Χαρδαλιάς: «Αναβαθμίζουμε τις εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου του Μετς»

Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Αττικής
Τις εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου του Μετς επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, προκειμένου να επιθεωρήσει την πορεία των εργασιών αναβάθμισης που εκτελούνται στους χώρους του με κονδύλια της Περιφέρειας.

Ο κ. Χαρδαλιάς ενημερώθηκε για την πρώτη φάση εργασιών που ζητήθηκαν από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σχετικής προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με τον ΟΠΑΝΔΑ, συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ, για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων στον Δήμο Αθηναίων. Οι εργασίες χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι από τον συνολικό προϋπολογισμό, το 1 εκατ. ευρώ αναμένεται να κατευθυνθεί αποκλειστικά σε εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο Μετς.

Ήδη, έχουν τοποθετηθεί μονάδες κλιματισμού στην κεντρική σάλα και τους βοηθητικούς χώρους, σκίαστρα στους υαλοπίνακες του γυμναστηρίου, καθώς και όργανα γυμναστικής στο προπονητήριο. Τους επόμενους μήνες θα προχωρήσει και η δεύτερη φάση των εργασιών, που περιλαμβάνει εκτεταμένες υγροθερμομονώσεις, επισκευή κουφωμάτων και δαπέδων, ανακατασκευή αποδυτηρίων και λουτρών, χρωματισμούς όλων των επιφανειών, επισκευές υδραυλικών - μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων, καθώς και ανακαίνιση του κτηρίου αποθήκης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ερασιτέχνη ΠΑΟ Δημήτρη Βρανόπουλο, καθώς το Κλειστό Γυμναστήριο του Μετς αποτελεί έδρα της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, ο κ. Χαρδαλιάς είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει μέρος της προπόνησης των αθλητριών και να συζητήσει τόσο με τον Ιταλό προπονητή της ομάδας, Αλεσάντρο Τσιαπίνι, όσο και ξεχωριστά με κάθε μία από τις παίκτριες, ευχόμενος κάθε επιτυχία στους διεθνείς και ελληνικούς στόχους της ομάδας για τη νέα σεζόν.

«Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζουμε έμπρακτα τις προσπάθειές σας ενισχύοντας τις υποδομές της εγκατάστασης του κλειστού του Μετς» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Αξιοποιούμε μεθοδικά κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να εξασφαλίζουμε στους αθλητές και τις αθλήτριές μας - τα παιδιά που μας κάνουν εθνικά υπερήφανους με την υπερπροσπάθεια και τις επιδόσεις τους - τις συνθήκες προπόνησης που τους αξίζουν. Για τη διοίκησή μας, η πολύπλευρη ενίσχυση του αθλητισμού είναι συνειδητή επιλογή, την οποία υπηρετούμε καθημερινά, με συνέπεια, σχέδιο και στοχοπροσήλωση, μακριά από οπαδικές ή άλλες λογικές. Με αποκλειστικό γνώμονα τη στήριξη των ερασιτεχνικών μας ομάδων που πρωταγωνιστούν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για αυτό τον λόγο, ανάμεσα στα 281 μεγάλα έργα που έχουμε προγραμματίσει να υλοποιηθούν μέσα στο πλαίσιο της πρώτης θητείας μας, ξεχωρίζει η δημιουργία υπερσύγχρονων αθλητικών κέντρων και η αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε όλο το Λεκανοπέδιο. Η Αττική έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει μια μητρόπολη αθλητισμού με παγκόσμια εμβέλεια, που θα φιλοξενεί με επιτυχία διεθνείς διοργανώσεις υψηλού προφίλ».

0106
Πηγή: Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Αττικής
Από πλευράς του, ο Πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΟ Δημήτρης Βρανόπουλος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την πρωτοβουλία, καθώς όπως επεσήμανε «ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα μας. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή στο κλειστό του Μετς και είμαι σίγουρος ότι με την στήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του ιδίου του Περιφερειάρχη προσωπικά, θα έχουμε μια ακόμα καλύτερη συνεργασία στο μέλλον».

Τον κ. Χαρδαλιά συνόδευσαν στην επίσκεψη η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Γιώργος Χαλκιάς και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Μαίρη Μίσκα. Παρέστησαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΟ Δημήτρης Μιχαλόπουλος, η Γενική Γραμματέας του Ερασιτέχνη ΠΑΟ Κυριακή Γαλάνη και ο Αθλητικός Διευθυντής Σωτήρης Πανταλέων, καθώς και εκπρόσωπος του ΟΠΑΝΔΑ.

