το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στα Γυμνάσια, τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Τετάρτη 27 Μαΐου, ενώ οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων γνωστοποιείται στους μαθητές τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την έναρξή τους.

Στα Λύκεια, η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, με το πρόγραμμα των εξετάσεων να ανακοινώνεται τουλάχιστον πέντε ημέρες νωρίτερα.

Οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ και των Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, με τα αποτελέσματα να εκδίδονται έως την Τετάρτη 27 Μαΐου.

Για την εγκύκλιο που αφορά στις εξετάσεις Γυμνασίου πατήστε ΕΔΩ

Για την εγκύκλιο που αφορά στις εξετάσεις Λυκείων πατήστε ΕΔΩ

