Φαραντούρης από Κοπεγχάγη: «Καμία κοινή πολιτική δεν μπορεί να αγνοεί τα εθνικά συμφέροντα»

Την «τουρκική απειλή» κατονόμασε στη διακοινοκοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Ασφάλεια και Άμυνα στην Κοπεγχάγη, ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Νικόλας Φαραντούρης, υπό την αιγίδα της Δανέζικης Προεδρίας της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο

Ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μιλώντας στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Ασφάλεια και Άμυνα που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη, αναφέρθηκε ρητά στην «τουρκική απειλή». Υπογράμμισε την ανάγκη για μια ισχυρή και συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, που θα ενισχύσει τη σταθερότητα στην περιοχή και θα καταστήσει την ΕΕ διεθνώς υπολογίσιμο παράγοντα.

Ωστόσο, τόνισε πως το βασικό πρόβλημα παραμένει η αποσπασματική προσέγγιση και η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όπως σημείωσε, «Προτού προχωρήσουμε σε χρηματοδότηση επιχειρήσεων και πολιτικών, πρέπει να αποσαφηνίσουμε ποιές είναι οι απειλές και ποιοί αυτοί που απειλούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα κάθε κράτους μέλους της ΕΕ».

Απευθυνόμενος μάλιστα στην τουρκική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον στενό συνεργάτη του Ταγίπ Ερντογάν, στρατηγό Χουλουσί Ακάρ, επισήμανε ότι «για την Εσθονία ή την Πολωνία, απειλή μπορεί να αποτελεί η Ρωσία. Για την Ελλάδα όμως και την Κύπρο - στην οποία παραμένει τουρκικός στρατός κατοχής - οι απειλές έρχονται απ' την Τουρκία».

Καταλήγοντας, ο Έλληνας ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι «εάν θέλουμε μία στιβαρή, θεμιτή και αποτελεσματική κοινή αμυντική πολιτική, θα πρέπει μαζί με τις κοινές μας αξίες (common values) να συμπεριλάβουμε τα εθνικά συμφέροντα (national interests) και των 27 κρατών μελών».

Η παρέμβασή του αποτέλεσε το δεύτερο επεισόδιο αντιπαράθεσης με τον Χουλουσί Ακάρ μέσα σε λίγους μήνες, μετά την προηγούμενη σύγκρουση στο Πολωνικό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο, στο πλαίσιο αντίστοιχης διάσκεψης υπό την πολωνική προεδρία.

Τέλος, αναφερόμενος στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ, ο κ. Φαραντούρης σημείωσε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η δομή, οι στόχοι και η χρηματοδότηση των κοινών δράσεων. Υπογράμμισε δε ότι «το ζήτημα είναι ποια δομή θα έχει, ποιους στόχους θα προτάξει και πώς θα χρηματοδοτηθούν οι κοινές δράσεις μας, όπως επίσης και με ποιους όρους. Σε αυτήν την άσκηση η συμμετοχή μιας χώρας όπως η Τουρκία που απειλεί την εδαφική ακεραιότητα κρατών μελών της ΕΕ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

