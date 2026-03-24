Εντός Ύλης -Παναγιώτης Χαρίτος: Εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες -Η πραγματικότητα των Ρομά στην Ελλάδα

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένος μας ο Παναγιώτης Χαρίτος, ένας άνθρωπος που κατάφερε να ξεπεράσει στερεότυπα και εμπόδια, χαράσσοντας μια πορεία που εμπνέει.

Μιλάμε για τη διαδρομή του από τα πρώτα του βήματα σε μια κοινότητα Ρομά έως την ολοκλήρωση των σπουδών του και τη διάκρισή του σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες αλλά και τις ευκαιρίες που μπορεί να δημιουργήσει η εκπαίδευση όταν υπάρχει επιμονή και στήριξη.

Η συζήτηση εστιάζει στην πραγματικότητα της εκπαίδευσης για τα παιδιά Ρομά στην Ελλάδα, στα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά και στον ρόλο του σχολείου, των εκπαιδευτικών και της Πολιτείας στη διαμόρφωση ίσων ευκαιριών. Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της εκπαίδευσης ως βασικού εργαλείου κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πολιτισμική ταυτότητα, μέσα από το συγγραφικό του έργο, και στη σημασία της διατήρησης της γλώσσας και της παράδοσης ως στοιχείο αυτογνωσίας και συνέχειας.

Ο Παναγιώτης Χαρίτος μιλά για τη νέα γενιά, για τον ρόλο των προτύπων και για τη σημασία του να πιστεύεις στις δυνατότητές σου, ακόμη και όταν το περιβάλλον δεν είναι υποστηρικτικό. Παράλληλα, αναλύεται η μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι Ρομά, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η επαγγελματική τους ένταξη.

Ένα επεισόδιο για την εκπαίδευση που ανοίγει δρόμους. Για την κοινωνία που χρειάζεται να εξελίσσεται. Και για κάθε νέο που αξίζει να έχει τη δυνατότητα να ονειρευτεί και να πετύχει.

