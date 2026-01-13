Εντός Ύλης -Γιάννης Βαφειαδάκης: Ο ρόλος των φροντιστηρίων και το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένος μας ο κ. Γιάννης Βαφειαδάκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), με μακρά εμπειρία και ενεργό συμμετοχή στα εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας.

Μιλάμε για την προσωπική του πορεία στον χώρο της εκπαίδευσης, για τις κομβικές στιγμές που τον οδήγησαν στον ρόλο του Προέδρου της ΟΕΦΕ, αλλά και για την εξέλιξη του φροντιστηρίου ως θεσμού που διατηρεί ενεργό και δημιουργικό ρόλο στη μαθησιακή διαδρομή χιλιάδων μαθητών.

Γιάννης Βαφειαδάκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ)

Ο κ. Βαφειαδάκης μιλά για το πώς τα φροντιστήρια ανταποκρίνονται στις μεταβολές του εκπαιδευτικού τοπίου, ενσωματώνοντας τεχνολογικά εργαλεία, σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και εξατομικευμένη υποστήριξη. Αναδεικνύεται ο ρόλος τους στην περίοδο της πανδημίας, η επίδραση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά και η ψυχολογική διάσταση της προετοιμασίας των μαθητών.

Συζητάμε για τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως το Εθνικό Απολυτήριο, τις απόψεις της Ο.Ε.Φ.Ε. για την αξιολόγηση και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και για τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας σχετικά με την υπογεννητικότητα και τις επιπτώσεις της στην εκπαιδευτική πολιτική και δομή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των φροντιστηρίων στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, μέσα από δράσεις υποστήριξης μαθητών ευάλωτων ομάδων, αλλά και στην αναγκαιότητα διαλόγου και συνεργασιών με την Πολιτεία.

Ένα επεισόδιο για το φροντιστήριο του σήμερα και του αύριο. Για τους εκπαιδευτικούς που επιμένουν να εξελίσσονται. Για τους μαθητές που χρειάζονται στήριξη, καθοδήγηση και πίστη στις δυνατότητές τους. Και για τους γονείς που αναζητούν συμμάχους στην πορεία των παιδιών τους προς τη γνώση.

Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast του Newsbomb.gr, «Εντός Ύλης», μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στο YouTube Newsbomb.gr.