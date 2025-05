Η Ρόη Χάικου αναλαμβάνει Σύμβουλος Διοίκησης για θέματα Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων

Η Ρόη Χάικου αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης για θέματα Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), μέλος του Υπερταμείου.

Με πολυετή εμπειρία στη δημοσιογραφία, καθώς και σε ανώτερες θέσεις στον τομέα των εταιρικών υποθέσεων, έχει διαχειριστεί σύνθετα έργα στρατηγικής επικοινωνίας, διαχείρισης κρίσεων και μετασχηματισμού σε οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, όπως η Attica Bank, ενώ στο ΤΑΙΠΕΔ ανέλαβε την επικοινωνιακή υποστήριξη σημαντικών έργων αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας και προσέλκυσης επενδύσεων.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (MSc) στο Sustainable Management από το University of Winchester ( UK), πτυχιούχος του ΕΑΠ στις Ανθρωπιστικές Σπουδές και απόφοιτος του Irish Academy of Public Relations, ενώ είναι Εκπαιδεύτρια (Tutor) στο eLearning πρόγραμμα «Diploma in Public Relations» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων (Corporate Affairs Professional Association – CAPA).

Στο νέο της ρόλο, αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΤΑΔ.