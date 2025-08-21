Παρέμβαση Φάμελλου για Γάζα - Θα επικοινωνήσει αύριο με τους αρχηγούς των κομμάτων

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα και ενώ το Ισραήλ έχει εκκινήσει τη νέα φάση της επίθεσής του στη Λωρίδα της Γάζας με σκοπό την πλήρη στρατιωτική κατάληψη του βόρειου τμήματός της, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, σε ανάρτησή του ασκεί σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό για τη στάση του και καλεί τον ίδιο και την Ευρώπη «να ξυπνήσουν!».



Στην ανάρτησή του, ο κ. Φάμελλος τονίζει ότι «δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι και άπραγοι τον αφανισμό και τη γενοκτονία στη Γάζα να εξελίσσεται» και καλεί «να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής».



Ο κ. Φάμελλος γνωστοποιεί ότι αύριο το πρωί σκοπεύει να επικοινωνήσει με τους προέδρους των προοδευτικών και δημοκρατικών κομμάτων, καλώντας τους να προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες με στόχο να σταματήσει η εισβολή στη Γάζα, να επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το κράτος της Παλαιστίνης.



«Η Ελλάδα του πολιτισμού και της Δημοκρατίας να γίνει φάρος ειρήνης, ελπίδας και ανθρωπισμού», καταλήγει ο Σωκράτης Φάμελλος.